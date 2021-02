Corrections et clarifications: Une version antérieure de cette histoire comprenait une photo qui n’était pas de Martellus Bennett.

Pendant le Mois de l’histoire des Noirs, avec la série 28 Black Stories en 28 jours, USA TODAY Sports examine les problèmes, les défis et les opportunités auxquels les athlètes noirs et les officiels sportifs sont confrontés après le bilan de la nation en 2020.

Depuis des décennies maintenant, des milliers d’hommes noirs ont consacré leur cœur, leur corps et leur âme à jouer dans la NFL, et en retour, ils ont été payés.

Le football a créé une richesse générationnelle pour plus de quelques joueurs noirs. Cela aurait dû être plus de joueurs et plus d’argent, mais les joueurs de Jim Brown à Patrick Mahomes ont gagné suffisamment d’argent pour s’occuper des familles sur plusieurs générations.

Cependant, jouer au football peut détruire ce même cœur, ce même corps et cette même âme. La création de cette richesse générationnelle peut avoir un prix énorme. C’était le point d’une série vitale, historique et révélatrice de publications sur Twitter de l’ancien membre serré Martellus Bennett.

Bennett a joué pour six équipes différentes de 2008 à 2017. Il a remporté un titre du Super Bowl avec la Nouvelle-Angleterre en 2016. Il est l’un des joueurs les plus vocaux et les plus respectés de la NFL au cours de la dernière décennie.

Ses séries de tweets sont parmi les plus importantes que vous lirez sur ce à quoi ressemble vraiment la vie dans la NFL, et après les jours de jeu. Certains des tweets sont ci-dessous, avec des parties fortement rédigées en raison de nombreuses obscénités.

Le fait que le jeu pèse sur les joueurs est un sujet bien documenté. Ce qui rend les paroles de Bennett si importantes, et à certains égards si différentes, c’est que ce qu’il dit aborde tant d’aspects différents de post-NFL la vie, de l’impact mental à l’aspect financier et même à la perte d’amitiés dans les vestiaires alors que les joueurs se séparent.

Ses pensées sont parmi les plus empathiques et vulnérables que vous entendrez jamais d’un athlète.

Veuillez lire ce qu’il dit. Cela vous aidera à comprendre ce que signifie être un joueur de la NFL.

Oui, les joueurs gagnent beaucoup d’argent. Oui, il y a la richesse générationnelle.

Et oui, ils paient aussi un prix énorme.

Honnêtement, le football a fait de moi une personne tellement en colère, tout me dérangeait …

C’est chaotique. Il faut des années et des années de lavage de cerveau pour en accompagner beaucoup. Lol. Cela commence à peewee. C’est pourquoi vous devez surveiller qui entraîne vos enfants et ce qu’ils leur apprennent au-delà du jeu.

Nous avons été préparés dès notre plus jeune âge à nous soucier un peu moins des humains. Si vous êtes en arrière et que l’homme devant vous descend. Vous êtes un peu excité mais vous vous sentez mal en même temps. Hahahah.

La plupart de ces entraîneurs ne sont pas de bons hommes. La plupart sont égoïstes. Ils aiment les projecteurs tout autant que les joueurs. Lol. Et ils sont aussi stupides.

La plupart de vos joueurs préférés ne sont pas de bonnes personnes. Hahaha. Comme pour de vrai pour de vrai.

Il y a de bons mecs tho. Jon Kitna est probablement l’une des meilleures personnes que j’aie jamais rencontrées. Il est là-haut avec Tom Hanks.

Réintégrer la société de tous les jours après une carrière continue d’être une lutte pour beaucoup de gars. Le SSPT. La crise d’identité. La douleur.

Le rappel constant de qui vous étiez par les fans, les trophées, les moments forts et la famille alors que vous essayez de faire la transition vers le nouveau ralentit vraiment le processus.

Recommencer aussi. Se débarrasser de l’ego et recommencer après avoir atteint le sommet est difficile. Il est difficile de devenir personne après avoir été quelqu’un. Hahahah.

Les gars devraient également préparer leur famille à la retraite. La vie après le football. Parce que tout le monde prend sa retraite parce que le football est vraiment familial quand on est joueur ou entraîneur.

L’autre chose dont j’ai parlé les gars, c’est de ne plus faire partie des vestiaires. Comprenant que beaucoup de gens n’étaient pas vraiment leur ami, c’était juste la proximité qui apportait la proximité. Fait vraiment mal aux athlètes. Après tout ce que vous avez traversé, vous penseriez tous

Seraient amis pour toujours. Vous avez mis votre corps en danger pour ces mecs. Cette équipe. Vous vous douchez tous ensemble. Pleure ensemble. J’ai été autour les uns des autres enfants. Et lorsque vous ne faites plus partie de l’équipe, ce lien peut être rompu rapidement.

De plus, n’étant plus «célèbres», certains gars ont besoin de cette célébrité, ils n’en ont pas besoin mais ils en ont envie. Comment peux-tu pas que ce soit une drogue depuis l’enfance. Vous êtes une star depuis toujours, mais comment pouvez-vous briller sans le jeu.

Cela conduit beaucoup de joueurs dans un endroit sombre. Ce qui est fascinant parce qu’ils veulent tellement briller qu’ils se retrouvent dans les endroits les plus sombres.

Une autre chose qui se passe est que la plupart des gars ne savent pas comment gagner de l’argent. Gagner de l’argent est difficile. Veut que ton corps s’effondre, que la machine à sous a disparu. Et malheureusement, les pièces de rechange dans l’esprit qui ne se cassent pas sont si rouillées que vous vous découragez lorsque vous essayez de les utiliser.

L’institutionnalisation du sport est quelque chose dont on ne parle pas assez. Les enfants sont canalisés et lorsque vous signez ces feuillets d’autorisation, vous reconnectez leur identité. Le camp d’entraînement est un camp de lavage de cerveau.

L’autre chose qui se produit est de se demander si tout cela en valait la peine. Lorsque vous avez du mal à élever votre enfant. Ou votre esprit ne fonctionne pas correctement. Vous faites faillite, vous commencez à vous demander si tout cela en valait la peine. Et plus souvent qu’autrement, la plupart diraient non en étant vraiment honnête.

Beaucoup de gens pensent que je suis (juron) sur le football, mais ce n’est pas vrai, je donne juste une perspective différente sur l’expérience.

Les athlètes subissent beaucoup de violence physique et mentale. C’est une expérience traumatisante. Je crois que les gars doivent trouver un moyen de gérer le traumatisme physique et mental après avoir quitté le match.

C’est un exercice d’équilibre difficile au cours de votre carrière car le traumatisme est la seule chose qui vous pousse à le faire. Et au moment où vous commencez à aborder le traumatisme, le fondement que tout ce en quoi vous croyiez commence à s’effondrer. Et vous ne pouvez pas jouer sur une fondation en ruine.

Les athlètes masquent leur douleur tous les jours pendant des années pour être dures. Savez-vous à quel point ce masque devient épais après des années et des années de port. Et quel type de lutte intérieure cela crée quand il s’agit de communiquer les douleurs que vous endurez après.

Mais oui des pensées aléatoires. Je pourrais continuer encore et encore à ce sujet, mais vous voyez l’image.

