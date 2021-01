Pour la première fois en trois ans, le médaillé de bronze de l’équipe olympique 2018 Bradie Tennell n’a pas eu à aider la petite Alysa Liu à monter sur le podium des médailles aux championnats américains de patinage artistique. C’est parce que cette année, Liu n’a pas gagné. Non, c’est la régulière Tennell, 22 ans, qui a repris pied et s’est retrouvée au sommet du patinage féminin américain avec les Jeux olympiques d’hiver de Beijing 2022 à seulement 13 mois.

Liu, maintenant âgé de 15 ans et ayant du mal à gérer une poussée de croissance au milieu des arrêts et des débuts de cette saison pandémique, a terminé quatrième vendredi soir à l’Orléans Arena de Las Vegas, non seulement derrière Tennell, mais aussi Amber Glenn et Karen Chen, bien que la différence entre la deuxième et le quatrième était inférieur à deux points.

Normalement, une chute de la première place consécutive à la quatrième place serait considérée comme un échec. Pas cette fois. C’était une quatrième place très intéressante à cause de ce qu’elle signalait, en raison des possibilités et des promesses de cet adolescent talentueux pour la prochaine année olympique.

L’histoire du patinage artistique féminin est parsemée d’histoires de jeunes patineuses comme Liu, des petits haricots sauteurs qui arrivent comme s’ils avaient été abattus d’un canon, pour tomber au bord de la route, voire disparaître complètement, lorsque la puberté frappe et le triple saute.

Il y a deux ans, lorsqu’elle est devenue la plus jeune championne américaine de l’histoire à 13 ans, Liu avait 4-7 ans. L’année dernière, elle avait 4-10 ans. Cette année, elle a dit qu’elle avait 5-1.

Son triple axel et son quadruple lutz, si faciles la saison dernière, sont devenus de tels cauchemars cette saison qu’elle ne les a pas essayés dans le long programme de vendredi soir. Ce sont les sauts dont elle aura besoin pour affronter le flot apparemment sans fin de Russes talentueux l’année prochaine aux Jeux olympiques pour avoir une chance de remporter une médaille.

Alors que Tennell est un concurrent international chevronné, Liu reste celui à surveiller. Si elle est capable de surmonter les changements de son corps et de retrouver ces sauts, elle sera la seule américaine à disposer de l’arsenal de sauts nécessaire pour rivaliser avec les Russes à leur propre jeu.

« Cette année a été difficile pour moi parce que je n’ai pas eu autant de temps pour m’entraîner », a déclaré Liu. «J’ai juste eu un moment vraiment difficile. C’est tellement ironique: quel moment idéal pour grandir quand il n’y a presque pas de patinage que vous pouvez faire.

« C’est du sarcasme au fait, » dit-elle avec un sourire. « C’était un peu difficile avec la mise en quarantaine en cours et en croissance, mais je commence à mieux la gérer maintenant. »

Il a montré dans la bulle de patinage de Vegas vendredi soir. Comme certains de ses sauts l’ont quittée, un sentiment de maturité et de grâce les a remplacés. Son art, une pièce si vitale du puzzle du patinage, s’est grandement amélioré. Si elle se sent à l’aise avec son corps changeant et peut à nouveau réussir les sauts difficiles, ce sens du style en développement la tiendra en bonne place avec les juges l’année prochaine.

Les États-Unis sont au milieu d’une sécheresse internationale sans précédent dans le patinage féminin, une discipline qu’ils dominaient autrefois. Une seule Américaine a remporté une médaille olympique ou mondiale depuis 2006 (médaille d’argent d’Ashley Wagner aux championnats du monde 2016). Les trois Américaines qui ont participé aux Jeux olympiques de 2018 en Corée du Sud ont terminé une triste neuvième, 10e et 11e, la pire performance américaine jamais réalisée.

Le patinage féminin américain a besoin d’un peu de chance. Souhaiter et espérer les progrès d’un jeune de 15 ans peut sembler trop demander, à moins que la compétition de vendredi ne se termine comme un tremplin vers la grandeur, un prélude à quelque chose de beaucoup plus grand.

Suivez la chroniqueuse Christine Brennan sur @cbrennansports.