Opinion: La première défaite de Baylor pourrait être une bénédiction déguisée avant une éventuelle course du tournoi de la NCAA

Il y a vingt-cinq jours, un consensus se dégageait que Baylor – et non Gonzaga – était la meilleure équipe de basketball universitaire. Les Bears avaient une fiche de 17-0, battant régulièrement les bonnes équipes à deux chiffres et semblaient avoir une chance réaliste d’entrer dans le tournoi de la NCAA invaincu.

Puis le COVID-19 a frappé, le programme s’est arrêté pendant trois semaines et tout l’élan que Baylor, classé n ° 2, avait construit était soudainement menacé.

Depuis son retour de son épidémie de coronavirus, Baylor a survécu à un match serré contre l’État de l’Iowa, la pire équipe du Big 12, et a perdu samedi au n ° 19 du Kansas, 71-58.

Dans l’ensemble, Baylor subissant sa première défaite de la saison n’est pas un gros problème. Cela pourrait même être une bénédiction déguisée. Si l’objectif est de faire le Final Four et finalement de remporter le championnat national, il n’y a pas de points bonus pour être invaincu avant le tournoi. Si quoi que ce soit, subir une défaite en saison régulière – et une perte raisonnable en plus – élimine toute pression ou toute concentration inutile sur la tentative de devenir la première équipe depuis l’Indiana en 1976 à terminer une saison sans défaite.

C’était aussi le genre de jeu qui, si l’on regarde au-delà du score final, flatte un peu l’équipe qui a perdu. Baylor n’a pas bien joué selon ses normes, ne réalisant que 35% de ses buts sur le terrain et 6 sur 14 sur la ligne des fautes. Une équipe de Baylor qui a mené le pays avec une fourchette de 3 points à 43,2% en tant qu’équipe n’a fait que 6 sur 26 à Allen Field House et traînait de seulement cinq points à la 6e minute.

Malgré toute la rouille et peut-être la fatigue que Baylor a subie samedi, il a eu une chance de gagner dans la dernière ligne droite.

AVIS: Pourquoi la pièce de Cade Cunningham est un changement rafraîchissant pour One-and-done

PANNE DE COURANT: Le tournoi NCAA sera différent cette année. Les fans regarderont-ils toujours?

GAGNANTS ET PERDANTS: Michigan et Illinois restent sur la bonne voie pour les meilleures graines

MONTRE À BULLES: Duke, Indiana trébuche

Mais alors que les Bears entrent dans la dernière semaine de la saison régulière, la question de savoir s’ils peuvent récupérer leur mojo est l’une des plus grandes questions pour le basket-ball universitaire entrant dans le tournoi de la NCAA.

Baylor a trois matchs difficiles en six jours la semaine prochaine et le tournoi Big 12 après cela avant la sélection dimanche. Ce n’est pas beaucoup de temps pour une équipe qui avait suivi le calendrier de remonter à son niveau maximal.

C’est l’une des parties cruelles des équipes de basket-ball universitaires en cette saison inhabituelle.

Baylor a en fait dû faire une pause deux fois pour COVID-19 – une fois en décembre juste avant de jouer Gonzaga – et au milieu du calendrier de la conférence. Lorsque le virus a frappé pour la deuxième fois, Baylor jouait mieux que quiconque. Maintenant, c’est une équipe qui essaie de retrouver son rythme, son endurance et sa confiance.

Il n’y a aucune garantie que cela se produira. En fait, l’idée même que Baylor est un verrou pour une tête de série n ° 1 pourrait être testée si les choses tournent mal en Virginie occidentale mardi, contre Oklahoma State jeudi et Texas Tech dimanche prochain.

Si Baylor peut revenir à la façon dont il jouait en janvier, son disque final n’aura pas vraiment d’importance. Parce que cette L’équipe était assez bonne pour être inscrite dans le Final Four et peut-être tout gagner.

Baylor peut-il être à nouveau cette équipe, ou COVID-19 a-t-il irrémédiablement dépouillé les ours de leur destin? Nous le saurons dans les prochaines semaines.

Suivez le chroniqueur Dan Wolken sur Twitter @DanWolken