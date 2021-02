Opinion: La nouvelle version de Serena Williams offre une torsion de l’intrigue alors qu’elle poursuit son plus grand triomphe

Même pour Serena Williams, cela ne devrait pas être possible.

Pas le fait qu’elle soit de retour dans une autre demi-finale du Grand Chelem, si proche encore de la 24e. Ou qu’elle soit capable de battre encore certains des meilleurs joueurs du monde à 39 ans, à un moment où la plupart de ses contemporains et rivaux sont depuis longtemps révolus du tennis professionnel de haut niveau.

Non, la chose la plus choquante à propos de la façon dont Williams a déchiré le tirage au sort de cet Open d’Australie unique est qu’elle a apparemment été capable de remonter le temps sur un corps qui, ces dernières années, semblait être le plus grand obstacle à. gagner plus de chelems.

Indépendamment de ce qui se passe lors de la demi-finale de mercredi soir contre Naomi Osaka, qui s’est imposée comme la meilleure joueuse sur terrain dur du monde, une autre grande course pour Serena ne semble plus être un tir de loin.

« Je suis ici, et je suis heureux d’être ici et je dois continuer », a déclaré Williams après avoir battu Simona Halep, classée n ° 2, 6-3, 6-3 dans un match de quart de finale qui s’est terminé alors que la plupart des Américains étaient encore endormi mardi matin aux États-Unis «De toute évidence, j’ai un adversaire incroyable à jouer et ce sera bien, espérons-le, de continuer à élever le niveau de mon jeu. Je vais devoir le faire.

Par souci d’équité envers Williams, soyons clairs sur le fait qu’elle est une perdante pour Osaka, qui arrive en demi-finale avec une séquence de 19 victoires consécutives et n’a pas perdu depuis un match de la Fed Cup en Espagne en février dernier que presque personne n’a regardé ou se souvient. Depuis l’US Open l’automne dernier, Osaka a cette aura autour d’elle comme Williams, où il semble qu’elle a un équipement dans les grands matches que ses adversaires n’ont pas.

La façon dont Osaka a joué en Australie ne fait que renforcer son statut de favorite pour remporter un quatrième titre du Grand Chelem.

Mais la façon dont Williams a joué dans ce tournoi, son apparence sur le terrain est beaucoup plus impressionnante que d’arriver ici. Serena est toujours une figure tellement imposante qu’elle peut jouer au tennis moyen et, si le tirage au sort se brise dans le bon sens, aller en profondeur lors d’un Grand Chelem. Cette fois, elle a vraiment l’air d’une des cinq meilleures joueuses, peut-être même assez bonne pour passer Osaka et remporter le trophée.

Ce qui, même pour Serena, est une assez agréable surprise car après le redémarrage du tennis la saison dernière, la trajectoire ne semblait pas prometteuse. Alors que le jeu de Williams évoluait vers la fin de la trentaine, il était très évident que son mouvement autour du terrain n’était plus une arme et avait commencé à devenir un handicap.

C’est parfaitement naturel. Après toutes ces années de coups aux jambes, de mouvements brusques et de stress sur les articulations, la rapidité en souffre et les blessures augmentent pour tous les joueurs de tennis. Dans le cas de Williams, il y avait une grossesse et d’autres problèmes de santé à régler avant de retourner à la tournée en 2018.

Williams pouvait toujours se frayer un chemin à travers les matchs, pouvait toujours servir ses adversaires hors du terrain, pouvait encore battre la plupart des adversaires. Mais si son service était même un peu décalé ou si son timing sur le coup droit n’était pas là, elle n’avait rien sur quoi se rabattre contre les meilleurs joueurs du monde. Et à la fin de la saison dernière, lorsqu’elle a perdu contre Vika Azarenka en demi-finale de l’US Open et s’est retirée de l’Open de France en raison d’une blessure persistante à Achille, elle ne ressemblait plus à une joueuse complète.

Ce genre de problèmes physiques ne se résout généralement pas lorsque vous fixez votre 40e anniversaire. C’était comme si sa meilleure chance d’obtenir un autre Grand Chelem avait peut-être échappé.

Mais d’une manière ou d’une autre, Williams a utilisé les quatre derniers mois pour devenir plus rapide et plus en forme et inverser le récit à la dernière étape de sa carrière. Elle s’est présentée en Australie prête à jouer la défense si nécessaire, à récupérer des balles qu’elle ne pouvait tout simplement pas atteindre ces dernières années, à sortir des coins et à passer à l’attaque. Contre deux types de joueurs très différents – la puissante Aryna Sabalenka en huitièmes de finale et le modèle de régularité à Halep – elle a prospéré dans de longs rallyes et n’a pas ressenti le besoin de terminer les points rapidement.

Dans un commentaire quelque peu révélateur après le match de Halep, Williams a parlé du besoin d’embrasser les choses dans lesquelles elle est douée, signalant peut-être qu’elle avait trop concédé en termes de capacité à survivre à ses adversaires au lieu de simplement les maîtriser.

«Le mouvement a toujours été l’une de mes forces, il est donc plus naturel pour moi de bouger que pour moi non», a-t-elle déclaré. «C’est comme: ‘Oh, c’est comme ça que je bougeais’, donc c’est plutôt bien et je suis heureux de le refaire et de le remettre dans mon jeu. Je pense que j’étais plus concentré sur autre chose et non concentré sur quelque chose qui a toujours été une de mes forces et j’ai dû me recentrer là-dessus.

En ce sens, Williams devient un adversaire très différent de celui du joueur battu par Osaka lors de la tristement célèbre finale de l’US Open 2018 où Williams a été sanctionné d’un match en fin de match pour avoir abusé verbalement d’un arbitre. Ces deux-là n’ont pas joué de match officiel depuis, et Osaka n’est plus un nouveau venu dans les grands matches ou une personnalité timide qui est devenue à contrecœur une superstar.

Maintenant, Osaka a le jeu, les titres et le fanfaron pour devenir la joueuse dominante de sa génération, avec toutes les preuves pointant vers un autre titre du Grand Chelem ce week-end. La Williams que nous avons vue ces deux dernières années ne serait probablement pas une grande menace pour ce résultat. Mais cette version est un rebondissement qui donne à Williams une chance pour son plus grand triomphe.