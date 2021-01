Alors, quand je vous dis que Cloris Leachman, décédé mercredi à 94 ans, était un grand acteur américain – l’un des plus grands, en fait – je m’attends à ce que beaucoup ou la plupart d’entre vous froncent un sourcil sceptique dans ma direction.

Cloris Leachman? tu demandes. Vraiment? La femme de ménage terriblement austère Frau Blücher (insérez le cheval hennissant) dans « Young Frankenstein » de Mel Brooks? La grand-mère à peine fonctionnelle qui dodderait en peignoir et pantoufles dans « Bad Santa » en 2003? La femme qui a passé les années 1970 entières à jouer Phyllis Lindstrom sur « The Mary Tyler Moore Show » et une sitcom dérivée?

Ce Cloris Leachman?

Oui. Absolument. L’un des plus grands de tous les temps.

Ces personnages susmentionnés – sa poignée de rôles les plus connus – ne font que faire allusion à la gamme illimitée et à la qualité soutenue du travail de Leachman en plus d’un demi-siècle de plus de 200 crédits sur grands et petits écrans. La taille du rôle ne semblait pas avoir d’importance, ni l’âge ou la conduite du personnage impliqué. Elle semblait, littéralement, prête à tout et à tout.

Ses crédits tout au long de la télévision du début des années 1950 et 1960 sont comme une mini-histoire du médium, avec des émissions comme «Bob and Ray», «Gunsmoke», «Rawhide», «Route 66», «Perry Mason», «The Donna Reed Show « , » Dr. Kildare « et » The Twilight Zone « , où elle se souvient le mieux de l’épisode de 1961 » It’s a Good Life « , où elle est la mère étroitement enroulée du petit garçon apocalyptiquement maussade de Billy Mumy, les deux rôles seraient répéter dans une suite de 2003 « Twilight Zone ».

En parlant de mamans, voici un fait amusant: pendant une saison (1957-198), elle a été la mère de la télé de Lassie jusqu’à ce qu’elle soit remplacée par June Lockhart.

Je digresse. À présent, vous dites probablement: une grosse affaire. Cela prouve simplement qu’elle était occupée. De nombreux acteurs de personnages se rendent familiers au public simplement parce qu’ils sont toujours là. Où est la grandeur là-dedans?

Revenons à Phyllis Lindstrom. Si vous étiez un spectateur régulier de « The Mary Tyler Moore Show », vous vous souvenez d’elle, avec le présentateur Ted Baxter et Sue Ann Nivens (jouée par Betty White), la bonne femme au foyer, comme l’une des trois personnes les plus autoritaires et désemparées de L’orbite de Mary Richards.

Pourtant, l’une des grâces permanentes de cette sitcom révolutionnaire et très honorée était son insistance sur le fait que même les secousses odieuses sont aussi des êtres humains. Et quand la série a donné à Leachman la possibilité de retirer le rideau sur les blessures profondes et les insécurités de son personnage, elle nous a laissé voir les cicatrices de Phyllis – sans pathos et avec tous les esprits tumultueux et astucieusement observés. Un savoir-faire aussi délicat et impeccablement travaillé lui a valu les deux meilleures comédiennes de second rôle Emmys.

Et même si elle organisait Phyllis chaque semaine et collectait simultanément des chèques de paie, des crédits et encore plus de récompenses, elle a réussi à produire son triomphe le plus indélébile sur grand écran: une performance oscarisée en tant que Ruth Popper dans « The Last Picture Show » de 1971.

Ruth était l’épouse triste et négligée de l’entraîneur de football du lycée dans une petite ville du Texas qui dépérit aussi précipitamment qu’elle. Sa liaison avec Sonny, un lycéen joué par Timothy Bottoms, redonne espoir et même vivacité à ses traits. Mais Sonny l’abandonne pour la plus jolie fille de l’école, Jacy (Cybill Shepherd), avec qui il s’enfuit dans un bref mariage condamné.

Dans la scène finale du film, Sonny retourne chez Ruth et la trouve encore plus hagarde et découragée qu’auparavant. Leachman crée une zone de tension aux yeux fous car son personnage peut à peine contenir sa rage, son ressentiment et sa profonde douleur. Sa colère s’apaise quand elle voit la désolation de son amant châtié comme étant en phase avec la sienne et, toujours si progressivement et de manière persuasive, lui pardonne.

Agir ainsi peut faire pleurer une forêt abandonnée, tout en donnant l’impression que l’objet le plus émoussé et le plus abandonné semble humain. C’est ce qui le rend génial.