Opinion: la disparition politique de Boris Johnson offre une leçon aux républicains américains

La cascade de démissions de responsables britanniques exhortant à la démission du Premier ministre Boris Johnson, aux prises avec des problèmes d’éthique, a finalement produit le résultat souhaité. Après une interminable série de scandales et suite à des vœux obstinés qu’il n’abandonnerait pas, Johnson a enfin annoncé sa démission jeudi.

Il semble que la démocratie ait prévalu au Royaume-Uni. C’était un peu un cirque shambolique, bien sûr, cohérent avec le poste de premier ministre de Johnson et une grande partie de sa vie (sans parler de ses cheveux). Mais, à la fin, le processus a fonctionné et la Grande-Bretagne s’est éloignée du gouffre.

L’homme que l’ancien président Donald Trump a qualifié de “Britain Trump”, a finalement démissionné en disgrâce pour avoir menti, pour avoir enfreint les règles et pour avoir tenté de s’en tirer une fois de plus.

Vu de l’autre côté de l’Atlantique, le chaos britannique était à la fois satisfaisant et déstabilisant. Les Américains, dont la démocratie a à peine survécu à quatre ans de Trump, ont établi par réflexe une comparaison entre les transgressions qui ont conduit le Parti conservateur britannique et une grande partie du Royaume-Uni à tourner le dos à Johnson et les actions bien plus accablantes et dangereuses de l’ancien président américain, qui reste à ce jour, la figure la plus puissante du Parti républicain et semble presque certain de briguer à nouveau la présidence.

Johnson et Trump ont tous deux pris le pouvoir avec de longs antécédents d’infraction aux règles, de malhonnêteté et de tromperie. Leurs partisans savaient qui ils choisissaient. Leurs habitudes de vie se sont poursuivies au pouvoir.

Selon les normes trumpiennes, cependant, les mensonges et les méfaits de Johnson alors que le Premier ministre se qualifient à peine pour les nouvelles du soir.

C’est un hommage à la démocratie britannique que les dirigeants conservateurs ont décidé “ça suffit”, après que Johnson ait été surpris en train de mentir. La goutte d’eau improbable, celle qui a fracturé la colonne vertébrale du chameau proverbialement surchargé, a atterri après avoir nommé Chris Pincher à un poste de direction après avoir été accusé d’inconduite sexuelle. (Dans une lettre de démission adressée à Johnson, Pincher n’a pas admis les allégations directement, écrivant : “la nuit dernière, j’ai beaucoup trop bu” et “je me suis embarrassé ainsi que les autres”.)

D’autres allégations sur la conduite passée de Pincher ont ensuite refait surface à la lumière de sa démission. Pour une raison déroutante, Johnson n’arrêtait pas de changer son histoire sur les raisons pour lesquelles il avait nommé Pincher. Au lieu d’admettre une erreur et de passer à autre chose, il a affirmé qu’il n’était pas au courant d’allégations spécifiques.

Imaginez cela sous Trump. Il se classerait à peine dans le top 1 000 des scandales.

Pour Johnson, cela s’est ajouté à d’autres controverses très médiatisées. Plus important encore, il y avait «Partygate», la longue série de prévarications de plusieurs mois sur les multiples fêtes de Johnson à Downing Street alors que le pays était soumis à un verrouillage strict de Covid-19. Les mensonges ont été défaits par des photographies du Premier ministre et de ses invités festifs, alcool à la main, même après que Johnson ait feint l’innocence, affirmant qu’il “croyait implicitement qu’il s’agissait d’un événement professionnel”.

Il est devenu le premier Premier ministre britannique condamné à une amende pour avoir enfreint la loi et a présenté ses excuses au Parlement “sans réserve”. Mais il est resté en fonction et a continué à jouer avec la vérité.

Le comportement de Johnson et son mépris de la vérité – qui l’ont aidé à accéder au pouvoir – étaient choquants selon les normes normales. Selon les normes de Trump, qui a été chronométré en prononçant 30 573 mensonges époustouflants et des affirmations trompeuses alors qu’il était président, et qui n’a pas cessé depuis qu’il a quitté ses fonctions, ce fut un faible effort.

En fin de compte, Johnson était, est, un politicien habilité et charismatique, qui a senti que les règles étaient faites pour les autres et n’avait aucun scrupule à fabriquer des histoires pour arriver à ses fins. Il s’en est sorti presque à chaque fois. Mais il n’était pas une figure sombrement maligne du calibre qui menaçait la démocratie américaine. Il était plutôt du genre petit calibre, du genre qui érode progressivement les normes et les valeurs – une menace à long terme plus qu’une menace immédiate.

Lorsqu’il a démissionné de son poste de chef du parti, un Johnson absolument incontrôlable ne s’en est pas pris à lui-même, mais à “l’instinct grégaire”. Si c’était l’instinct de troupeau, c’était le bienvenu, un renouveau du respect de la décence ; une reconnaissance tardive que les dirigeants aux noyaux éthiques creux sont dangereux pour les démocraties.

Ce ne sont pas seulement les Américains qui ont automatiquement pensé à Trump lorsqu’ils ont appris que Johnson était enfin tenu pour responsable. Partout en Europe, beaucoup ont fait l’analogie. Guy Verhofstadt, Premier ministre belge de longue date et aujourd’hui membre éminent du Parlement européen, a tweeté : “Le règne de Boris Johnson se termine en disgrâce, comme son ami Donald Trump . La fin d’une ère de populisme transatlantique ? Esperons-le.”

Mais les Américains ne sont pas si sûrs que le règne de Trump soit définitivement terminé. La majorité souhaite que Trump s’en aille. Mais il ne le fera pas. Pas après deux destitutions, pas après avoir prétendument mené une tentative de coup d’État ratée, pas après une élection qu’il a perdue de manière décisive mais qui insiste toujours sur le fait qu’il a gagné.

Bien que cela n’ait pas été facile et qu’ils aient attendu trop longtemps, les dirigeants conservateurs britanniques ont eu plus de mal à se retourner contre leur patron que les républicains américains. En Grande-Bretagne, ils l’ont soutenu et ont surtout toléré les transgressions de Johnson. Aux États-Unis, d’innombrables élus républicains ont fait bien plus que tolérer les mensonges de Trump. Ils les ont embrassés, les ont amplifiés, ont jeté leur dévolu sur le mensonge et le menteur.

Pourtant, les événements de la semaine dernière à Londres révèlent une ouverture, laissant une lueur d’espoir que ceux qui ont promu, défendu ou toléré discrètement Trump décideront un jour qu’eux aussi ont atteint leur limite. Et qu’un nombre suffisant d’entre eux le diront à haute voix pour qu’ils puissent forcer le plus antidémocratique des joueurs à quitter la scène et passer à la guérison d’un pays divisé et épuisé – et de sa démocratie très meurtrie.