LANDOVER, Maryland – Et c’est pourquoi les Buccaneers de Tampa Bay sont sortis et ont attrapé Tom Brady.

Non seulement le quart-arrière le plus décoré de l’histoire de la NFL pourrait les aider à mettre fin à leur sécheresse de 13 ans en séries éliminatoires (la plus longue de la NFC et la deuxième plus longue séquence de futilité derrière les 18 années de souffrance de Cleveland). Mais sa magie pourrait déteindre sur ses coéquipiers une fois qu’ils sont entrés en séries éliminatoires.

Samedi soir à l’extérieur de la capitale nationale, Brady, âgé de 43 ans, a encore ri au visage de Father Time et a aidé à mener les Bucs à une victoire 31-23 sur l’équipe de football de Washington à FedExField pour la première victoire en séries éliminatoires de Tampa depuis 2002. saison.

Avec Bill Belichick et les vieux copains de Brady en Nouvelle-Angleterre qui regardent de chez eux, et avec des pairs (comme Philip Rivers, qui a perdu contre Buffalo plus tôt dans la journée) montrant leur âge, Brady a réalisé une performance vintage avec sa nouvelle équipe. Il a complété 22 des 40 passes pour 381 verges et deux touchés et aucun roulement, et a dirigé un entraînement décisif à la fin du quatrième quart pour faire avancer les Buccaneers à la ronde divisionnaire.

À la manière typique de Brady, le quart-arrière n’était pas complètement satisfait. Les Bucs étaient 1 pour 5 dans la zone rouge et ont dû se contenter de buts sur le terrain quatre de ces voyages à l’intérieur du 20. Il a fait remarquer qu’au fur et à mesure que les séries éliminatoires se poursuivaient, les défis s’intensifieraient, donc l’attaque de Tampa devra marquer plus de touchés. .

Mais Brady a admis que ses coéquipiers et lui avaient réussi leur objectif principal.

« Eh bien, vous pourriez gagner 100 à rien et ce sera le même résultat à la fin », a-t-il déclaré. «Vous aimeriez bien jouer à chaque match. Je pense que c’est bien de gagner et d’avancer. Si nous ne jouons pas bien la semaine prochaine, nous ne serons pas heureux. Heureux d’avoir gagné, heureux d’avoir encore une semaine de travail, et nous essaierons d’y aller et de faire un bien meilleur travail et de nous préparer pour quel que soit notre adversaire. Ce sera un bon match et nous devrons jouer un excellent football.

Alors que Brady voyait une marge de progression (tout comme son entraîneur Bruce Arians, qui a exprimé son mécontentement face à la sortie défensive), le quart-arrière a en effet fait la différence dans un match qui s’est avéré beaucoup plus proche que prévu compte tenu des disparités (sur papier) entre Tampa Bay. et Washington.

Toute la saison, les Buccaneers se sont classés parmi les équipes considérées par beaucoup comme des prétendants potentiels au Super Bowl en raison de leur attaque puissante et de leur défense talentueuse.

Washington, quant à lui, est entré dans les séries éliminatoires comme une histoire de bien-être – une équipe qui, après un début de saison lamentable, s’est ralliée à son entraîneur, Ron Rivera, qui a battu le cancer en saison, et à son retour de joueur de l’année. le quart Alex Smith termine fort et remporte le NFC East assiégé avec une fiche de 7-9.

Mais la quête d’inspiration de Smith a pris fin samedi après-midi, lorsqu’après avoir nourri le même veau fatigué qui l’avait forcé à manquer les semaines 15 et 16, il a été exclu. Cela a laissé Taylor Heinicke, un compagnon de troisième année de Old Dominion, pour ne faire que le deuxième départ de sa carrière.

Heinicke s’est bien acquitté, passant pour 306 verges et un touché et une interception, et a eu Washington dans le match dans les dernières minutes. Mais même si Smith avait joué, on pensait depuis le début que pour que Washington ait une chance, ils auraient besoin d’un effort féroce de leur défense. Cette unité dirigée par la recrue Chase Young a attiré l’attention cette semaine après que le produit de l’Ohio State ait déclaré «Je veux Tom Brady», une fois que l’équipe s’est qualifiée pour les séries éliminatoires.

Les joueurs de ligne offensive de Tampa Bay ont pris cela comme un défi et ont tenu Young sans sac, bien que Washington ait limogé Brady à trois reprises.

Mais Brady ne semblait en grande partie pas affecté par la précipitation de Washington, en particulier en première mi-temps alors qu’il donnait rapidement le ton à son équipe. Il s’est rapidement débarrassé du ballon et a fait bouger les chaînes. Il a découpé la défense de zone de Washington et il a choisi ses places pour aller en profondeur.

En première mi-temps, Brady a rencontré les receveurs Antonio Brown et Chris Godwin pour des passes de touché de 36 et 27 verges.

«Allez, c’est Tom Brady!» Le demi offensif Leonard Fournette s’est exclamé lorsqu’il a été interrogé sur l’efficacité de son quart-arrière contre un front défensif vanté. «Je n’ai pas à en dire trop à ce sujet. C’est le garçon. Nous avons confiance en lui. Nous allons protéger nos fesses pour nous assurer qu’il peut faire ces lancers. C’est notre travail. »

Deux des facteurs les plus importants dans un match serré, qui a vu l’infirmière de Tampa prendre une avance de deux points au début du quatrième quart, étaient l’efficacité de Brady sur les troisièmes essais (les Bucs ont converti sept des 14 pour les premiers essais) et sa maîtrise de le ballon.

C’est une autre raison pour laquelle les Buccaneers convoitaient Brady. L’offensive, dirigée par Bruce Arians et Byron Leftwich était déjà connue pour ses grandes pièces. Jameis Winston a réussi 5 000 verges et 33 touchés il y a un an. Mais il a également lancé 30 interceptions. Ainsi, les cuivres de Bucs ont choisi de passer du premier choix au total du repêchage de 2015 et de faire appel à Brady, qui au cours de la saison régulière a lancé 40 passes de touché et seulement 12 interceptions.

La sécurité du ballon a largement contribué à garantir que Tampa a protégé son avance. Et puis, l’efficacité de fin de match dont Brady a gagné sa vie pendant son séjour en Nouvelle-Angleterre s’est manifestée avec le match en jeu.

Washington avait tiré 28-23 avec 4:51 à jouer. Mais il n’y a jamais eu de sentiment de panique sur la ligne de touche des visiteurs.

Brady a dirigé un entraînement de sept matchs et 58 verges, complété par un panier de 37 verges Ryan Succop pour en faire à nouveau un match à deux points.

La première victoire de Tampa en séries éliminatoires depuis leur Super Bowl en 2002 a apporté un certain soulagement, a déclaré l’ailier serré Cameron Brate. Mais lui et ses coéquipiers n’ont pas perdu de temps avec de grandes célébrations. C’est au tour suivant (ils joueront soit à la Nouvelle-Orléans, soit à Los Angeles), qui n’est qu’une étape supplémentaire vers le but ultime, qu’ils espèrent vivre et que Brady connaît bien.

Suivez Mike Jones de USA TODAY Sports sur Twitter @ByMikeJones et écoutez le podcast Football Jones sur iTunes.