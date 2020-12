L’homme qui a participé à l’une des plus grandes manifestations pour les droits civiques du 20e siècle se voit poser une question simple: que faudra-t-il pour créer une future génération de militants sportifs comme, eh bien, lui?

« Il faudra de la dureté et de la conscience », a déclaré Tommie Smith, qui, avec John Carlos, a levé un poing noir aux Jeux olympiques de 1968, créant l’un des moments les plus emblématiques du sport américain. « Je pense que beaucoup d’athlètes aujourd’hui comprennent cela et savent ce qu’il faut. »

« Ils ont des modèles parmi lesquels choisir », a-t-il déclaré à USA TODAY. « L’un d’eux est Colin Kaepernick. »

L’histoire de Kaepernick est bien documentée, mais alors que le mouvement de justice sociale dans le sport passe de la protestation transformationnelle de Kaepernick à la poursuite de ce mouvement après le meurtre de George Floyd, à au-delà, une pensée évidente se pose:

Qui est le prochain Kaepernick?

Il y a peu de meilleurs candidats que le joueur des Boston Celtics Jaylen Brown et la joueuse de tennis Naomi Osaka.

Dans une année d’activisme sportif contrairement à presque toutes les autres dans l’histoire américaine, vous devez presque être un voyageur dans le temps, regardant en avant et en arrière simultanément, appréciant ce que des activistes comme Kaepernick ont ​​fait dans le passé, tout en regardant avec impatience qui reprendra là où il est parti. de.

Revenez aux paroles de Smith et à la façon dont il a parlé de dureté et de conscience. Robustesse, en ce sens que les joueurs doivent être capables de résister à l’éventuelle poussée qu’ils recevront comme Kaepernick l’a fait du président Donald Trump et d’autres. La prise de conscience, en ce sens que les militants sportifs potentiels doivent reconnaître quand un moment important arrive, comme celui qui a commencé après la mort de Floyd, et décident d’utiliser leur influence et leur pouvoir pour changer les choses.

Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas – et ne sera pas – d’autres personnes qui peuvent se mettre à la place de Kaepernick. Il y a de nombreux joueurs de la WNBA qui étaient à l’avant-garde du mouvement de justice sociale des athlètes avant même Kaepernick, une autre joueuse de tennis de Serena Williams et la footballeuse Megan Rapinoe. Ils comprennent tous ce que Smith a fait il y a des décennies lorsqu’il est monté sur ce podium et a levé le poing: les athlètes ont de l’influence.

Il y a aussi des noms que vous ne connaissez peut-être pas et qui combattent ces batailles presque tous les jours, mais faites-le tranquillement, sans les gros titres. Comme les joueurs de softball Athletes Unlimited Aleshia Ocasio et Jazmyn Jackson, parmi un certain nombre d’athlètes qui, avant l’élection présidentielle de novembre, ont participé à des campagnes d’inscription des électeurs.

« En termes de puissance, les athlètes ont toujours été très puissants », a déclaré Jackson à USA TODAY. «La différence maintenant, c’est que nous utilisons nos voix d’une manière dont les gens ne sont pas habitués. Quand les gens vont à un événement sportif ou de divertissement, ils vont s’échapper. En tant qu’athlète, croyez-moi, nous voulons la même chose. Mais quand nous sommes sur ce terrain ou sur ce terrain, nous ne pouvons pas ignorer ce qui se passe dans le pays. «

Brown et Osaka ont fait toutes ces choses et plus encore. La plupart du temps, ils ont pleinement adopté ce que Kaepernick représentait, ou plutôt, se sont agenouillés et ont mis leur propre touche à leur activisme.

Brown n’a pas seulement participé à des manifestations, mais a vu son rôle comme une quête de toute une vie, et non temporaire.

«Je ne suis pas un politicien. Je ne suis pas un leader des droits civiques ou quoi que ce soit du genre », a-t-il déclaré,« mais je reconnais que j’ai une plate-forme et j’espère que je pourrai renforcer les voix qui se perdent au milieu des choses.

Brown a récemment expliqué comment technologie de surveillance du visage identifie souvent mal les personnes noires et brunes. Il a soutenu les lycéens de Géorgie cherchant à éliminer le nom d’un général confédéré de leur lycée.

La bravoure d’Osaka est tout aussi évidente. À bien des égards, Osaka adopter une position politique est beaucoup plus difficile pour elle qu’un joueur de la NFL ou de la WNBA puisque ces ligues sont majoritairement noires. Il y a plus d’un système de soutien de la part des autres joueurs de ces ligues. Le tennis est différent.

L’une des séries de moments les plus frappantes de l’année écoulée a été celle d’Osaka portant sept masques différents, chacun représentant une personne noire différente tuée à cause du profilage racial ou de la force excessive de la police. Elle l’a fait sur la plus grande scène du sport à l’US Open.

«Je suis noire et je vis en Amérique», dit-elleVogue, « et personnellement, je ne pensais pas que c’était trop tiré par les cheveux quand j’ai commencé à parler de ce qui se passait ici.

Brown et Osaka semblent comprendre non seulement ce que Kaepernick a fait, mais ce qui est nécessaire à l’avenir.

Peut-être parce qu’ils sont l’avenir.