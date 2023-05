Opinion: l’acte d’accusation de Santos laisse McCarthy dans une situation difficile

Le membre du Congrès républicain de New York, George Santos, a récemment été inculpé devant un tribunal fédéral américain de 13 chefs d’accusation allant de la fraude électronique au blanchiment d’argent et au mensonge au Congrès. Sa bataille pour éviter la prison vient de commencer et le temps nous dira s’il est victorieux.

Cependant, sa situation juridique a enfermé les dirigeants républicains de la Chambre de tous les côtés, sans aucun espoir de sortir indemne de ce bourbier politique. Le président de la Chambre des États-Unis, Kevin McCarthy, a annoncé qu’il n’appellerait pas à la démission de Santos alors qu’il monte une défense juridique contre la multitude d’accusations portées devant lui.

Cela suit un schéma auquel les anciens membres du Congrès ont été confrontés lorsqu’ils ont été confrontés à une mise en accusation pénale. En fait, le sénateur démocrate Robert Menendez continue de présider la commission sénatoriale des relations étrangères pendant qu’il fait l’objet d’une enquête criminelle. Il a également siégé à la chambre haute lors de son procès pour corruption, une affaire qui l’a vu acquitté en raison d’un jury suspendu.

Ce qui rend la situation de Santos différente, c’est que si les dirigeants républicains de la Chambre soutiennent que le membre du Congrès reste membre de la chambre basse, les membres de la base, y compris les législateurs républicains, appellent à haute voix à l’éviction de l’étudiant de première année.

Le caucus du président McCarthy détient actuellement une très courte majorité de quatre sièges à la Chambre des représentants. La suppression de Santos réduit une avance déjà mince et rend encore plus difficile la tâche difficile de rassembler les votes. De plus, grâce à un record de 15 votes pour déterminer le président de la Chambre, le représentant élu Santos a soutenu la candidature de McCarthy à chaque vote. Santos a été et reste un vote loyal et concret pour l’agenda de McCarthy.

Plus récemment, la législation soutenue par les républicains visant à relever le plafond de la dette a à peine été adoptée avec le soutien du membre du Congrès Santos. La majorité de McCarthy, tout comme sa présidence, ne tient qu’au fil le plus mince et il peut difficilement se permettre de perdre des voix, sans parler de ses membres. Par conséquent, appeler à la démission de Santos ou forcer une telle décision serait politiquement imprudent pour les dirigeants républicains de la Chambre.

Cependant, dans la perspective des élections de 2024, le contrôle de la chambre basse sera à gagner et l’acte d’accusation de Santos est un nuage sombre qui planera sur l’ensemble du caucus républicain de la Chambre. Pourtant, aucun membre n’est plus touché que les républicains nouvellement élus de la région de New York qui, comme Santos, ont fait basculer les sièges de démocrate à républicain en 2022, ce qui a donné le contrôle aux républicains, accordant à McCarthy le marteau qu’il convoitait si ardemment.

Ce sont ces sièges, dont celui détenu par Santos, qui sont directement responsables de la faible majorité actuellement détenue par les républicains. Pourtant, bon nombre de ces législateurs nouvellement nommés en sont à leur premier mandat et restent vulnérables aux défis démocrates qui se matérialiseront certainement.

La litanie de mensonges présumés et de machinations intrigantes de Santos sera sans aucun doute utilisée contre tous les législateurs républicains de première année de New York. Les appels bruyants à sa démission de la part des républicains de New York seront étouffés par les challengers démocrates et l’appareil de gauche désireux de prendre le contrôle de la Chambre des représentants.

Cela laisse le président McCarthy face à une énigme politique immédiate et future. Évincer Santos, un partisan clair et sans équivoque, désormais, et la faible majorité devient encore plus fragile. Permettez-lui de rester membre du caucus, et les chances des démocrates de reprendre la Chambre en 2024 augmentent de façon exponentielle.

Le marché de McCarthy pour atteindre le marteau souligne une fois de plus la précarité de son pouvoir alors qu’il succombe maintenant aux faiblesses des malversations de Santos. Rien n’est sûr et le pouvoir qui sous-tend la majorité républicaine continue de se tenir sur un terrain fragile.

Pour aggraver les choses pour le président, Santos n’a pas l’intention de démissionner et s’engage à lutter contre les accusations. Comme l’ancien président américain Donald Trump, le chef titulaire du GOP, la saga criminelle de Santos fera la une des journaux à un moment où le président cherche à prendre le dessus dans les négociations avec la Maison Blanche sur le plafond de la dette ; le budget à venir ; et les dépenses de guerre en Ukraine. C’est une distraction inutile qui pourrait paralyser la position de négociation de McCarthy.

Pourtant, la loyauté et le soutien indéfectible de Santos à la direction républicaine de la Chambre ont été incontestables. Pour épargner au président McCarthy un embarras supplémentaire, et peut-être lui-même, Santos a volontairement démissionné des comités assignés alors que ses pistes de mensonges présumés étaient révélées. Peut-être tout aussi important, dans un caucus où le dépouillement des voix est devenu un mystère complet, il a été un vote fidèle et constant sur des questions clés pour le leadership.

Cependant, son inculpation et son bellicisme ultérieur deviennent maintenant coûteux pour son caucus et plus particulièrement pour le président McCarthy. Son acte d’accusation place le président dans une position intenable alors que McCarthy est confronté à des défis de gouvernance et à un terrain politique difficile en 2024.

Mensonges. La corruption. Accusation. Santos est peut-être le coupable, mais le Président portera le poids des retombées politiques. Faire quelque chose ou ne rien faire porte un prix très lourd pour l’homme qui a courtisé le marteau toute sa carrière. Maintenant, tout culmine avec un homme dont l’anarchie présumée semble l’avoir finalement rattrapé. Ce coup de filet a non seulement pris au piège sa cible inévitable, mais aussi les fortunes politiques de tout un caucus, y compris l’homme au sommet !