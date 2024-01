Opinion : La psychologie explique pourquoi le conflit israélo-palestinien est si insoluble

Note de l’éditeur: Nafees Hamid est directrice de la recherche et des politiques au King’s College de Londres. Programme de recherche XCEPT. C’est un scientifique cognitif qui étudie la violence politique. Suivez son travail sur X @NafeesHamidet @XCEPT_Research. Les opinions exprimées dans ce commentaire sont les siennes. Voir plus avis à CNN.





Alors que les combats se poursuivent entre Israël et le Hamas, nombreux sont ceux qui se demandent pourquoi cette guerre – et, plus largement, le conflit israélo-palestinien qui dure depuis des décennies – est si insoluble. En ce qui concerne la guerre actuelle, les pays tiers comme l’ONU, les États-Unis et le Qatar n’ont remporté que des succès tactiques mineurs, comme le bref échange d’otages et de prisonniers qui a eu lieu fin novembre.

Avec l’aimable autorisation de Nafees Hamid Nafees Hamid

Quant au conflit plus long entre Israéliens et Palestiniens, qui dure depuis 1948, la paix à long terme ne semble pas plus proche aujourd’hui qu’il y a 75 ans. Pourquoi est-il si difficile de résoudre ce conflit ? Pourquoi tant d’efforts de paix, menés par tant de gouvernements et de dirigeants au fil des décennies, n’ont-ils fait que conduire à la guerre ?

La réponse va au-delà de la géopolitique et concerne la psychologie sous-jacente de ce que signifie être humain et pourquoi nous nous battons. Heureusement, les recherches sur cette psychologie indiquent également des voies potentielles de résolution.

Soyons clairs, la géopolitique est importante : les luttes de pouvoir entre les dirigeants, l’utilisation cynique du conflit israélo-palestinien par les acteurs étrangers pour leurs propres intérêts nationaux, les motivations économiques, les alliances stratégiques et idéologiques, tous ont joué contre la paix. Mais ces facteurs sont influencés et influencent davantage des impulsions psychologiques plus profondes qui existent dans divers conflits mais qui se combinent dans des cercles vicieux en Israël et en Palestine, conduisant à une violence perpétuelle.

Voici les concepts psychologiques clés qui ont été étudiés dans le contexte israélo-palestinien et ce qu’ils signifient pour la résolution des conflits.

Altruisme paroissial : avec nous ou contre nous

Les humains ont des préjugés bien établis au sein du groupe et hors groupe. Ces tendances générales nous permettent toujours d’être une espèce extrêmement coopérative, mais le problème surgit lorsque ces préjugés commencent à se polariser. Les humains ont des problèmes lorsqu’ils vont à l’extrême de l’altruisme (en faisant preuve de favoritisme envers leur propre groupe) tout en allant simultanément à l’extrême de l’esprit de clocher (en faisant preuve d’hostilité envers ceux qui n’en font pas partie). Lorsque de fortes formes de altruisme paroissial surgissent de toutes les parties en conflit, l’intransigeance s’installe.

On pense que l’esprit de clocher et l’altruisme co-évolué chez les humains à cause de guerres répétées. Lorsqu’un autre groupe menace notre existence, la meilleure stratégie de survie consiste à créer des liens aussi cohérents que possible avec notre groupe interne. Cela s’accompagne souvent d’une perception de son propre groupe comme moralement supérieur ou pur, tout en étant trop méchant ou trop méchant. déshumanisant l’autre groupe. Cela crée un contraste saisissant entre le bon «nous» et le mauvais «l’autre».» Cela justifie à son tour le recours à une violence excessive contre l’autre camp, y compris contre ses civils. Cela peut se manifester par une attitude cavalière face aux nombreux « dommages collatéraux » ou, pire encore, par le fait de cibler intentionnellement des civils.

Alexi J.Rosenfeld/Getty Images/Fichier Des voitures et des effets personnels endommagés sont éparpillés autour du site du Supernova Music Festival, où des centaines de personnes ont été tuées et des dizaines emmenées par des militants du Hamas près de la frontière avec Gaza, photographié le 13 octobre.

Nous pouvons le constater clairement dans les nombreuses attaques terroristes du Hamas contre des civils et dans sa déshumanisation active des Juifs dans sa rhétorique et même dans les manuels scolaires utilisés pour enseigner aux enfants. Nous pouvons le voir lorsque le ministre israélien de la Défense a amené l’ensemble des 2,3 millions d’habitants de Gaza à proche de la famine par un siège complet et le justifiant par en disant les Forces de défense israéliennes « combattent les animaux humains et nous agissons en conséquence », selon le ministre israélien des Affaires de Jérusalem, désormais suspendu. suggérant Israël pourrait larguer une bombe atomique sur la bande de Gaza. La logique de ce dernier semble être comparable à celle du Hamas : notre survie dépend de l’anéantissement des autres.

Valeurs sacrées : ne jamais faire de compromis

Bien entendu, la plupart des Israéliens et des Palestiniens ne pensent pas ainsi. Mais il existe une myriade de facteurs qui poussent quelqu’un à adopter ce mode de pensée hostile. Le principal de ces facteurs est une idéologie dogmatique qui fait que le compromis avec l’autre partie apparaît comme une notion moralement odieuse.

Ce type d’idéologie est imprégné de ce qu’on appelle «valeurs sacrées.» Ce sont des valeurs d’une telle importance morale qu’elles transcendent les préoccupations matérielles de la vie quotidienne ; les gens seraient prêts à donner leur vie pour eux. Les Israéliens et les Palestiniens défendent des valeurs qui entrent directement en conflit les unes avec les autres, comme les revendications foncières.

À l’intérieur des frontières actuelles d’Israël et des territoires palestiniens se trouvent des zones considérées comme la Terre Sainte par les religions abrahamiques. Des guerres ont été menées de manière intermittente pour des revendications concurrentes quant à son caractère sacré. Certains sont prêts à accepter son caractère sacré partagé tandis que d’autres croient qu’il appartient de droit à leur seul groupe. Mais un différend au sujet d’une terre sacrée n’est pas uniquement une question de religion. Il peut et a été récupéré dans la politique, et c’est de là qu’émane une grande partie du conflit.

À une extrémité se trouve le Hamas, dont le chef de l’époque, Khaled Meshaal, dit en 2017 que « nous ne renoncerons pas à un pouce du sol palestinien ». De l’autre côté se trouve le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, qui en juillet dernier, dans son double rôle de chef de l’administration des colonies du ministère de la Défense, a exposé ses les projets d’annexion de la Cisjordanie. En mars, il parlait à côté d’une carte du « Grand Israël » qui comprenait des parties de la Jordanie, tout en s’opposant à un État palestinien « parce que le peuple palestinien n’existe pas » et parce que le peuple palestinien est, selon les mots de Smotrich, une « invention ». Lorsque de telles valeurs incompatibles deviennent sacrées, le compromis devient extrêmement difficile.

Une caractéristique des valeurs sacrées est qu’elles ne peuvent pas être échangées avec des valeurs profanes telles que des incitations matérielles au compromis. Cela pose un problème sérieux pour les négociations de paix. Lorsque des tiers (par exemple, l’ONU, les États-Unis, etc.) tentent d’aider à négocier des accords de paix, leurs principaux outils de (dés)incitation sont de nature matérielle, comme l’aide étrangère et les sanctions. Une étude dirigé par la New School for Social Research, a étudié comment les Israéliens et les Palestiniens réagiraient à un accord de solution à deux États. L’échantillon comprenait des colons juifs israéliens et des Palestiniens s’identifiant au Hamas.

De manière générale, les deux parties n’ont pas soutenu l’accord proposé. Lorsque chaque partie s’est vu proposer une aide étrangère pour encourager l’accord, cela a produit un effet inverse parmi ceux qui détenaient des valeurs sacrées. Ceux que les chercheurs considèrent comme des « absolutistes moraux » sur des questions particulières – comme Israël concédant des terres aux Palestiniens ou autorisant les réfugiés palestiniens à rentrer chez eux – étaient plus susceptibles d’éprouver de la colère et du dégoût face à l’accord et plus susceptibles d’approuver la violence contre celui-ci lorsque des étrangers. l’aide a été ajoutée au mélange. Autrement dit, ajouter l’aide étrangère pour inciter à accepter l’accord n’a fait qu’empirer les choses.

Alors, comment encourager un accord de paix entre ceux qui défendent des valeurs sacrées opposées ? Heureusement, il existe une réponse.

Dans la même étude, les chercheurs ont testé l’effet des concessions symboliques. Il s’agissait notamment de choses comme les excuses d’Israël pour les torts causés au peuple palestinien au cours de toutes ces dernières années, et la reconnaissance par les Palestiniens de la légitimité du droit du peuple juif à la terre d’Israël. Lorsqu’une concession symbolique a été proposée, ceux qui détenaient des valeurs sacrées ont été moins irrités et dégoûtés par l’accord, et le soutien à une opposition violente a chuté.

Getty Images Khaled Meshaal et Bezalel Smotrich

Les médiateurs tiers examinent les conflits à travers le prisme des négociations de type commercial, où les faits concrets doivent être abordés lorsqu’il s’agit de otages, terres, militarisation, etc. Bien que ces faits doivent être discutés, la recherche souligne l’importance de répondre aux besoins socio-émotionnels. d’abord, car ils sous-tendent la réticence à faire des compromis sur les questions matérielles. Les politiques de la carotte et du bâton, comme la promesse d’une aide étrangère couplée à la menace de sanctions, se retournent contre ceux qui défendent des valeurs sacrées. En revanche, les concessions symboliques inversent cette tendance et servent de précurseurs à de nouvelles négociations pragmatiques.

Traumatisme et victimisation : le passé n’est jamais passé

Traumatisme collectif ne fait que rendre la résolution de ce conflit plus difficile. Pour les deux camps, les violences actuelles rappellent des souvenirs traumatisants. Pour les Israéliens, les attentats du 7 octobre – et les événements qui ont suivi, comme la prise d’assaut d’un aéroport au…