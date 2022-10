Opinion : La Fed n’a plus le choix. Préparez-vous pour une récession

Note de l’éditeur: Gad Levanon est l’économiste en chef du Burning Glass Institute. Il est l’ancien chef de l’Institut du marché du travail du Conference Board. Les opinions exprimées dans ce commentaire sont les siennes.

Pour de nombreux économistes et analystes, l’économie américaine a représenté un paradoxe cette année. D’une part, la croissance du PIB a considérablement ralenti et, selon certains, est même entrée en récession. D’autre part, la croissance globale de l’emploi a été beaucoup plus forte que la normale.

Alors que le PIB a diminué à un taux annualisé de 1,1 % au premier semestre 2022, l’économie américaine a créé 2,3 millions d’emplois au cours des six derniers mois, bien plus que sur toute autre période de six mois au cours des 20 années précédant la pandémie.

Ce marché du travail tendu – et la croissance rapide des salaires qu’il a stimulée – est à l’origine de l’enracinement de l’inflation. L’indice des prix à la consommation, qui mesure un panier de biens et de services, était de 8,3 % d’une année à l’autre en août. C’est inférieur au plus haut de 40 ans de 9,1% en juin, mais toujours douloureusement élevé. Pour y remédier, la Réserve fédérale devrait entraîner l’économie dans une récession en 2023, écrasant la croissance continue de l’emploi.

Pourquoi la croissance de l’emploi est-elle restée si forte ? Premièrement, l’économie américaine résiste mieux que beaucoup ne l’avaient prévu. L’estimation GDPNow de la Fed d’Atlanta pour la croissance du PIB réel au troisième trimestre 2022 est de 2,3 %, ce qui suggère que même si l’économie croît maintenant beaucoup plus lentement que l’année dernière, nous ne sommes toujours pas en récession. Lorsque la demande de biens et de services se renforce, la demande de travailleurs produisant ces biens et services augmente également.

Deuxièmement, malgré le ralentissement de l’économie et les craintes croissantes de récession, les licenciements sont toujours historiquement bas. Les demandes initiales d’assurance-chômage, un indicateur fortement corrélé aux licenciements, étaient de 219 000 pour la semaine terminée le 1er octobre – plus élevé que la semaine précédente, mais toujours l’un des plus bas des dernières décennies. Après des années de pénuries de main-d’œuvre de plus en plus traumatisantes, de nombreux employeurs hésitent à réduire considérablement le nombre de travailleurs alors même que leurs entreprises ralentissent. En effet, les entreprises craignent d’avoir du mal à recruter de nouveaux travailleurs lorsqu’elles recommenceront à se développer.

Troisièmement, de nombreuses industries connaissent une croissance plus rapide que la normale car elles se remettent encore de la pandémie. Les organisateurs de congrès et de salons professionnels, les sociétés de location de voitures, les maisons de retraite et les services de garde d’enfants, entre autres, connaissent tous une croissance rapide car ils sont encore bien en deçà des niveaux d’emploi d’avant la pandémie.

Quatrièmement, tout comme certaines industries se développent parce qu’elles sont encore en train de rattraper leur retard, d’autres connaissent une forte croissance alors qu’elles s’adaptent à une nouvelle norme de demande plus élevée. La demande de services de traitement et d’hébergement de données, de fabrication de semi-conducteurs, de services de santé mentale, de laboratoires d’essais, d’équipements médicaux et de fabrication pharmaceutique est plus élevée qu’avant la pandémie. Et il est probable que cela représente des changements structurels dans les habitudes d’achat qui maintiendront la demande à un niveau élevé.

Cinquièmement, pendant la pandémie, les investissements des entreprises dans les logiciels et la R&D ont atteint des niveaux sans précédent, ce qui a entraîné une augmentation rapide des nouveaux emplois STEM. Parce que ces travailleurs sont particulièrement bien payés, ils ont eu beaucoup de revenus disponibles à dépenser en biens et services, ce qui a soutenu la croissance de l’emploi dans toute l’économie.

Ces facteurs stimulent une dynamique positive qui ne disparaîtra pas du jour au lendemain. La croissance de l’emploi devrait ralentir par rapport à ses taux historiquement élevés, mais elle restera tout de même solide au cours des prochains mois. L’enquête sur les perspectives d’emploi de ManpowerGroup montre que les intentions d’embauche pour le quatrième trimestre sont toujours très élevées, malgré une baisse par rapport au trimestre précédent.

L’année prochaine, cependant, sera très différente. De nombreuses industries qui se remettent encore de la pandémie auront atteint les niveaux d’emploi d’avant la pandémie. Avec une demande saturée, ces industries pourraient revenir à une embauche plus lente. Mais il est peu probable que cela seul pousse la croissance de l’emploi en territoire négatif. Ce qui fera cela, c’est la politique monétaire.

Il existe deux façons de freiner le marché du travail : soit réduire la demande de main-d’œuvre, soit augmenter l’offre de main-d’œuvre. Mais il est difficile de stimuler l’offre de main-d’œuvre. Cela nécessite le type de mesures législatives nécessaires pour accroître l’immigration, inciter les gens à entrer sur le marché du travail ou accroître les investissements dans la formation de la main-d’œuvre. Cela risque de s’avérer insaisissable dans l’environnement politique polarisé d’aujourd’hui.

La seule option qui reste à la Fed est de provoquer une récession en continuant à augmenter les taux d’intérêt. Attendez-vous à ce que cela se produise en 2023.