Opinion : Le projet de loi du Centre vise-t-il à affaiblir la Commission électorale ?

Lors de la récente session de la mousson, le Centre a présenté un projet de loi à Rajya Sabha recommandant une nouvelle formule pour sélectionner le commissaire aux élections en chef (CEC) et les commissaires aux élections (CE). Le gouvernement a proposé que la CEC et les CE soient sélectionnés par un panel composé du Premier ministre, du chef de l’opposition et d’un ministre du Cabinet de l’Union. La proposition de remplacer le juge en chef de l’Inde par un ministre du Cabinet recommandé par le Premier ministre dans le panel de sélection de trois membres a provoqué la colère des partis d’opposition et des experts, car elle donne au gouvernement un mot décisif dans la nomination des CE, compromettant ainsi l’indépendance de la commission électorale.

En mars de cette année, un banc de cinq juges de la Constitution dirigé par le juge KM Joseph a décidé à l’unanimité que la nomination des hauts fonctionnaires électoraux serait effectuée par le président sur la recommandation d’un comité composé du Premier ministre, du chef de l’opposition à Lok Sabha, et le juge en chef. Le banc a également déclaré que sa direction resterait valable jusqu’à ce que le parlement promulgue une loi. Cette décision a émergé d’un litige d’intérêt public (PIL) de 2015 et d’un groupe de moyens connexes contestant le processus de nomination.

Le projet de loi proposé vise à supprimer le juge en chef du processus de sélection et à annuler le jugement du banc de la Constitution.

Les experts estiment que le panel tripartite, tel que recommandé par le banc de la Cour suprême, avait l’air objectif et avait une marge d’impartialité, mais avec le Premier ministre et le ministre du cabinet sur le panel, comme le recommande le projet de loi, le chef de l’opposition serait toujours une minorité dans le processus de sélection.

La Constitution ne prévoit pas de procédure législative spécifique pour la nomination de la CEC et des CE. Il n’y a que cinq articles (324-329) dédiés dans la partie XV (élections) pour référence. L’article 324 de la Constitution confie « la surveillance, la direction et le contrôle des élections » à une commission électorale composée de la CEC et d’autres CE tels que déterminés par le président de temps à autre. Avant l’ordonnance de mars de la Cour suprême, le président nommait une CEC et des CE sur l’avis du Conseil des ministres de l’Union dirigé par le Premier ministre.

Le projet de loi recommande un comité de recrutement qui préparera un panel de cinq personnes pour les postes de CEC et EC. Le secrétaire du cabinet dirigera le comité de recherche, qui comprendra également deux membres non inférieurs au rang de secrétaire ayant des connaissances et une expérience dans les questions liées aux élections. Le projet de loi proposé, une fois une loi, abrogera la loi de 1991 sur la Commission électorale (conditions de service des commissaires électoraux et transactions commerciales). Le projet de loi dégrade également le statut et le statut de la CEC et de deux CE de celui équivalent à une Cour suprême. juge à celle du secrétaire du Cabinet.

« Les CE ou la CEC ne tirent pas leur pouvoir de leur mode de sélection. Ils tirent leur pouvoir de la Constitution et des lois électorales. Une élection est l’un des rares exercices du gouvernement ou des organes constitutionnels ou statutaires qui est entrepris conformément à la règle livre avec tous les aspects, petits ou grands, prévus dans le code électoral. En tant qu’administrateurs, nous avions le moins de pouvoir discrétionnaire dans la prise de décision lors des élections. L’ECI est un organe constitutionnel indépendant mandaté pour organiser des élections avec tous les pouvoirs nécessaires. Que la personne occupant le président utilise ces pouvoirs ou cède son autonomie dans la prise de décision dépend de son choix », explique Rajiva Sinha, IAS (Retd), cadre du Bengale occidental.

« Les lois électorales existaient également avant TN Seshan. Mais c’est lui qui s’est acquitté de ses fonctions de manière indépendante, sans aucune crainte ni faveur. Son mandat a changé la donne et ses actions ont conduit à une codification plus poussée des normes. Chaque CEC et les CE suivent ces détails détaillés. Mais si la personne concernée choisit de fermer les yeux, il ne s’agit pas de savoir qui l’a ou quelle commission l’a nommé ou quel rang il occupe dans l’ordre de préséance », explique M. Sinha.

L’institution de la Commission électorale doit être impartiale, indépendante et à l’abri de toute influence – réelle ou perçue – de l’exécutif. Sous sa forme actuelle, la balance penche vers le gouvernement, l’opposition n’étant qu’une présence symbolique dans le processus de sélection.

Une autre perspective consiste à considérer cela comme le pouvoir judiciaire essayant d’interférer avec les pouvoirs de l’exécutif. Mais le jugement de la Cour suprême établit le comité de sélection comme celui qui fonctionnera jusqu’à ce que le parlement promulgue une loi spécifiant la composition du comité.

Une section d’experts estime que la Commission électorale devrait se concentrer sur son travail de conduite des élections de manière juste et impartiale et le brouhaha sur le panel de sélection proposé peut être ignoré. « Malgré tout le tapage autour du comité de sélection, la réalité du terrain est que même aujourd’hui, des violences liées aux élections ont lieu dans certains États. L’accent devrait être davantage mis sur la manière dont les élections se déroulent au niveau local en collaboration avec l’appareil étatique, », déclare Krishnanand Pandey, avocat, Cour suprême.

Bien que le parlement ait pour mandat de promulguer des lois, les changements proposés au comité de sélection peuvent facilement être interprétés comme une tentative du gouvernement de choisir une commission électorale plus flexible. Cela aura non seulement des implications de grande envergure, mais générera également une chaleur politique à court terme à l’approche des élections générales de 2024. Le gouvernement doit faire preuve de prudence, car toute décision considérée comme « décalée » suscitera certainement un tollé, les gens remettant en question le moment et l’intention de la décision, en particulier avec les élections prévues dans des mois.

