TAMPA, Floride – Les téléphones portables ont généralement commencé à sonner ou à bourdonner tard dans la nuit.

Tom Brady voulait renforcer davantage la force mentale de ses coéquipiers lors de leur marche vers le Super Bowl, de sorte que le quart-arrière – le sextuple champion à la recherche du n ° 7 – enverrait un texte inspirant au reste du Tampa. Bay Buccaneers.

«Toute la semaine, il nous faisait croire que nous pouvions gagner», a expliqué le demi offensif Leonard Fournette. «Il nous a envoyé un texto à 11 heures du soir, ‘Nous allons gagner ce match.’»

Et si Brady le disait, les joueurs des Bucs le prendraient à cœur. Le joueur de 43 ans avait ce genre de crédibilité, à la fois en raison de ses réalisations pendant 20 ans en Nouvelle-Angleterre, mais aussi en raison de la façon dont ils l’ont vu vaquer à ses occupations au cours de leurs six derniers mois ensemble.

«Connaître son CV, comprendre pourquoi il gagne… Il nous a fait croire», a déclaré Fournette.

La croyance était évidente tout au long de la victoire 31-9 des Buccaneers sur les Chiefs de Kansas City au Super Bowl 55.

Les Bucs ont pris le terrain au Raymond James Stadium débordant de confiance. En tant que première équipe à accueillir un Super Bowl, ils avaient une motivation supplémentaire pour détrôner les Chiefs, qui ont remporté le Super Bowl de l’année dernière et que de nombreux analystes avaient couronnés comme la prochaine dynastie de la NFL.

Mais ils auraient pu jouer le Super Bowl 55 à Kansas City, dans un désert brûlant ou même les joueurs de Mars et Tampa auraient cru.

Chaque jour, ils ont étudié le quart-arrière qui, au printemps dernier, a choqué le monde du sport, choisissant son organisation plutôt que le confort de Foxborough. Et chaque jour, ils ont appris une autre leçon sur l’engagement et la discipline qui séparent les champions des autres «bonnes» équipes.

Le dimanche a représenté le point culminant de ces leçons, du travail accompli et de la résilience nécessaire pour naviguer dans une saison remplie d’obstacles. Parce que Tampa n’a pas seulement battu les champions en titre Chiefs. Les Bucs les ont dominés avec une démonstration d’excellence à chaque phase du match.

Brady a lancé trois passes de touché et complété 21 des 29 passes pour 201 verges et aucun chiffre d’affaires pour verrouiller le cinquième MVP du Super Bowl de sa carrière.

Il n’a pas couru le ballon ni bloqué. Il n’a pas plaqué ou interrompu les passes. Sa contribution la plus grande et la plus déterminante à la course de championnat des Buccaneers n’était même pas physique. Tout était mental. Et c’est exactement ce dont Tampa Bay avait besoin cette saison.

Bruce Arians l’a répété à plusieurs reprises cette saison et dans les jours qui ont précédé le Super Bowl. Les Buccaneers ont peut-être été 7-9 en 2019, et ils ont peut-être raté les séries éliminatoires pour une 12e année consécutive. Mais l’entraîneur était convaincu que lui et son équipe avaient l’étoffe d’une formation de calibre de championnat. Ils avaient de jeunes meneurs de jeu défensifs en plein essor qui complétaient les vétérans. Ils avaient des étoiles aux postes de compétence en attaque et une ligne de qualité. Ils avaient le livre de jeu explosif et un coordinateur offensif talentueux.

Ils avaient juste besoin d’un quart-arrière qui pourrait les élever; un leader qui pourrait leur montrer le chemin.

Brady a apporté une crédibilité instantanée, et depuis le moment où il a commencé à organiser des entraînements pour les joueurs dans les parcs de la région de Tampa lorsque COVID-19 a gardé le siège social des Buccaneers fermé, à la façon dont il a travaillé sans relâche au camp d’entraînement et pendant la saison, ses nouveaux coéquipiers ont regardé et se sont sentis inspirés pour correspondre. L’effort et l’engagement de Brady. C’est devenu contagieux. Les Bucs ne voulaient pas laisser tomber leur chef.

Le leadership de Brady s’est avéré extrêmement important lors d’un funk de mi-saison après un départ de 6-2. En perdant trois sur quatre, l’attaque de Tampa semblait décousue, et Brady semblait mal en adéquation avec ce que les Ariens et le coordinateur offensif Byron Leftwich voulaient faire.

Mais l’un des traits les plus importants que Brady a appris en Nouvelle-Angleterre était l’importance de la patience, de la discipline et de la cohérence. Chaque unité, chaque joueur était chargé de se concentrer sur son travail et de trouver des moyens de perfectionner son art, et s’il faisait cela, une amélioration viendrait.

Cet engagement a permis aux Patriots de rester ancrés et concentrés malgré des départs lents, et cela leur a ouvert la voie pour atteindre un sommet au bon moment afin qu’ils aient joué de leur mieux tout au long de la saison, puis ont porté cet élan dans tant de séries éliminatoires profondes.

Brady est resté inébranlable pendant cette période, même lorsqu’il était confronté à des questions sur les frictions avec son nouvel entraîneur-chef, qui n’a pas hésité à dire publiquement que l’équipe avait besoin de mieux de la part du quart-arrière.

Brady savait que la patience, le souci du détail et un engagement à travailler dur les aideraient. Il savait que lui et Leftwich devaient continuer à bricoler, continuer à communiquer et à rechercher cet équilibre idéal qui mêlerait les tendances agressives des Bucs au flux offensif rythmique que Brady trouvait le plus confortable au cours des 19 premières saisons de sa carrière.

La volonté des Ariens, de Leftwich et de Brady de faire des compromis s’est avérée inestimable pour Tampa, car alors qu’ils continuaient à mieux se comprendre et à apprendre de nouvelles façons de faire, le succès a suivi. Tampa a quitté son congé de la semaine 13 avec son attaque renaissante et sa défense aussi redoutable que jamais. Les Bucs ont arraché quatre victoires consécutives pour couronner la saison régulière. Ils ont prolongé cette séquence de victoires à sept matchs, y compris la marche d’après-saison jusqu’au Super Bowl.

«Vraiment, toute l’année, nous avons cru en nous», a déclaré Brady. «Nos entraîneurs croyaient en nous, nous croyions en nous-mêmes. Nous affrontions une équipe formidable ce soir, et (je suis) juste heureux que nous ayons fait le travail.

Tampa a fait le travail après avoir ouvert le match avec une paire de trois et des retraits, mais a finalement trouvé son rythme offensif. Leftwich a lancé le jeu de course, et cela a aidé l’attaque de passe de jeu-action, ouvrant les choses vers le bas, et à partir de là, c’était un mélange de passes courtes, de mauvaise direction, plus de jeux de course. L’infraction a cliqué.

C’était vintage Brady, se connectant avec Rob Gronkowski tout au long de la première mi-temps et deux fois pour des passes de touché. (Les 13e et 14e scores du duo en séries éliminatoires ont battu le record détenu auparavant par Joe Montana et Jerry Rice.) Sa troisième passe de touché est revenue à Antonio Brown, un autre joueur que Brady a joué un rôle déterminant dans l’arrivée à Tampa. Il avait également le soutien d’une défense solide.

Dimanche – et vraiment pendant les séries éliminatoires – Tampa Bay a suivi un scénario similaire. L’unité de Todd Bowles a maintenu la pression sur Patrick Mahomes, victime d’une ligne des Chiefs manquant les deux plaqués offensifs de départ, et a refusé Kansas City sur 10 des 13 troisièmes essais.

Une attaque des Chiefs qui avait en moyenne 30 points par match en séries éliminatoires et 29,6 par match en saison régulière n’a récolté que neuf points, et Mahomes, qui possède une cote de passeur en carrière de 108,7, a affiché une cote basse en carrière de 45,2 dimanche soir.

«Ils ont relevé le défi», a déclaré Brady. «Vous affrontez un gars comme Pat, joueur incroyable, Aaron (Rodgers) – MVP – il y a deux semaines, ils ont joué incroyable. Drew (Brees au tour de division), ils ont très bien joué. Ils sont intervenus. Ils se sont montrés à la hauteur. Nous en avions besoin parce que nous jouions des délits extrêmement talentueux. Je suis tellement heureux que nous soyons tous venus jouer ce soir.

L’efficacité en attaque et la domination de la défense de Tampa ont donné à Brady autre chose: une victoire éclatante dans un Super Bowl. Jusqu’à la marge de 22 points de dimanche soir, ses équipes avaient gagné par trois, trois, trois, quatre, six et 10 points au Super Bowls.

Et il a donné à la franchise la deuxième victoire du Super Bowl qu’elle recherchait pendant près de deux décennies.

Alors qu’il tenait le trophée Lombardi lors de la remise du trophée, se réjouissant de la victoire, le propriétaire et coprésident des Buccaneers, Joel Glazer, a déclaré: « Mon père avait une expression: vous voulez connaître la route à suivre, demandez à la personne qui a été là. Nous avons trouvé que personne. Dix apparitions au Super Bowl, sept victoires! Tom Brady! «

Mission accomplie. Brady a livré. Il a montré aux Bucs comment gagner, leur a donné des raisons de croire et ensemble, ils ont triomphé.