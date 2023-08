Opinion: Le temps presse pour la prochaine grande crise du nord de l’Inde

Pour freiner le brûlage des chaumes pendant les mois d’hiver, l’Inde et ses États devront agir rapidement cette année. Les pluies sans précédent tombées dans le nord de l’Inde début juillet ont endommagé le paddy fraîchement semé et retardé les semis dans des États comme le Pendjab et l’Haryana. À l’échelle nationale, plus de 16 % de superficie en moins étaient couvertes de paddy à partir de la première semaine de juillet 2023 par rapport à la période correspondante de l’année dernière. Un semis différé signifie seulement une fenêtre plus courte pour récolter et gérer les résidus de récolte dans des États déjà pressés par le temps comme le Pendjab, où les agriculteurs cultivent du blé immédiatement après la récolte du paddy. Cette perte de récolte perçue au début de la saison de Kharif aura probablement un impact sur l’intention des agriculteurs d’investir dans la gestion des résidus de culture sans brûlage (CRM) plus tard dans l’année. L’Inde a récemment révisé ses directives CRM pour faciliter la gestion des résidus en temps opportun. Mais peut-il réduire les incendies de ferme à Kharif 2023 ?

Depuis 2018, le programme CRM de l’Inde s’est largement concentré sur le subventionnement de machines in situ pour lutter contre les chaumes de paddy dans le champ lui-même, comme le Super Seeder. Alors que quelques politiques centrales ont encouragé l’utilisation de la biomasse végétale comme combustible pour les chaudières industrielles, la production de bio-GNC et la co-combustion dans les centrales électriques au charbon, elles ont peu progressé au cours des cinq dernières années en raison du sous-développement des écosystèmes de la chaîne d’approvisionnement. et les coûts énormes impliqués dans la collecte de la biomasse.

Cette année, pour la première fois, le dispositif CRM privilégie les méthodes ex-situ, qui consistent à traiter les déchets agricoles hors site pour la production d’énergie. Le grand plan est d’établir des systèmes de chaîne d’approvisionnement en biomasse dans le cadre de l’accord bilatéral entre les industries utilisant la biomasse et les groupes d’agriculteurs. Les gouvernements du centre et des États fourniront conjointement un soutien financier de 65 % pour les machines et l’équipement aux groupes d’agriculteurs, et les 25 % et 10 % restants seront apportés respectivement par l’industrie et les groupes d’agriculteurs. Ce regain d’intérêt pour les méthodes ex-situ ouvre une opportunité pour les États du nord-ouest de l’Inde d’obtenir un double avantage : réduire les émissions de carbone et de polluants atmosphériques et développer des alternatives aux combustibles fossiles.

Voici quatre stratégies permettant aux États du nord-ouest d’aligner rapidement leur plan d’action sur les directives CRM et d’atteindre l’objectif zéro brûlage de chaume.

Premièrement, les États devraient publier une base de données des utilisateurs finaux industriels et de leur demande annuelle de biomasse végétale. Selon les estimations du CEEW, la livraison d’une tonne de balles de biomasse de la ferme à un site d’utilisateur final situé à 15-30 km coûte entre 1 500 et 2 500 roupies, et ce coût augmente avec la distance. L’approvisionnement décentralisé en biomasse dans un rayon de 5 à 10 km autour du site de l’utilisateur final peut réduire considérablement les coûts de stockage intermédiaire et de transport. L’accès à une base de données périodiquement mise à jour par état peut aider à optimiser le stockage et la logistique de la biomasse. Étant donné que l’opérationnalisation de la chaîne d’approvisionnement prendrait près de 3 à 6 mois, un tel référentiel d’informations peut aider les groupes d’agriculteurs intéressés à identifier et à initier des partenariats avec les industries. En outre, cela permettra aux acteurs étatiques de donner la priorité aux machines in situ comme le Super Seeder dans les zones où il y a un déficit d’utilisateurs finaux potentiels de la biomasse.

Deuxièmement, instituer un comité au niveau de l’État pour réglementer les prix des produits à base de résidus de cultures. Le coût abordable minimum pour l’approvisionnement en biomasse varierait selon les catégories d’utilisateurs finaux. Alors que les grands acteurs comme les centrales électriques peuvent se permettre des prix aussi élevés que 8 000 à 10 000 roupies par tonne de granulés de biomasse (produits à partir de 1,3 tonne de résidus par densification), les industries et les usines de bio-GNV préfèrent les balles à 2 500 INR ou moins. Selon les dernières directives du CRM, le coût de la biomasse collectée sera mutuellement convenu par le groupe d’agriculteurs/agrégateur et l’industrie en fonction des conditions du marché. Cependant, la fixation d’un prix plancher pour la biomasse brute et les produits à base de biomasse garantira un prix minimum viable pour les agriculteurs afin d’éviter le brûlage des chaumes. Des initiatives similaires sont déjà en cours, le ministère de l’Énergie annonçant des plans pour comparer les prix des granulés de biomasse et l’Haryana devrait notifier un taux commun déterminé pour l’approvisionnement en paille de paddy cette année.

Troisièmement, créer un fonds commun à partir de la taxe de compensation environnementale collectée pour une contribution durable au programme CRM. L’un des principaux changements introduits dans les lignes directrices cette année est que la part de la contribution au fonds du centre a été réduite de 100 % à 60 %. Les lignes directrices encouragent les États à verser la part restante. Cela signifie que pour chaque dépôt de collecte de biomasse de 4 500 MT prévu dans le cadre du programme, l’État doit contribuer Rs 60 lakh. Pour atteindre l’objectif du Pendjab de consommer environ 4,7 millions de tonnes de paille de paddy selon des méthodes ex situ au cours de l’exercice 23-24, l’État doit budgétiser près de 630 crores de roupies. L’affectation d’un fonds commun peut garantir une ressource continue pour le développement des infrastructures de transformation de la biomasse végétale.

Enfin, faire connaître les nouvelles interventions CRM. Les lignes directrices révisées publiées le 1er juillet 2023 avaient un calendrier ambitieux du 7 juillet 2023 pour lancer l’accord bilatéral avec l’industrie et les groupes d’agriculteurs et passer des commandes pour l’achat de machines. Avec seulement plus de 20 acteurs de premier plan de l’industrie actifs dans l’État producteur de biomasse excédentaire comme le Pendjab, il devrait y avoir une stratégie de sensibilisation ciblée pour intégrer plus rapidement les acteurs de l’industrie et les groupes d’agriculteurs. Ceci est crucial car ces programmes d’aide financière ont traditionnellement observé très peu de preneurs en raison de la faible marge bénéficiaire dans le secteur de la biomasse. Par exemple, le programme de financement ponctuel du Central Pollution Control Board pour la mise en place d’usines de granulés à base de biomasse n’a reçu qu’un total de huit demandes à la mi-2023 depuis son lancement en octobre 2022.

La saison des brûlis sera bientôt là, provoquant à nouveau une augmentation massive de la pollution de l’air. Cette année, le centre et les États ont lancé un plan d’action collaboratif au début de la saison. Grâce à une planification proactive et à une action rapide, les États indiens peuvent mieux gérer les incendies de ferme et maintenir le ciel clair observé en juillet toute l’année.

(Kurinji Selvaraj est associé de programme au Conseil de l’énergie, de l’environnement et de l’eau [CEEW]une institution de recherche politique indépendante à but non lucratif.)

