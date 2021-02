Pendant le Mois de l’histoire des Noirs, avec la série 28 Black Stories en 28 jours, USA TODAY Sports examine les problèmes, les défis et les opportunités auxquels les athlètes noirs et les officiels sportifs sont confrontés après le bilan de la nation en 2020.

La WNBA a de nouveau reçu des notes élevées de l’Institut pour la diversité et l’éthique dans le sport (TIDES). En fait, la note la plus élevée possible, un A-plus.

Mais les notes impressionnantes de la WNBA ne sont qu’une partie de l’histoire.

C’est la 16e année consécutive que la WNBA reçoit des notes élevées de l’étude, rédigée par Richard Lapchick. La ligue reste la norme sur la façon de se diversifier et de pratiquer l’inclusivité. Pas en parler. En fait, fais-le.

«La WNBA continue de donner l’exemple en matière de pratiques d’embauche équitables entre les sexes dans toutes les ligues professionnelles», a écrit Lapchick dans le rapport. «La WNBA avait de nombreux records de tous les temps rapportés dans ce (rapport). Ils incluaient le pourcentage de femmes occupant des postes de PDG / présidente d’équipe, de femmes occupant des postes de vice-président d’équipe et des postes supérieurs et de personnes de couleur occupant des postes de coaching adjoint, ce qui a conduit à une note globale de A +.

Cette histoire n’a pas attiré beaucoup d’attention mais c’est en fait l’une des plus intéressantes du mois jusqu’à présent.

La raison en est que lorsque vous entendez, par exemple, des gens de la NFL dire en privé qu’il n’y a pas assez d’entraîneurs noirs dans le pipeline, ou qu’ils ne peuvent pas trouver suffisamment de directeurs généraux de la couleur, nous savons que ce n’est pas vraiment vrai. Il y a plein. Les propriétaires de la NFL ne veulent tout simplement pas les embaucher.

La WNBA ne fait pas d’excuses. Il obtient juste des résultats et le fait parce que la mentalité de la ligue est la veut résultats.

La WNBA est l’une des cinq ligues professionnelles examinées par l’étude, la NFL, la MLS, la NBA et la MLB étant les autres. La NBA avait une note globale A-moins pour 2020, suivie d’une note globale B pour la MLB et la MLS et B-moins pour la NFL. La NFL a reçu une note d’échec pour ses embauches d’entraîneurs. Un seul entraîneur-chef noir, le Texans David Culley, a été embauché ce cycle.

«À la WNBA, nous sommes encouragés d’avoir eu de nombreux records de tous les temps dans le bulletin de cette année sur la race et le genre», a déclaré la commissaire Cathy Engelbert dans un communiqué. «Cela dit, nous restons déterminés à continuer d’être l’une des ligues les plus inclusives et progressistes, et resterons vigilants dans notre concentration sur le développement de cultures de ligue et d’équipe qui favorisent l’embauche diversifiée à tous les niveaux.

Non, la WNBA ne fait pas que parler. Il passe à l’action.

Les autres ligues doivent en prendre note.