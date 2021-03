Opinion: L’ajout de JJ Watt pousse les Cardinals de l’Arizona dans le groupe d’élite de la NFL

Déplacez-vous sur les Cowboys, les Raiders, les Steelers et toute autre franchise héritée de la NFL avec une base de fans nationale démesurée.

Les Cardinals de l’Arizona se sont frayés un chemin dans cette classe avec une série de mouvements audacieux, dont le dernier ajoute JJ Watt, sans doute le plus grand passeur de passes de l’histoire du football.

Nous n’allons pas dépenser beaucoup d’énergie sur les X et les O de cette signature. Les fans et les analystes auront amplement le temps de discuter de stratégie, d’ajustement, de contrat, de longévité et de durabilité. Chaque sujet représente une préoccupation valable qui sera traitée en temps voulu.

À l’heure actuelle, nous devons reconnaître comment le directeur général Steve Keim et le propriétaire Michael Bidwill ont mis les Cardinals sous les projecteurs.

Un ajout majeur

Watt est un énorme ajout, littéralement – le gars mesure 6 pieds 5 pouces et près de 300 livres – et au sens figuré. Il est le seul joueur de l’histoire de la NFL à obtenir 20 sacs ou plus en plusieurs saisons.

Watt a atteint le quart-arrière 101 fois en 128 matchs. Il n’y a que six gars dans l’histoire de la NFL avec de meilleurs chiffres. Peut-être en avez-vous entendu parler? Lawrence Taylor, Reggie White, Bruce Smith, Jared Allen, DeMarcus Ware et Von Miller.

C’est la troisième intersaison consécutive que les mouvements du personnel des Cardinals font parler de football professionnel. L’année dernière, l’Arizona a acquis le meilleur récepteur large, DeAndre Hopkins. Et il y a deux ans, ils ont repêché le jeune quart-arrière le plus dynamique du jeu, Kyler Murray.

Mais Watt, Hopkins et Murray vont également vendre les Arizona Cardinals en rehaussant le profil de l’organisation auprès des joueurs de football et des fans dans un paysage de moins en moins lié à l’emplacement et de plus en plus connecté au pouvoir des stars.

Les grands réseaux seront partout dans ce mouvement. Les agents libres principaux considéreront les Cardinals comme une destination de liste de souhaits. Et les fans des villes de la NFL sans espoir auront une nouvelle équipe à surveiller.

On peut se demander comment Watt s’intégrera à Chandler Jones; c’est une question d’opinion et d’imagination. (On suppose ici que ces gars-là travailleront très bien ensemble.)

On peut se demander si Hopkins, Julio Jones ou Michael Thomas est le meilleur receveur au cours des cinq dernières années; c’est une question de valeur et de partialité. (C’est Hopkins, cependant. Il suffit de dire.)

Et on peut se demander si Murray peut se mettre sur la liste des plus grands quarts du jeu en agissant comme Barry Sanders combiné avec Brett Favre de manière constante sur une saison complète; c’est quelque chose que le temps ne pourra que dire. (Et mec, est-ce que cette évolution va être amusante à regarder.)

Ce qui n’est pas discutable, c’est la légitimité de ces débats. S’il y a de la valeur à parler de la ligue, les Cardinals sont sur le point de découvrir exactement ce que c’est.

Keim et Bidwill ont écrasé une fête qui a généralement invité des équipes qui ont fait leur marque il y a des décennies.

Les Cowboys n’ont pas eu d’intersaison aussi amusante depuis longtemps. Surtout, les fans de Dallas se sont demandé combien d’argent le propriétaire de l’équipe Jerry Jones serait prêt à payer le quart Dak Prescott et le demi offensif Ezekiel Elliott.

Les Raiders, quant à eux, ont un nouveau stade sophistiqué que la plupart des fans n’ont pas vu, mais les mouvements du club pendant l’intersaison n’ont pas été aussi voyants. Il y a eu le drame d’Antonio Brown il y a quelques années, mais c’était une attention négative.

Et les intersaisons des Steelers ont principalement porté sur la question de savoir si Ben Roethlisberger prendra sa retraite.

Il n’est pas exagéré de dire que les Cardinals sont entrés dans une nouvelle catégorie grâce à une série de mouvements audacieux, y compris l’ajout de Watt.