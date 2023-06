Opinion: La montée du siècle indo-américain

Le Premier ministre Narendra Modi n’est pas étranger à l’adulation et aux accueils des rock stars par les Indiens d’Amérique, mais cette fois c’est différent.

La Maison Blanche a lancé une offensive de charme comme jamais auparavant, de l’accueil élaboré de la pelouse sud au milieu de 7 000 Indiens d’Amérique au premier dîner d’État à base de plantes avec ses champignons farcis préférés et son risotto au safran. Il a été conçu sur mesure non seulement pour gagner l’Inde, mais aussi le Premier ministre Modi personnellement.

La perception populaire est que la relation actuelle entre les États-Unis et l’Inde peut se résumer en un mot, ou plutôt en un seul mot : la Chine. Dans un monde de plus en plus unipolaire, où les pays agissent dans leur propre intérêt, on dit que l’Inde sert les intérêts américains, bien qu’actuellement.

La conviction est que les États-Unis, qui ont l’habitude de se faire facilement des amis et de les laisser tomber sans ménagement, du Venezuela au Pakistan, infligeront la même chose à l’Inde lorsque l’échiquier mondial fera un nouveau jeu. Que l’Inde n’est qu’un État oscillant et qu’elle sera remplacée lorsque des vents contraires géopolitiques souffleront dans une direction différente.

Ce n’est pas vrai.

Cette fois-ci, les États-Unis et l’Inde ont consolidé leur admiration mutuelle stimulée par des besoins pragmatiques en un véritable mariage avec des contrats.

Il y a beaucoup de collaboration – des accords de drones, de l’exploration spatiale à l’étayage d’amis, un mouvement important pour diversifier la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs loin de la Chine. Mais le signal le plus fort que les États-Unis sont dans cette relation à long terme est le transfert sans précédent de la technologie des moteurs à réaction haut de gamme, GE et Hindustan Aeronautics devant produire conjointement des moteurs à réaction F414.

La longueur et l’étendue de la relation peuvent être comparées aux amis permanents que les États-Unis ont cultivés après la Seconde Guerre mondiale, les meilleurs exemples étant le Royaume-Uni et Israël, qui sont bien ancrés dans des intérêts communs.

Alors que le Royaume-Uni offre une relation militaire co-dépendante évidente dans la guerre froide précédente et actuelle, Israël commande une amitié loyale en raison de son puissant lobby politique aux États-Unis.

L’Inde offre encore plus. Les relations militaires dans l’Indo-Pacifique, l’influence politique des Indiens d’Amérique et, en tant que pays le plus peuplé du monde, ce dont les États-Unis ont le plus besoin – un acheteur pour leurs produits – la classe moyenne indienne deviendra bientôt le plus grand consommateur du monde.

Pourtant, comme dans tout mariage, aucune relation n’est parfaite.

Il y a beaucoup à régler sur les dossiers des droits de l’homme et les lois du travail contraignantes de l’Inde et les politiques protectionnistes perçues. Et cette croissance doit être équitable et durable, et non concentrée entre les mains de quelques conglomérats. Néanmoins, l’influence de l’Inde dépasse de loin les différences.

Le Premier ministre Modi a déclaré que la rencontre des talents indiens et de la technologie américaine garantit un avenir radieux.

Le tournant pour l’Inde a été son refus de suivre la ligne américaine vis-à-vis de la Russie. L’affirmation visible de l’Inde est révolutionnaire. Au lieu de réactions de forte condamnation, la position de l’Inde a marqué son arrivée décisive sur la scène mondiale. C’était une double victoire pour l’administration Modi, l’achat de pétrole russe réduisant simultanément le déficit du compte courant de l’Inde.

En réaffirmant qu’elle défend la paix par la diplomatie et le dialogue, l’Inde fait valoir un point fort. Outre « la démocratie et les valeurs partagées », l’Inde et les États-Unis partagent un énorme dénominateur commun, ils prospèrent tous deux dans la stabilité mondiale.

Il ne s’agit pas d’un argument de valeur, mais d’un argument économique. Certains pays comme la Russie, le Moyen-Orient et l’Iran profitent des troubles géopolitiques et de la volatilité économique. Dépourvus de marchés financiers solides, ils profitent d’un axe mondial instable provoquant des flambées des prix du brut et un effondrement des marchés boursiers.

L’Inde et les États-Unis se situent sur les côtés opposés de ce spectre. Ils réussissent tous les deux lorsque les marchés financiers augmentent et que les prix des matières premières sont bas, reflet d’un ordre mondial pacifique et stable.

Ils partagent également un puissant bloc de personnes – les Indiens d’Amérique.

Mais pourquoi le deuxième groupe d’immigrants, fort de quatre millions de personnes et dont la croissance est la plus rapide, est-il si important ? Pour les États-Unis, non seulement il s’agit d’un groupe de donateurs de 30 millions de dollars, mais il a la capacité de faire basculer les élections dans les États du champ de bataille où le bloc est plus grand que les marges extrêmement minces observées en Géorgie, au Michigan et en Pennsylvanie.

Leur trajectoire ascendante vers le pouvoir n’est pas seulement évidente dans les cris des deux dirigeants. Ils sont brillants dans tous les domaines, « pas seulement l’orthographe », a déclaré le Premier ministre Modi, mais aussi dans leur influence sur la politique intérieure et les affaires. Du vice-président américain Kamala Harris et du chirurgien général américain Vivek Murthy au rédacteur de discours de Joe Biden Vinay Reddy, ils occupent plus de 130 postes de direction dans l’administration Biden. L’influence indienne dans le cercle mondial des PDG est maintenant bien documentée au cours de la dernière décennie, mais c’est le poids politique qui a récemment émergé qui le différencie des autres groupes d’immigrants.

D’après ma propre expérience en tant qu’Indien américain vivant à New York depuis 13 ans, la nécessité de se conformer à la « manière américaine » est remplacée par la « manière indo-américaine ». Cette année, la ville de New York a déclaré Diwali un jour férié scolaire public officiel, le qualifiant de reconnaissance « attendue depuis longtemps » de la communauté.

La possibilité d’un président américain indo-américain au cours de la prochaine décennie est loin d’être lointaine, avec trois candidats d’origine indienne prêts pour les élections présidentielles de 2024. Quelles que soient vos tendances politiques ou géographiques, ce sera le siècle indo-américain.

(Namrata Brar est une journaliste indo-américaine, journaliste d’investigation et présentatrice de nouvelles. Elle est l’ancienne chef du bureau américain de NDTV.)

Avis de non-responsabilité : il s’agit des opinions personnelles de l’auteur.