Opinion : La mifépristone m’a sauvé la vie

Note de l’éditeur: Roxanne Jones, rédactrice fondatrice d’ESPN The Magazine et ancienne vice-présidente d’ESPN, a été productrice, journaliste et rédactrice au New York Daily News et au Philadelphia Inquirer. Jones est co-auteur de «Dites-le fort : une histoire illustrée de l’athlète noir.» Elle parle chaque semaine de politique, de sport et de culture à l’émission 900AM WURD de Philadelphie. Les opinions exprimées ici sont uniquement les siennes. Lire plus d’avis sur CNN.





La décision prise plus tôt ce mois-ci par un juge fédéral du Texas de suspendre l’approbation par la Food and Drug Administration des États-Unis d’un médicament fréquemment utilisé pour les avortements médicamenteux est très personnelle pour moi.

C’est parce que j’ai pris de la mifépristone il y a des années lors d’une fausse couche et cela m’a sauvé la vie.

Lorsqu’on m’a prescrit de la mifépristone, elle n’était pas encore au centre des guerres contre l’avortement aux États-Unis. Je n’ai pas eu à faire un voyage précipité à travers les frontières des États pour obtenir mes médicaments, contrairement à de nombreuses femmes qui en ont besoin mais qui vivent dans l’un des nombreux États qui ont restreint l’accès à l’avortement médicamenteux ou ont adopté une interdiction quasi totale de l’avortement.

Je n’ai pas été obligée d’organiser un rendez-vous secret avec un inconnu pour acheter mes médicaments au marché noir, comme plusieurs femmes à qui j’ai parlé récemment ont déclaré qu’elles envisageaient de le faire. Je n’ai pas non plus eu besoin de commander de la mifépristone en ligne et de me retrouver face à de nombreux escrocs profitant de la mosaïque actuelle de lois sur l’avortement aux États-Unis.

La mifépristone est l’un des deux médicaments utilisés dans un avortement médicamenteux et l’autre, le misoprostol, n’a pas été soumis à la décision du juge du Texas. Les deux médicaments peuvent être administrés à une personne faisant une fausse couche, ce qui lui permet d’interrompre la grossesse lorsque le fœtus n’est pas viable.

C’est arrivé il y a quelques années : après avoir eu plus d’une journée d’hémorragie au cours du premier trimestre de ma grossesse, j’ai rendu visite à mon gynécologue, qui m’a expliqué après m’avoir examiné que ma tension artérielle baissait rapidement et que les saignements abondants que j’éprouvais étaient un problème. signe indubitable d’une fausse couche.

Pour de nombreuses femmes, la prescription de mifépristone fait partie de leurs soins médicaux courants. Ce n’est pas le cas dans mon cas : comme mon médecin l’a expliqué, j’étais confronté à une grave urgence médicale. J’étais reconnaissant pour les médicaments qui m’ont sauvé la vie.

Ma fausse couche m’a pris par surprise. J’avais adoré être enceinte la première fois, environ une décennie plus tôt. Et en tant que femme en bonne santé, je n’avais aucune raison d’avoir peur lorsque je suis tombée à nouveau enceinte. Au moment où on m’a administré de la mifépristone, je perdais une vie que j’avais déjà commencé à aimer. Et comme beaucoup d’autres femmes, malgré mon niveau d’éducation ou ma situation économique, je ne pouvais pas distancer les statistiques qui exposaient les femmes noires à un risque plus élevé.

Jusqu’à une grossesse connue sur quatre se terminera par une fausse couche. Et pour les femmes noires, les chiffres sont alarmants. Selon une analyse de 4,6 millions de grossesses dans sept pays, le risque de fausse couche pour les femmes noires est 43 % plus élevé que pour les femmes blanches.

Dans la communauté noire, on a traditionnellement appris aux femmes à porter leurs fardeaux en silence – à garder leurs affaires pour elles – même après un événement aussi dévastateur qu’une fausse couche. Nous sommes conditionnés à faire ce que je faisais à l’époque et à continuer d’avancer alors que nous essayons de dépasser la longue liste de statistiques qui nous disent que nos vies sont en danger de toutes parts, qu’il s’agisse de risques liés aux soins de santé, d’injustices sociétales ou d’autres facteurs de stress. .

Lors de ma fausse couche, j’étais une femme qui avait peur, souffrait d’hémorragies et souffrait atrocement, ayant désespérément besoin de soins médicaux d’urgence sûrs. Grâce à l’administration de mifépristone, j’ai pu retrouver ma dignité pendant ma fausse couche. C’est ce que chaque femme mérite, qu’elle soit confrontée à une fausse couche potentiellement mortelle ou qu’elle cherche à avorter.

J’ai appris de mon expérience que chaque fausse couche compte. Les femmes doivent avoir accès à tous les médicaments et conseils dont nous avons besoin pour nous aider à guérir, y compris la mifépristone. Ce dont nous n’avons pas besoin, c’est d’être criminalisés par des politiciens et par des lois punitives en matière de reproduction qui sont depuis longtemps en décalage avec l’opinion publique. Malgré les attaques politiques continues contre les droits reproductifs des femmes, plus de 61 % des adultes américains estiment que l’avortement devrait être légal dans tous ou dans la plupart des cas, selon le Pew Research Center.

Après que le ministère américain de la Justice ait demandé à la Cour suprême d’intervenir, le juge Samuel Alito a émis une ordonnance temporaire visant à préserver le statu quo, garantissant l’accès à la drogue tout en donnant aux juges plus de temps pour étudier la question.

J’espère que les juges pourront mettre la politique de côté et se concentrer sur la science entourant la sécurité de la mifépristone, un médicament auquel, heureusement, j’avais accès lorsque ma vie était en danger. La mifépristone, un stéroïde synthétique, est encore plus sûr que les médicaments sur ordonnance courants, notamment la pénicilline et le Viagra.

Conformément à la science, quelle que soit votre position sur la question de l’avortement, il faut prendre en compte des cas comme le mien et les millions d’autres femmes qui, pendant des années, ont utilisé ce médicament en toute sécurité pour les complications liées aux fausses couches.

Nous ne savons pas comment se déroulera la lutte juridique contre l’avortement médicamenteux. Mais les femmes de tout le pays – dans les États bleus comme dans les États rouges – regardent. Des lois punitives comme celle signée la semaine dernière par le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, cherchent à criminaliser les prestataires de soins reproductifs. Et pire encore, ils nous privent de droits que les hommes tiennent pour acquis – il est peu probable que la loi leur interdise de prendre des décisions en matière de soins de santé concernant leur propre corps.

Cela doit finir. Et je parie que que ce soit par notre voix ou par nos votes, les femmes auront le dernier mot.