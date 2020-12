L’activisme prend de nombreuses formes différentes. Un genou plié en signe de protestation. Dons à des organisations qui promeuvent la justice sociale. Un groupe consacré à l’éducation des enfants noirs et bruns sur leurs droits.

Et, parfois, une pinte de glace. Caramel, avec des éclats de fudge et des tourbillons de biscuits Graham et de biscuits au chocolat.

En donnant à Colin Kaepernick sa propre saveur, Change the Whirled, Ben & Jerry’s rend hommage au travail que l’ancien quart-arrière des 49ers de San Francisco a déjà accompli pour attirer l’attention sur la brutalité policière contre les personnes de couleur. Mais c’est aussi donner à son message le traitement du marché de masse, l’adoucissant pour ceux qui restent résistants au combat de Kaepernick d’une manière que seule la sorbetière emblématique peut, une cuillerée à la fois.

«C’est vraiment notre approche, cette idée que nous pouvons aider à normaliser et à renforcer ces idées auprès d’un public plus grand public», a déclaré Chris Miller, responsable de la stratégie d’activisme mondial de Ben & Jerry, à USA TODAY Sports avant le dévoilement jeudi de la nouvelle saveur.

«Ce n’est pas une notion particulièrement radicale de suggérer que les forces de police et les services de police ne sont probablement pas la meilleure façon de gérer des problèmes comme les crises de santé mentale et la toxicomanie, et de les contextualiser pour les gens à quoi ressemble une vision différente de la sécurité publique», a déclaré Miller. «Nous sommes assis dans un endroit unique où, je pense, nous sommes en mesure de faire une partie de ce travail qui s’adresse à ce public plus grand public.»

Kaepernick a contribué à Change the Whirled – qui est techniquement un dessert non laitier, avec une base de beurre de tournesol végétalien – et ce sera une saveur à plein temps, disponible dans les épiceries et dans les magasins Ben & Jerry’s à partir de 2021. Kaepernick fait don de sa part des bénéfices à son camp Know Your Rights, qui vise à «faire progresser la libération et le bien-être des communautés noires et brunes».

« Nous pensons que notre partenariat avec Ben & Jerry’s peut servir de modèle pour que d’autres entreprises prennent des positions sans compromis et fondées sur des principes en faveur des Noirs et des Marrons et de leur avenir », a déclaré Patricia Robinson, porte-parole de Know Your Rights Camp, dans un e-mail.

L’activisme et la justice sociale ne sont pas nouveaux pour Ben & Jerry’s. Il se prononce depuis plus de trois décennies maintenant, sur tout, du changement climatique à l’égalité du mariage en passant par l’éradication du racisme, souvent bien avant qu’il ne soit à la mode de le faire. Lorsque les co-fondateurs Ben Cohen et Jerry Greenfield ont vendu l’entreprise à Unilever en 2000, l’une des conditions était qu’elle continue à investir de l’argent – au moins 1,1 million de dollars par an, selon The Huffington Post – vers l’activisme.

L’entreprise ne dilue pas non plus son message pour ne pas offenser les consommateurs, comme beaucoup le font.

Lorsque George Floyd a été tué par un policier blanc, déclenchant des manifestations dans tout le pays, la plupart des entreprises ont été très prudentes dans leurs réponses, appelant à l’égalité raciale sans inculper directement les Américains blancs. Ben & Jerry’s n’a pas bronché, publiant une déclaration qui disait, en partie, «Le meurtre de George Floyd était le résultat d’une brutalité policière inhumaine qui est perpétuée par une culture de suprématie blanche.

Des tutoriels sur le rôle des procureurs, l’immunité qualifiée et l’écart de rémunération entre les sexes se mélangent aux promotions de produits sur ses canaux sociaux.

«Nous ne faisons pas des choses juste pour le faire. Notre objectif est vraiment d’être constructif et de faire partie de la construction du mouvement », a déclaré Jay Curley, responsable du marketing intégré mondial chez Ben & Jerry. «Parfois, cela signifie que nous devons être à l’avant-garde … et servir, dans une certaine mesure, de balise pour que les gens trouvent leur propre courage pour se joindre à nous et, plus important encore, rejoindre le mouvement.

«C’est vraiment ainsi que nous voyons le changement se produire.»

Tout cela a fait du partenariat avec Kaepernick un choix naturel. Bien que ce soit un don au fonds d’assistance COVID-19 de Know Your Rights Camp qui a conduit à Change the Whirled, Curley a déclaré que Ben & Jerry avait parlé avec les gens de Kaepernick au cours des dernières années.

Bien avant que la mort de Floyd et Breonna Taylor n’oblige l’Amérique blanche à tenir compte du racisme systémique, Kaepernick a tenté d’attirer l’attention sur la brutalité policière, ainsi que sur les disparités économiques et sociales qui garantissent que le jeu proverbial reste empilé contre les personnes de couleur.

Les gens qui contestent le pouvoir et le statu quo sont rarement adoptés tout de suite, et Kaepernick n’était pas différent. Sa protestation a été transformée en une critique du drapeau ou de l’armée – une nécessité pour ignorer ou discréditer son message réel. Le président Donald Trump l’a utilisé pour ébranler sa base. La NFL l’a blackballé.

Mais Kaepernick avait raison de son côté, et la société est déjà en train de le voir. Des sondages plus tôt cette année ont montré que la majorité du pays soutenait désormais les manifestations des athlètes, et le commissaire de la NFL, Roger Goodell, a reconnu que la ligue avait maltraité Kaepernick.

En donnant à Kaepernick sa propre saveur et en mettant son visage sur le carton où il sera vu dans des millions d’épiceries, Ben & Jerry’s dit à ces Américains encore résistants: «Vous voyez? Ses idées ne sont pas si effrayantes. En aidant à financer Know Your Rights Camp, il assure la poursuite de son travail.

«Nous croyons au pouvoir de la représentation et espérons que les jeunes noirs et bruns pourront se voir dans Colin grâce à Change The Whirled», a déclaré Robinson. «Si la représentation est importante, l’histoire nous dit qu’elle ne peut à elle seule libérer les Noirs et les Marrons. C’est pourquoi nous continuerons à construire Know Your Rights Camp autour de l’éducation politique, de la mobilisation de masse et de la création de nouveaux systèmes qui changent radicalement les opportunités sont produites, consultées et distribuées. «

Une pinte à la fois.

