Peu importe le temps qui passe, Karl-Anthony Towns ne cessera jamais de ressentir du chagrin.

Bien sûr, la star des Minnesota Timberwolves pourrait trouver un certain confort en jouant dans les matchs et en créant des liens avec ses coéquipiers. Comme il l’a clairement indiqué avec ses mots et son langage corporel au cours du mois dernier, cependant, Towns ne se remettra jamais complètement de sa mère, Jacqueline Cruz, et de six autres membres de la famille décédés cette année en raison de complications du coronavirus.

«Vous pouvez me voir sourire et tout ça, mais que Karl est décédé le 13 avril», a déclaré Towns mercredi soir, faisant référence à la date de la mort de sa mère. «Il ne revient jamais. Je ne me souviens pas de cet homme. Je ne connais pas cet homme. Vous parlez au moi physique. Mais mon âme a été tuée il y a longtemps.

Ces commentaires devraient laisser tout le monde navré pour les plus de 300000 personnes décédées du COVID-19 – ainsi que pour les membres de la famille et les amis de ces personnes. Ces commentaires devraient laisser tout le monde en colère pour ceux qui ont contribué au taux de mortalité en refusant de prendre au sérieux les règles de port de masque et de distanciation sociale.

En ce qui concerne le monde de la NBA, la star des Houston Rockets, James Harden, devrait se pencher sur la douleur de Towns et voir pourquoi il doit cesser d’être si égoïste.

La NBA a infligé une amende de 50 000 $ à Harden mercredi pour avoir enfreint les protocoles de santé et de sécurité de la ligue. Harden s’est défendu, affirmant ne pas fréquenter un club de strip-tease, comme certains le soupçonnaient. Mais cela n’a pas d’importance, nécessairement.

Ce qui compte, c’est que Harden ait assisté à une fête privée en salle qui comptait bien plus que les 15 personnes autorisées par la ligue pour tout rassemblement. Ce qui compte, c’est que Harden a fréquenté un établissement que la ligue a interdit.

Bien que Harden lui-même n’ait pas été testé positif au COVID-19, la NBA a quand même reporté l’ouverture de la saison des Rockets contre Oklahoma City en raison d’un trop grand nombre de cas au sein de son équipe. La ligue a rapporté que trois joueurs «ont renvoyé des tests positifs ou non concluants». Quatre autres Rockets ont également été mis en quarantaine en raison des procédures de recherche des contacts.

Vous n’avez pas vraiment besoin d’être épidémiologiste pour craindre que le comportement imprudent de Harden puisse, s’il continue, nuire à ses coéquipiers, aux membres du personnel et à leurs familles.

Quelles sont les conséquences potentielles? Regardez Towns, qui a passé les huit derniers mois dans un enfer absolu. Il a essayé de réconforter son père et d’autres membres de sa famille face à leurs nombreuses pertes. Mais il a certes lutté.

«Je ne serais pas assis sur cette chaise sans elle», a déclaré Towns à propos de sa mère. «Je ne serais pas en vie. Elle m’a sauvé la vie plusieurs fois alors que je ne pensais pas que j’arriverais ici. C’est une douleur tellement différente de celle que vous reconnaissez tous.

Lorsque la NBA a décidé de débuter cette saison au milieu de la pandémie, elle a compris que ses espoirs de maintenir ses revenus et de garder ses employés comportaient des risques importants. Cela explique pourquoi la NBA n’a publié son programme que pour la première moitié de la saison. La ligue prévoyait qu’il faudrait un certain temps pour reprogrammer les matchs.

Même avec la NBA décrivant un manuel de santé et de sécurité de 154 pages qu’elle a appliqué, il semble inévitable que le virus se propage même parmi les joueurs, les entraîneurs et les membres du personnel qui ont suivi scrupuleusement les règles.

Mais le comportement imprudent de Harden augmente considérablement le risque et pourrait conduire à des épidémies plus répandues. Ce n’est sûrement pas un hasard si les Rockets sont le premier match reporté par la NBA, et le deuxième jour de la saison régulière, rien de moins.

Et tout cela se passe-t-il parce que Harden est devenu frustré par les Rockets et leur avenir?

Opinion:James Harden essaie d’être un perturbateur et cela fonctionne. Ses singeries pourraient empoisonner les Rockets.

Plus:Harden nie être allé au club de strip-tease, mais la NBA lui inflige une amende pour avoir enfreint les protocoles

Il se sentait peut-être naturellement frustré que les Rockets n’aient pas pu convaincre l’entraîneur Mike D’Antoni de signer un nouvel accord après que son système ait porté la carrière de Harden à de nouveaux sommets. Il s’est peut-être senti naturellement frustré que les Rockets aient permis au directeur général Daryl Morey de partir après avoir rassemblé des talents autour de lui pour lui donner de réelles chances de remporter un titre NBA. Il se sentait peut-être naturellement frustré que le départ de Russell Westbrook signifiait un projet de reconstruction.

Toutes les stars de la NBA ont le droit d’utiliser leur influence pour faire pression sur leur équipe pour qu’elle fasse des mouvements pour devenir un concurrent ou pour aller ailleurs dans un endroit qui le fera.

Mais une fois le camp d’entraînement commencé, Harden avait l’obligation d’être professionnel et de tirer le meilleur parti de sa situation. Non seulement cela implique d’assister régulièrement aux entraînements et de soutenir les entraîneurs et les coéquipiers, mais en ces temps, cela implique également de prendre les protocoles de sécurité au sérieux.

«J’ai promis aux gars que je serai là, peu importe la gravité de ma situation et [messed] ma vie est », a déclaré Towns. «Je vais continuer à être ici pour ces gars, peu importe ce que c’est. Je vais les laisser me voir sourire même si à l’intérieur je ne souris pas du tout. Je dois à ces gars-là en tant que leader. Je leur dois cela en tant que coéquipier.

Harden doit cette même courtoisie à Towns, à ses propres coéquipiers et à chaque employé de la NBA. Il ne devrait pas être difficile pour Harden de savoir comment isoler. Il le fait souvent sur le terrain. Malheureusement, Harden ne semble préoccupé que de prendre son propre coup.

Suivez l’écrivain USA TODAY NBA Mark Medina sur Twitter, Facebook et Instagram.