C’était le soir du 11 mars 2020, un jour qui vivra à jamais dans les annales de l’histoire culturelle américaine. Alors que la pandémie de coronavirus s’abattait sur nos côtes, une nation sceptique, y compris notre président, a été paralysée par l’indécision et l’incertitude.

Mais quelque chose s’est produit cette nuit-là qui a attiré l’attention de la nation. Il est venu comme un éclair, éclairant nos téléphones et nos écrans de télévision:

La NBA suspendait sa saison.

Qui ne se souvient pas où ils se trouvaient au moment de l’alerte, annonçant que le test COVID-19 positif d’un joueur fermait immédiatement toute la saison?

Une ligue sportive faisait ce que le président Donald Trump et 535 membres du Congrès ne pouvaient pas faire. Cela éveillait une nation à l’ampleur écrasante d’une crise qui allait façonner chaque instant de notre vie pour le reste de l’année.

«Nous étions en train de bafouiller en tant que pays jusqu’à ce que la NBA fasse cela», a déclaré Richard Lapchick, directeur de l’Institut pour la diversité et l’éthique dans le sport, «puis tout à coup tout le monde a remarqué combien de vies auraient été sauvées si nous avions fermé un mois plus tôt. »

Si la NBA, l’une des entreprises sportives les plus populaires et les plus réussies au monde, pouvait fermer en un clin d’œil, à quel point était-ce grave? Nous l’avons vite découvert. Au cours des jours suivants, alors que les jeux universitaires et professionnels disparaissaient sous nos yeux, le sport a cessé d’être une évasion de la réalité et est devenu un miroir à réfléchir de notre société.

Au fur et à mesure que le sport allait, la nation allait aussi. Lorsque le pays avait besoin de conseils et de quelque chose sur quoi s’appuyer, le monde du sport est devenu notre étoile du Nord. Comme il est intéressant et approprié que l’année où le sport est devenu plus important que jamais ait été l’année sportive avec le plus d’interruptions. À une époque de grande incertitude, le monde du sport avait toutes les réponses – la plupart bonnes, quelques-unes fausses.

Les bulles qui protégeaient les joueurs de la NBA et de la WNBA étaient des succès majestueux, des exploits de responsabilité personnelle et de leadership professionnel. Mais tout comme certains membres du public américain sont devenus anxieux ou se soucient à peine des règles de santé et de la sécurité de ceux qui les entourent, il en va parfois de même pour les sports, les sports universitaires en particulier.

Lorsqu’une conférence universitaire après l’autre a décidé de jouer au football, sur le dos des 18-22 ans au milieu de tant d’incertitude médicale pour gagner des millions d’argent à la télévision, le sport a joué un rôle de leadership de toutes les mauvaises manières pendant les pires jours de la pandémie en novembre et décembre. Dans les villes universitaires à travers l’Amérique, de nombreux étudiants n’étaient pas autorisés sur les campus, contrairement aux joueurs de football. Les pouvoirs qui ont décidé de leur propre manière égocentrique que nous avions besoin de jeunes hommes non rémunérés pour nous divertir en jouant au football pendant une pandémie, quoi qu’il arrive. Il reste à voir comment l’histoire jugera cette décision.

Mais il y avait tellement plus en 2020. À peine deux mois après les fermetures initiales de mars, une vague d’activisme d’athlètes comme nous n’avions jamais vu a été déclenchée par la mort d’hommes et de femmes noirs non armés aux mains de la police, originaire de le meurtre de George Floyd le Memorial Day.

Une conscience sociale sans précédent a suivi, menée par la NBA et la WNBA, ainsi que d’autres comme la star du tennis Naomi Osaka, dont les masques à l’US Open portaient les noms de victimes noires d’injustice raciale et de brutalité policière. «Black Lives Matter» est devenu un cri de ralliement pour une nouvelle génération d’athlètes, des centaines d’entre eux. Souvent, leurs sponsors ont suivi. Cette vague d’activisme et de protestation a abouti à la décision des Milwaukee Bucks de boycotter un match éliminatoire le 26 août, ce qui a conduit à l’arrêt non seulement des éliminatoires de la NBA, mais également des matchs de la WNBA, de la Major League Baseball et de la Major League Soccer.

«Lorsque les Bucks ne sont pas sortis ce jour-là pendant les séries éliminatoires», a déclaré Lapchick, «il n’y avait pas eu une journée aussi importante pour l’activisme des athlètes depuis la manifestation de John Carlos et Tommie Smith aux Jeux olympiques de 1968. L’important était que cette fois, ils n’étaient pas seuls, tout le monde les rejoignait. Ce n’était pas une seule voix, c’était une voix unifiée.

Billie Jean King, légende du tennis et défenseure des droits des femmes, est depuis plus de 50 ans une des principales voix du changement social par le sport.

«De nombreux athlètes professionnels d’aujourd’hui ont trouvé leur voix en 2020», a-t-elle déclaré. «La pandémie nous a donné plus de temps pour réfléchir et plus de temps pour regarder de près quelque chose de plus grand qu’eux. Et nous avons agi. Nous l’avons vu avec la NBA, la WNBA et d’autres qui ont pris les devants sur les questions d’égalité. Des athlètes individuels comme Naomi Osaka nous ont fait voir des situations importantes sous un nouveau jour.

«Pour ma génération, se lever et s’exprimer était souvent mal vu et découragé et beaucoup d’entre nous y voyaient le prix à payer pour un changement positif. Les athlètes professionnels ont une plate-forme incroyable pour le changement et il est gratifiant de voir autant d’entre eux – et les ligues dans lesquelles ils concourent – s’engager pour quelque chose de plus grand que le sport.

Une si bonne description de 2020, une année sportive qui était bien plus que du sport.