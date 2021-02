Opinion: Le temps presse pour Serena Williams de remporter le Grand Chelem n ° 24 – et elle le sait

Alors qu’elle quittait le terrain après une défaite complète en demi-finale contre Naomi Osaka, Serena Williams s’est retournée, a jeté un long regard sur Rod Laver Arena et a mis sa main sur son cœur. C’était le genre d’au revoir lent et sincère qui conduit naturellement à des questions lorsqu’un joueur de tennis a 39 ans et voit ses rivaux devenir plus jeunes, plus rapides, plus en forme et plus confiants.

Après une nouvelle défaite en fin de Grand Chelem face à une jeune superstar, chacune un peu moins compétitive que la précédente, Williams manque d’options et manque de temps pour se faufiler dans un autre titre majeur.

Et elle le sait.

Si nous sommes honnêtes, la défaite 6-3, 6-4 de Williams contre Osaka en demi-finale de l’Open d’Australie n’était pas un passage du flambeau parce que cela s’est produit il y a plusieurs tournois du Grand Chelem. La question importante ici est de savoir si Williams pense toujours qu’elle peut gagner ces tournois, si au fond elle croit vraiment qu’elle peut passer non seulement Osaka, mais aussi tous les autres grands jeunes joueurs que vous devez battre pour gagner les titres.

Parce que si Serena n’y croit plus, à quoi ça sert d’être là-bas? C’est le dilemme auquel tous les grands joueurs de tennis de tous les temps sont confrontés, pratiquant un sport qui n’est pas seulement brutal sur le corps, mais qui nécessite un engagement immense pour rester au plus haut niveau.

Avec 23 titres du Grand Chelem, elle n’est pas là pour faire des quarts de finale ou des demi-finales. Elle continue d’avoir la chance de gagner l’un des quatre tournois chaque année. Et quand ce n’est plus une possibilité réaliste, le niveau de sacrifice qu’il faut à mesure que le corps vieillit ne semble plus en valoir la peine.

C’est pourquoi les questions de retraite, aussi inconfortables soient-elles, sont pertinentes après des matches comme celui-ci. Et Williams ne les a pas exactement fermés lors de sa conférence de presse d’après-match.

Interrogée sur sa longue sortie du terrain et si cela aurait pu indiquer qu’il s’agissait de sa dernière apparition à l’Open d’Australie, Williams a souri et a répondu: «Je ne sais pas, si jamais je dis adieu, je ne le dirai à personne.

Mais ensuite, sur une question de suivi sur toutes les erreurs directes qu’elle a commises contre Osaka, Williams a pris une gorgée d’eau et s’est étouffée, a commencé à pleurer, a dit «J’ai terminé» et a brusquement quitté la pièce.

Elle connaît. Nous savons tous.

Cela ne veut pas dire que Williams ne peut pas organiser une course de plus. L’Open de France, avec des conditions plus lentes et de longs rallyes, sera difficile pour elle comme elle l’a été tout au long de sa carrière. Elle a été mordue de serpent à l’US Open, et la domination d’Osaka sur les terrains durs rend la perspective de gagner à New York d’autant plus difficile. Wimbledon, où elle a gagné sept fois, crée des conditions propices à la réussite de Serena.

Mais c’est pourquoi la défaite contre Osaka piquera pendant un certain temps. Williams est arrivée dans ce tournoi en bonne santé et en forme, et la vitesse plus rapide que d’habitude sur le terrain en Australie a joué à son avantage. La configuration était juste là, et Osaka était assez nerveux et erratique au début du match pour que Williams vole le premier set. Alors, qui sait?

Mais Williams n’a pas pu profiter pleinement de cette opportunité précoce et Osaka a procédé à la frapper hors du terrain. Rally après rallye, coup de fond après coup de fond, Osaka a épinglé Williams dans des positions défensives, puis a infligé des coups de corps qui ont sans doute fait du plus grand joueur de tous les temps un air précipité, vieux et inefficace.

C’est l’ordre naturel des choses. C’est ce qui est censé se produire lorsqu’il y a un écart d’âge de 16 ans entre les joueurs au plus haut niveau du sport.

Williams a fait un travail incroyable pour éviter l’inévitable aussi longtemps qu’elle le pouvait, pour continuer à se donner des chances en Grand Chelem bien au-delà du moment où d’autres joueurs de sa génération se sont éloignés et ont pris leur retraite.

Auparavant, 30 ans était une ligne de démarcation dans le tennis. Steffi Graf a remporté son dernier Grand Chelem à 29 ans et l’a annulée parce que son corps tombait en panne et que le coût physique du retour ne valait plus la peine. Chris Evert a remporté sa dernière majeure à 31 ans, a cessé de se qualifier régulièrement pour les finales du Chelem et est sorti à 34 ans. Martina Navratilova a fait une dernière finale de Wimbledon à 37 ans et a essentiellement été jouée en simple après cela.

Donc, dans ce sens, Williams a complètement changé le paradigme de ce qui est possible. Et la façon dont elle a joué en Australie, elle peut probablement continuer à faire la deuxième semaine du Grand Chelem pendant quelques années de plus si elle veut vraiment continuer à travailler.

Mais est-ce qu’elle?

Seul Williams le sait. Bien qu’elle possède déjà le record d’Open Era, le Grand Chelem n ° 24 reste alléchant. Mais si les rendements diminuent et que le sacrifice ne semble plus valable, vous pouvez comprendre pourquoi jeudi a été un peu comme au revoir.

La prenant au mot, Williams ne dira jamais à haute voix que 2021 est une tournée d’adieu. Mais la façon dont elle a réagi à cette perte, disons simplement qu’il est temps de savourer chaque instant de la voir sur le terrain.