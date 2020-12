Ce qui aurait pu et aurait dû représenter une nuit de rédemption et de jubilation pour l’équipe de football de Washington et le quart Dwayne Haskins a plutôt pris fin pour l’organisation et ses fans.

Haskins avait enduré une semaine de tumulte – bien qu’il se soit infligé lui-même – mais avait reçu l’occasion parfaite de commencer à réparer sa réputation car Washington n’avait besoin que de vaincre les Panthers de la Caroline à domicile pour mener à bien sa quête improbable de gagner le NFC East et un place aux séries éliminatoires pour la première fois depuis 2015.

Au lieu de cela, une semaine après avoir suivi une défaite de 20 à 15 lors de son premier départ en neuf semaines en brisant le protocole COVID-19 et en assistant à une fête dans une discothèque de la région de DC avec plus de 10 personnes présentes et sans porter de masque, Haskins s’est retourné dans l’une des pires performances de sa carrière.

Washington a perdu un match très gagnable 20-13 et a maintenant besoin d’une victoire à Philadelphie pour décrocher la division.

Mais Haskins est probablement hors de question. Il devra probablement regarder un autre homme essayer de livrer là où il a échoué cette semaine.

Avec deux interceptions et un échappé et une performance de 2 pour 7 au troisième essai avant un banc du quatrième quart, Haskins semble avoir écrit sa nécrologie de l’équipe de football de Washington. Ron Rivera reviendra probablement à Alex Smith, qui a raté les deux derniers matchs avec un mollet tendu, ou à Taylor Heinicke, qui a signé avec l’équipe il y a trois semaines et a toujours eu une meilleure performance que Haskins en service sur place, alors que Washington fait face à la do -ou-mourir situation semaine 17.

Haskins, quant à lui, pourrait très bien revenir sur la liste des inactifs, où il a passé quatre semaines plus tôt cette saison après son premier banc.

C’est une autre triste histoire dans la longue période de futilité de Washington dans le domaine de l’évaluation et du développement des quarts. C’est un autre rappel du dysfonctionnement organisationnel.

Haskins avait peu de chances de réussir dans cette situation. Washington l’a repêché 15e au classement général en 2019 dans l’État de l’Ohio parce que le propriétaire Daniel Snyder l’aimait après l’avoir vu briller à Potomac, au Bullis High School du Maryland. Peu importait que le personnel d’entraîneurs et certains évaluateurs de talents de Washington à l’époque soient tièdes sur Haskins. Jay Gruden et ses assistants devaient gagner pour sauver leur emploi, et non investir du temps dans un quart-arrière qu’ils considéraient comme un projet et qui avaient besoin de plusieurs années d’assaisonnement après avoir commencé à peine un an à Ohio State. Ainsi, l’entraîneur a opté pour un jeu vétéran au QB.

Gruden n’a pas duré la semaine 4, et quand Haskins est entré sur le terrain sous la direction de l’entraîneur par intérim Bill Callahan, il a fait preuve de talent, mais il était en effet brut. La pandémie a volé Haskins de sa première saison morte sous la direction du nouvel entraîneur Ron Rivera et du coordinateur offensif Scott Turner, mais ils l’ont toujours nommé partant de la semaine 1 (avec une laisse courte) malgré que Rivera ait admis plus tard après le banc de la semaine 4 que Haskins n’était pas vraiment prêt pour le travail à ses yeux.

Mais l’entraîneur n’était pas seul. Il y avait toujours des chuchotements d’inquiétude à la fois dans la ligue et au sein de l’organisation (et même dans les vestiaires) au sujet de la maturité de Haskins. La meilleure chose pour Haskins aurait probablement été de rester assis derrière un vétéran pendant un certain temps et d’apprendre les ficelles du métier du point de vue de la préparation et de la prise de décision.

Un Alex Smith en bonne santé aurait fait des merveilles à Haskins au cours de sa première année. Mais Smith se remettait toujours de la jambe cassée qui menaçait sa carrière.

Haskins a eu cette opportunité cette année au cours des cinq semaines en tant que remplaçant de Smith, une période au cours de laquelle le vétéran de 14 ans a aidé à diriger Washington sur une poussée de 4-1 qui a positionné l’équipe pour gagner la division.

Mais si cette période sous Smith a profité à Haskins, le fruit ne s’est pas manifesté de manière tangible. Haskins a non seulement lancé quatre interceptions et un touché dans les deux départs à la place de Smith (les deux défaites), mais a également commis une erreur encore plus flagrante avec sa décision d’aller en club après la défaite de la semaine 15 contre Seattle.

Et dans une autre déception aux yeux des patrons de Haskins, il a affiché la même prise de décision discutable et les mêmes fondamentaux imparfaits qu’ils espéraient que son passage sur le banc l’aurait conduit à se concentrer sur la correction.

Dimanche, Haskins a complété 14 des 28 passes pour 154 verges, deux choix, a échappé une fois et a affiché une note effroyable de 36,9 passeurs. Washington était à la traîne 20-6 quand il a quitté le match, et pour aggraver les choses pour le quart-arrière, Heinicke est entré et a dirigé un entraînement de pointage et a fait une infraction de pulvérisation soudaine sembler compétente.

Alors que Haskins regardait depuis la ligne de touche alors que ses coéquipiers tentaient désespérément de doubler Carolina, impuissants et avec son casque toujours attaché, la finalité de la situation semblait extrêmement claire. Il a grandi en rêvant de jouer pour l’équipe de sa ville natale, mais les échecs de l’organisation et Haskins lui-même ont transformé ce rêve en cauchemar.

Haskins n’a pas pu empêcher le fait que les hauts gradés de Washington l’aient mis dans une situation aussi intenable en 2019. Et il ne pouvait s’empêcher de constater que l’attaque de Washington manquait de talent au receveur large.

Mais il aurait certainement pu prendre plus de temps pour contrôler les éléments de la situation qui étaient en son pouvoir. Une plus grande maturité et une meilleure compréhension de ce qui lui était demandé cette année aurait pu faire une différence. Rivera et Turner n’ont jamais eu besoin de lui pour être Patrick Mahomes et lancer un tas de passes acrobatiques et gagnantes. Compte tenu de la force de la défense de Washington, ils avaient simplement besoin de lui pour s’occuper du football et gérer le match.

Mais chaque lancer forcé devenu interception s’est avéré coûteux et a mis en lumière le manque de compréhension et la préparation inadéquate qu’ils ont constatée dans le quart-arrière.

Le séjour de Haskins à Washington se terminera vraisemblablement après cette saison. Mais il possède du talent. On dit qu’il y a tout un cimetière de la NFL rempli de quarts talentueux. Mais, s’il est prêt à travailler et à apprendre et à prêter attention aux moindres détails du quart-arrière de la NFL, Haskins pourrait sauver sa carrière. Un scénario idéal serait d’atterrir à Tampa Bay, où il pourrait s’asseoir derrière un vétéran hautement décoré et apprendre sous la direction d’un entraîneur-chef gourou du quart-arrière et d’un coordinateur offensif talentueux. Là, il pourrait s’éloigner de sa ville natale et se concentrer entièrement sur le football. Peut-être qu’alors, il aura une chance de vivre à la hauteur de son potentiel.

Washington, quant à lui, se retrouvera à recommencer à zéro à la position de quart-arrière. Snyder & Co. doit également en tirer des leçons. Cette fois, les footballeurs doivent avoir la liberté de choisir les talents et s’engager ainsi à préparer le quart-arrière du futur de la bonne manière.