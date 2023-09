Les nécessités électorales l’emportent presque toujours sur les fondements idéologiques lorsqu’il s’agit de forger des alliances politiques. Il n’est donc pas surprenant que Janata Dal (laïc) de l’ancien Premier ministre HD Deve Gowda, qui, comme son nom l’indique, a peu d’affinités idéologiques avec le BJP, rejoigne une alliance avec le BJP au pouvoir dirigé par le Premier ministre Narendra Modi.

Alors que le JDS et le BJP ont été alliés dans le passé – l’unité d’État du BJP dirigée par BS Yediyurappa a formé un gouvernement de coalition au Karnataka avec HD Kumaraswamy, le fils de Deve Gowda, comme ministre en chef en 2006 – l’entrée du JDS dans la NDA est désormais un événement très important. un autre chapitre de la politique du parti régional.

C’est la première fois que le JDS forme une alliance avant le scrutin alors qu’il n’est pas au pouvoir à la tête d’un gouvernement de coalition au Karnataka. Il a toujours exercé un pouvoir de négociation « brut » après les élections. Chaque fois que Kumaraswamy avait forgé une alliance, c’était pour occuper le poste de ministre en chef. En 2019, il s’est battu aux élections de Lok Sabha en tant qu’allié du Congrès uniquement parce que le Congrès – qui comptait 80 députés contre 37 pour le JDS – lui avait cédé le poste de ministre en chef. De même, en 2006, il a rompu son alliance avec le BJP dès qu’il a dû renoncer à son poste de ministre en chef.

Deuxièmement, et plus important encore, le JDS est au plus bas. Il a été malmené par le Congrès lors des élections à l’Assemblée, et n’a obtenu que 19 sièges et 13 pour cent des voix, son niveau le plus bas depuis sa formation en 1999. Il s’agit donc cette fois d’une alliance pour la survie même de la force régionale. Le BJP est aux commandes et il y restera pour le long terme. Il existe également des raisons régionales impérieuses pour le parti national de rejoindre cette alliance.

C’est un fait connu que, traditionnellement, le talon d’Achille du BJP au Karnataka a été les bastions du JDS et la principale base électorale de la caste OBC Vokkaliga du parti régional.

Par exemple, le BJP a remporté 25 des 28 sièges parlementaires en 2019 et a perdu les sièges de Bengaluru Rural (remporté par le DK Suresh du Congrès), Mandya (remporté par le rebelle du Congrès et candidat indépendant Sumalatha) et Hassan (remporté par le petit-fils du HD Deve Gowda). Prajwal Revanna).

En fait, en 2019, le candidat du BJP au siège parlementaire de Hassan était A Manju, qui était un rebelle du JDS et est ensuite revenu au parti et a remporté le siège de l’Assemblée Hassan en 2023. Le BJP n’a jamais remporté ces trois sièges, bien qu’il ait remporté au moins 17 des 28 sièges parlementaires de l’État de manière constante depuis 2004.

Ces sièges, ainsi que cinq autres, définissent la région d’influence électorale du JDS. Dans un scrutin d’assemblée, cela se traduit par environ 50 sièges. Du point de vue du BJP, l’alliance avec le JDS est la première étape vers une refonte décisive de l’arithmétique politique du Karnataka, à la fois pour les élections législatives de 2024 et au-delà. Il doit s’emparer de la base électorale du JDS, un électeur fortement affilié à une caste et essentiellement anti-Congrès à la base.

Le BJP est déjà considéré comme le bastion du plus grand bloc électoral du Karnataka – la secte Lingayat. La base de caste OBC Vokkaliga du JDS est le deuxième plus grand bloc électoral du Karnataka. Alors que les Lingayats sont répartis dans tout le Karnataka, les Vokkaligas sont concentrés dans la région d’influence du JDS. Réunir les deux est la recette du succès, mais c’est plus facile à dire qu’à faire.

Le BJP semble envisager une éventuelle fusion du JDS avec lui, comme de nombreux petits fragments de l’ancien mouvement Janata l’ont fait dans d’autres États, ce qui créerait un discours bipolaire entre le Congrès et le BJP au Karnataka.

L’une des raisons pour lesquelles le BJP n’a jamais obtenu la majorité simple dans cet État du sud, malgré sa victoire dans les sondages parlementaires, est sa faiblesse au sein du JDS. Lors d’un scrutin à l’Assemblée, une lutte à trois a toujours profité au Congrès sur le terrain du JDS.

Par exemple, en 2023, le BJP s’est attaqué au vote du JDS dans le vieux Mysore, ce qui a aidé le Congrès à balayer la région. Le vice-ministre en chef de l’OBC et président du Congrès de l’État, DK Shivakumar, est issu de la caste Vokkaliga et s’est énormément consacré à décimer le JDS dans des districts comme Mandya. Son travail a été facilité par le partage des voix du BJP pour le JDS.

Au-delà de ce simple calcul, la présence d’un troisième acteur fort au sein du JDS est l’une des raisons de la fameuse « politique d’ajustement » du Karnataka. Les arrangements politiques clandestins, les liens familiaux et les relations d’affaires entre de puissantes familles politiques dans plusieurs circonscriptions vont au-delà des lignes partisanes. Bien que de telles relations soient une réalité de la politique indienne, on peut affirmer qu’elles sont bien plus répandues au Karnataka.

C’est peut-être la raison pour laquelle le Karnataka possède les députés les plus riches du pays et, bien que l’État n’ait jamais voté de gouvernement sortant au pouvoir depuis 1985, certains candidats sortants n’ont jamais perdu leur siège depuis des décennies. Ils changent de parti en toute impunité.

Les sections dominantes de la direction centrale du BJP ont considéré cela comme l’une des principales raisons de l’incapacité du parti à remporter une majorité simple dans l’État malgré des sondages parlementaires massifs. En fait, en 2023, le BJP a tenté de contourner ces arrangements, mais a lamentablement échoué.

Cette « politique d’ajustement » est également la raison pour laquelle la direction centrale du Congrès est prudente dans les décisions du Karnataka. Par exemple, en 2019, lorsque l’alliance Congrès-JDS a été renversée dans l’État, bon nombre, sinon la plupart, des 13 députés du Congrès qui ont démissionné et sont passés au BJP pour soutenir BS Yediyurappa étaient considérés comme des loyalistes de l’actuel ministre en chef Siddaramiah, qui lui-même est passé du JDS au Congrès en 2004.

Certains de ces députés envisagent désormais de revenir au Congrès et ont publiquement affiché leur proximité avec Yediyurappa, qui était passé maître dans l’art de conclure des alliances avec des députés au-delà des lignes partisanes pour amener le BJP au pouvoir.

La direction centrale du BJP a tenu à mettre fin à cette « politique d’ajustement » car elle limite l’emprise du parti sur le gouvernement et limite également sa croissance dans l’État. Certains secteurs de la direction de l’État n’ont pas encore cédé. Avoir un troisième acteur fort au sein du JDS est le premier obstacle pour mettre fin à de tels ajustements. Ainsi, le parti national utilisera toutes les armes à sa disposition pour garantir le transfert des voix du JDS au BJP en 2024 et l’accord de partage des sièges reflétera probablement cela.

De plus, si l’expérience de 2024 réussit pour le BJP – au niveau national et local – il progressera dans la cannibalisation du vote du JDS. Le JDS n’est pas en mesure de riposter. Il existe plusieurs factions dans la famille Deve Gowda. Le frère de HD Kumaraswamy et ancien ministre HD Revanna est considéré comme plus proche du Congrès.

Si le JDS se désintègre après 2024, différentes factions pourraient prendre des directions différentes et, à plus d’un titre, l’entrée de Kumaraswamy dans la NDA pourrait bien être le début d’un long chemin avec le BJP. Une voie où le BJP dirige le spectacle à sa place et qui pourrait redéfinir l’arithmétique politique du Karnataka.

Pour le moment, Deve Gowda, qui se prétendait l’allié laïc du Front démocratique de gauche au Kerala depuis des années, pourrait être une preuve supplémentaire que les positions idéologiques sont commodément oubliées lorsque son parti tente de « renaître de ses cendres comme un phénix » ! (Gowda avait déclaré aux journalistes qu’il se lèverait comme un phénix lorsqu’il serait renversé en tant que Premier ministre en 1997)

(TM Veeraraghav est le rédacteur en chef de BQ Prime.)

Avertissement : Ce sont les opinions personnelles de l’auteur.