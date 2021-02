Opinion: La performance de Cade Cunningham dans la victoire des Cowboys en OT montre pourquoi il sera le premier choix du repêchage de la NBA

Pas besoin de fabriquer un drame sur qui sera le choix n ° 1 du repêchage de la NBA de cette année. Ce sera Cade Cunningham d’Oklahoma State, qui est non seulement le prospect le plus talentueux de sa classe, mais aussi celui qui est venu à l’université déterminé à produire et à élever un programme, pas seulement à manquer le temps jusqu’à ce qu’il devienne un multimillionnaire.

La notion d’un étudiant de première année d’élite entraînant une équipe vers un tournoi approfondi de la NCAA est devenue démodée dans le basket-ball universitaire ces dernières années. Mais après la performance de 40 points et 11 rebonds de Cunningham samedi pour élever les Cowboys n ° 21 à une victoire de 94-90 en prolongation au n ° 8 de l’Oklahoma, il serait sage de faire une note spéciale le dimanche de sélection de l’endroit où l’État de l’Oklahoma débarque le support.

Ce n’est pas parce que les Cowboys ont une excellente liste – ils n’en ont pas. Mais Cunningham est-il assez bon pour faire tomber quelques équipes plus classées et porter Oklahoma State au Sweet 16 pour la première fois depuis 2005? Il ne fait aucun doute que cela pourrait arriver – en supposant que la NCAA n’interfère pas au cours des deux prochaines semaines.

Parmi toutes les écoles qui ont été prises au piège de l’enquête du FBI sur la corruption du basket-ball universitaire qui a été rendue publique en 2017, l’État de l’Oklahoma a été le premier à recevoir sa sanction le 5 juin dernier. assez dur parce que Lamont Evans, l’ancien entraîneur adjoint qui a plaidé coupable d’avoir accepté des pots-de-vin, n’a passé qu’un an dans l’État de l’Oklahoma et a été licencié immédiatement lorsque les accusations sont devenues publiques.

Mais la sanction était doublement sévère parce que l’État de l’Oklahoma avait la recrue classée n ° 1 à Cunningham en route, et tout à coup, il y avait un doute sur son arrivée sur le campus.

Mais Cunningham, dont le frère Cannen a été embauché comme entraîneur adjoint à Oklahoma State en 2019, est venu quand même. Pendant ce temps, l’école a fait appel de la sanction, ce qui signifiait que jusqu’à ce que le comité d’appel des infractions de la NCAA intervienne, les Cowboys seraient éligibles pour le tournoi 2021.

Jusqu’à présent, la NCAA n’a pas dit un mot sur l’affaire. Ce qui signifie qu’à moins que cela ne se produise dans les 15 prochains jours, Cunningham jouera après tout dans la Big Dance. Et merci pour cela, car si samedi était un aperçu de ce à quoi s’attendre quand il y a beaucoup de choses en jeu, il pourrait vraiment finir par concevoir un tournoi spécial.

PANNE DE COURANT: Le tournoi NCAA sera différent cette année. Les fans regarderont-ils toujours?

BRACKETOLOGIE: Le Big 12 pourrait avoir cinq équipes dans le top 4

GAGNANTS ET PERDANTS: Michigan et Illinois restent sur la bonne voie pour les meilleures graines

L’Oklahoma a fait tout ce qu’il pouvait pour empêcher Cunningham de gagner le match presque tout seul, mais le garde de 6 pieds 8 pouces était si sous contrôle, si intelligent et si accroché à l’étirement qu’à la fin, les Sooners ne pouvaient pas faire grand-chose. .

Même si l’Oklahoma a continué à jouer après le jeu, Cunningham avait toutes les réponses. Il a conduit dans le trafic sur la ligne de fond et a fait un lay-up avec 90 secondes à gauche pour la tête. Vers le bas 1 avec environ 40 secondes à faire, il est arrivé à la voie, a presque perdu le dribble mais l’a rassemblé et a frappé un flotteur.

De la marque 9:34 de la seconde moitié à la fin du règlement, il a eu 15 des 25 points d’Oklahoma State.

Puis à mi-chemin de la prolongation, il a de nouveau atteint sa place sur le bloc de droite et l’a amené à prendre une avance de 83-82. Alors que les Cowboys tentaient de mettre le jeu en place dans les dernières secondes, il a effectué les quatre lancers francs, avec une fiche de 13 en 14 sur la ligne du classement général. C’était le genre de performance qui montrait non seulement le talent individuel de Cunningham, mais aussi son instinct pour savoir quand aller chercher son coup et quand faire confiance à ses coéquipiers. Pas une seule chose qu’il a faite dans ce jeu ne semblait forcée.

Et c’est une bouffée d’air frais à une époque où de nombreux prospects qui étaient également vantés à la sortie du lycée allaient dans des écoles hors marque, avaient peu d’impact et semblaient généralement ne pas aimer beaucoup le basket-ball universitaire.

Le choix n ° 1 de l’année dernière, Anthony Edwards, a parfois disparu lors d’une saison perdante en Géorgie. James Wiseman a fait ses valises et a quitté Memphis au milieu d’une bagarre avec la NCAA sur son éligibilité. Markelle Fultz n’a pas fait le tournoi NCAA à Washington. La chose la plus mémorable à propos de l’année de Ben Simmons à LSU était le film documentaire qu’il réalisait sur le campus.

Les antécédents de joueurs uniques et infaillibles qui ont choisi d’aller ailleurs que dans une école de type Duke, Kentucky, Kansas ou Arizona n’ont tout simplement pas été aussi bons ces derniers temps.

Donc, pour Cunningham, tirer le meilleur parti de son année à Oklahoma State est impressionnant. Comme tous les étudiants de première année, il a eu des nuits difficiles. Mais dans certains très gros buts, il a été formidable, avec 21 points lors d’une grosse victoire contre l’Arkansas le mois dernier et 20 sur 8 buts sur 13 lundi soir lors d’une victoire en prolongation contre Texas Tech.

Ce qu’il a fait contre l’Oklahoma, cependant, était un niveau de domination complètement différent, où le ballon était entre ses mains à chaque possession et il a trouvé un moyen de faire de bonnes choses presque à chaque fois sur le sol. Ce type de compétence et de taille, combiné à la capacité de jouer sous contrôle, fait de lui le premier choix facile dans ce repêchage. Mais s’il peut continuer à jouer comme ça pendant les prochaines semaines, Cunningham pourrait mener très loin l’état de l’Oklahoma.

Suivez le chroniqueur Dan Wolken sur Twitter @DanWolken