Opinion: Le nouveau bâtiment du Parlement et l’avenir démocratique de l’Inde

Le débat public sur le nouveau bâtiment du Parlement est jusqu’à présent resté très polarisé et presque unilatéral. La pertinence architecturale et artistique de cette nouvelle structure, son coût, sa place dans le paysage urbain de New Delhi, l’avenir des bâtiments coloniaux et même les aspects techniques juridiques associés à l’inauguration du nouveau bâtiment ont été systématiquement explorés et débattus. Les partis non-BJP, les intellectuels libéraux et une partie des artistes et urbanistes ont critiqué cette initiative, tandis que le gouvernement Modi dirigé par le BJP a défendu le projet en mettant en avant sa pérennité économique.

L’impact à long terme du nouveau bâtiment du parlement sur la politique indienne, en particulier en ce qui concerne l’idée de la représentation du peuple, n’a cependant pas fait l’objet d’une attention sérieuse. Le résultat possible de l’élection de 2024, semble-t-il, est devenu le seul point de référence soit pour célébrer le nouveau bâtiment comme un réalisation ou de le rejeter complètement comme trop cher aventure.

Le nouveau parlement n’est pas simplement un bâtiment ; ce sera un site où les futures trajectoires de la tradition démocratique indienne seront nourries et façonnées. Pour comprendre ces implications, nous devons prêter attention à deux ensembles de questions importantes : (a) La nature de notre démocratie constitutionnelle et l’importance du parlement dans celle-ci. (b) Les réalités de la politique postcoloniale de la représentation parlementaire.

Démocratie constitutionnelle et nombre de députés

Deux caractéristiques de notre Constitution sont pertinentes ici.

Premièrement, l’idée de la représentation du peuple est l’une des caractéristiques les plus essentielles de la Constitution indienne. L’Inde est une république démocratique parce que le peuple est identifié comme le véritable souverain. Cependant, cette notion de personnes n’est pas du tout rhétorique. La Constitution nous offre une formule intéressante pour rendre institutionnellement viable l’idée de la représentation populaire.

L’article 81 de la Constitution stipule que Lok Sabha aura un nombre déterminé de députés choisis par élection directe dans les circonscriptions territoriales des États et des territoires de l’Union. Le nombre total de députés n’est cependant pas fixe. L’attribution des sièges à chaque État ou UT doit être déterminée au prorata de sa population. Cela signifie simplement que l’évolution du profil démographique du pays doit être considérée comme le critère ultime pour déterminer le nombre exact de députés à Lok Sabha. Précisément en ce sens, l’argument d’avoir un espace bâti élargi pour le nombre toujours croissant de députés est valable du point de vue de la représentation populaire.

Deuxièmement, la Constitution propose un cadre fondé sur des principes mais flexible pour établir une politique dynamique et accommodante. Ce cadre est fondé sur la prémisse que les institutions administratives et politiques doivent être conçues de manière à pouvoir répondre aux demandes politiques spécifiques au contexte en constante évolution.

Pour cette raison, le parlement, étant l’organe législatif le plus représentatif et légalement responsable, est habilité à restructurer, étendre, modifier ou même remplacer les institutions établies, conformément à l’esprit démocratique de la Constitution. La doctrine de la « structure de base de la Constitution » a été une force directrice pour déterminer l’étendue des pouvoirs d’amendement du parlement. L’initiative d’avoir un nouveau bâtiment du parlement, au sens technique, correspond à cette caractéristique constitutionnelle. Après tout, le bâtiment du Conseil législatif impérial a également été transformé en Parlement selon le même principe dans les années 1950. Le nouveau bâtiment pourrait donc être considéré comme une extension de celui-ci.

L’histoire politique des chiffres

Ces principes constitutionnels ont ensuite été élaborés par la loi de 1950 sur la représentation du peuple. La Commission électorale indienne (ECI) nouvellement constituée a constaté que le recensement de 1941 était assez ancien aux fins de la délimitation des unités électorales. Pour régler ce problème, on a demandé au commissaire au recensement de préparer des estimations démographiques. Sur la base de ces estimations, 489 sièges Lok Sabha ont été marqués.

Le nombre de députés a continué de changer au fil des ans. La réorganisation des États en 1956 après la promulgation du 7e amendement a été un moment crucial. Cela a affecté la configuration du parlement de manière significative. Le nombre de députés a augmenté dans les deux Chambres. Par exemple, le deuxième Lok Sabha avait une disposition pour 500 députés, tandis que le sixième Lok Sabha avait 544 sièges.

Cette flexibilité a finalement été compromise en 1976 au moment de l’état d’urgence. Le gouvernement Indira Gandhi a promulgué le 42nd Amendment Act pour fixer le nombre de sièges à Lok Sabha. Il a modifié l’article 81 de la Constitution et a établi que le premier recensement effectué après l’an 2000 doit être reconnu comme base pour l’attribution des sièges à Lok Sabha. (Loi sur la Constitution (quarante-deuxième amendement), 1976 | Portail national de l’Inde). L’effectif actuel du Lok Sabha, 543 députés, est basé sur cette considération.

Fait intéressant, les gouvernements suivants n’ont montré aucune intention de revenir sur le gel des sièges de la Lok Sabha, en particulier du point de vue de la représentation du peuple. Loi sur la Constitution (quatre-vingt-quatrième amendement), 2001 | Portail national de l’Inde prolongé le délai simplement en modifiant à nouveau l’article 81. En conséquence, la date limite devient finalement 2026.

Le nouveau bâtiment du Parlement correspond-il aux aspirations démocratiques des citoyens ?

Oui et non.

Techniquement parlant, le nouveau bâtiment accueille certainement plus de députés. Selon le site officiel, la nouvelle salle Lok Sabha a une capacité allant jusqu’à 888 sièges, tandis qu’il existe une plus grande salle Rajya Sabha avec une capacité allant jusqu’à 384 sièges. La salle Lok Sabha, nous a-t-on informé, peut également accueillir jusqu’à 1 272 places pour les sessions conjointes. Cela signifie simplement que le nouveau bâtiment est construit en supposant que le nombre de députés augmentera certainement à l’avenir.

Cependant, la possibilité d’un nombre accru de députés n’est pas du tout vue à travers le prisme de la représentation populaire. Le site officiel nous propose un certain nombre de justifications techniques et économiques de ce projet, notamment dans sa rubrique FAQ. Pourtant, il n’y a rien sur le mandat constitutionnel ou sur l’inspiration des gens.

Si cette initiative ne remet pas en cause l’attitude de statu quo de la classe politique sur la question de la représentation du peuple, le nouveau bâtiment du parlement restera dans les mémoires comme un simple acte de symbolisme politique.

(Hilal Ahmed est professeur agrégé, Centre pour l’étude des sociétés en développement.)

