Plus d’une fois au cours de sa carrière de trois ans chez les Browns, le quart-arrière Baker Mayfield a proclamé: «Maman n’a pas fait de bruit.

Mais maman n’a jamais envisagé cela.

La direction de Mayfield, les demi-offensifs Nick Chubb et Kareem Hunt, l’ailier défensif Myles Garrett et l’entraîneur de première année Kevin Stefanski ont été défiés comme jamais auparavant lors de la défaite 23-16 contre les Jets de New York dimanche au MetLife Stadium.

Mayfield a toujours été leur joueur de flûte, celui qui donne le ton, celui qui a gardé leur esprit et leur fanfaronnade en vie, en particulier pendant cette saison sans précédent marquée par une pandémie.

Il semblait donc approprié qu’avec une place en séries éliminatoires là-bas pour la prise et les Browns faisant face aux Jets 16 à 1:25, Stefanski a appelé un sneak Mayfield. Avant le trajet, Mayfield était assis sur le banc des Brown, la tête baissée, un masque, apparemment se ressaisissant pendant les trois dernières minutes.

Puis les pires craintes de maman ont pris vie. Mayfield a tenté de s’enfouir dans la ligne et a échappé, et Hunt a récupéré timide du marqueur avec 1:18 à jouer, retournant le ballon sur les bas.

« J’ai raté cette équipe. J’ai mis le ballon au sol trois fois », a déclaré Mayfield par la suite lors d’un Zoom d’après-match, il a coupé court.

Mayfield a été blâmé car une crise du COVID-19 et des blessures et des maladies sur la ligne offensive ont condamné les Browns (10-5) car ils n’ont pas réussi à décrocher leur première candidature en séries éliminatoires depuis 2002 contre les Jets (2-13). Cela peut être un signe de croissance pour leur leader incontesté, même s’il avait de la compagnie en culpabilité.

Largement sous-affectés, les Browns étaient loin d’être aussi composés, aussi résistants, aussi durs qu’ils l’avaient été lors des 14 premiers matchs.

Les bouts serrés Harrison Bryand et Austin Hooper n’ont attrapé que 10 des 22 passes lancées. Chubb a terminé avec 28 verges sur 11 courses et un touché, Hunt 11 verges sur quatre tentatives et un score, bien qu’ils aient contribué respectivement à 38 et 41 verges. Mayfield a complété 28 des 53 passes pour 285 verges et une cote de 68,5, avec plusieurs de ses lancers voguant haut ou trop bas pour ses receveurs inexpérimentés.

« Je me suis dépassé. Nous avons été surclassés. Nous avons fait les choses que vous ne pouvez pas faire. Nous étions moins deux dans la bataille du chiffre d’affaires – vous ne pouvez pas faire cela », a déclaré Stefanski. « Pénalités. Drops. Pas bon. Cela va vous faire battre, et cela a fait honneur aux Jets. »

Samedi, le secondeur du milieu BJ Goodson a été déclaré absent après avoir été testé positif au virus et les receveurs Jarvis Landry, Rashard Higgins, KhaDarel Hodge et la recrue Donovan Peoples-Jones ont été considérés comme des contacts étroits à haut risque, avec le secondeur recrue Jacob Phillips.

Les Browns manquaient déjà le gardien droit de départ Wyatt Teller (cheville) et le précieux swingman offensif Chris Hubbard (prévu pour une opération au genou). Le plaqueur gauche Jedrick Wills a été exclu dimanche matin pour cause de maladie.

Les Browns ont commencé le match dans le brouillard, prenant un retard de 13-3 à la mi-temps et 20-3 au début du troisième quart, ne ressemblaient en rien à eux-mêmes.

Puis les Browns invoquèrent leur mojo. Mais ils n’avaient pas assez de temps ou de talent, perdant les secondeurs Tae Davis et Sione Takitaki sur blessure pendant le match.

Derrière par 17 au troisième quart, les Browns sont allés à l’attaque précipitée, et Mayfield, Chubb et Hunt ont trouvé un certain rythme, réduisant le déficit à 20-16 avec 12:38 restant alors même que le botteur Cody Parkey a frappé le droit pour le deuxième semaine consécutive. Blitzing sécurité Andrew Sendejo a arrêté le receveur Braxton Berrios sans gain sur une prise avec 7:36 à faire pour le premier des arrêts consécutifs de la défense des Browns.

Mais le strip-sac du secondeur des Jets Tarell Basham a forcé ce qui serait le deuxième des trois échappés de Mayfield et le joueur de ligne défensive John Franklin-Meyers a récupéré aux Browns 17 avec 3:14 à jouer. Cela a mis en place un panier de 34 verges pour une avance de 23-16 Jets.

Les Browns pensaient que le nouveau directeur général Andrew Berry avait construit une équipe beaucoup plus profonde cette saison, malgré les blessures de fin de saison subies par le receveur étoile Odell Beckham Jr. et la sécurité recrue Grant Delpit. Mais les Browns étaient trop tendus, les remplaçants trop incertains, les habitués trop secoués. Une équipe qui n’avait pas cligné des yeux depuis avril a fondu dans le feu de l’action.

«Tout ce que nous devons faire pour gagner, nous sommes capables de le faire. … Nous avons dû gagner des matchs de toutes les manières différentes », a déclaré Mayfield à Phil Simms de CBS pour une interview pour« The NFL Today ».

Avec la tournure folle des événements samedi et dimanche matin, les Browns ont rencontré leur match en termes de résilience et de débrouillardise.

Les complications du COVID ne sont pas sans précédent dans la NFL cette saison, mais deux autres équipes confrontées à des circonstances similaires ont été vaincues.

Les Broncos de Denver ont commencé le receveur recrue de l’équipe d’entraînement Kendall Hinton au quart-arrière dans une défaite de 31-3 contre les Saints de la Nouvelle-Orléans le 29 novembre après que les trois quarts des Broncos aient été considérés comme des contacts étroits à haut risque.

Samedi, les Lions de Detroit ont mis l’entraîneur par intérim Darrell Bevell à l’écart en raison des protocoles COVID, ainsi que plusieurs assistants. Les Lions, qui ont perdu le quart Matthew Stafford à la suite d’une blessure à la jambe lors de la première série, ont été mis 47-7 par les Buccaneers de Tampa Bay.

Ces résultats peuvent ne pas être comparables, avec les Saints et Bucs en séries éliminatoires et les Broncos et Lions avec cinq victoires chacun dimanche matin.

Mais normalement aussi imperturbables que leur entraîneur, les Browns avaient toutes leurs faiblesses exposées par une équipe qui, jusqu’à il y a une semaine, avait une perle sur le premier choix général du repêchage. Dimanche prochain, les Browns accueillent les Steelers, qui les ont battus 38-7 à Heinz Field le 18 octobre.

« Tout ce que nous voulons est toujours devant nous », a déclaré le garde gauche Joel Bitonio. « Nous avons encore une chance d’aller en séries éliminatoires.

« Nous sommes toujours en vie dans ce truc. Mais l’équipe doit regarder ce film, cependant, et s’améliorer parce qu’il n’était pas assez bon aujourd’hui, ce n’était pas à la hauteur de notre niveau de jeu. Vous vous en occupez de deux. ou trois choses que vous voulez améliorer et vous améliorer parce que Pittsburgh est un bon test, et ils nous ont donné un bon coup de pied la dernière fois que nous les avons joués. «

C’était un appel au réveil, à la fois en termes de vigilance COVID-19 et de l’état de la défense et des équipes spéciales des Browns. Ils baissent leur garde – à plus d’un titre – et la plus longue sécheresse en séries éliminatoires active de l’histoire de la ligue pourrait être prolongée en conséquence.