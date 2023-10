Biden ressemblait plus à un prophète de l’Ancien Testament qu’à un homme politique moderne, offrant une voix sans équivoque d’autorité morale alors qu’il appelait le monde à choisir entre le bien et le mal.

Après plus de 18 ans d’expérience du Hamas à Gaza, d’innombrables tirs de roquettes sur des maisons israéliennes et de l’argent de l’aide dépensé en armes et de la propagande haineuse, nous, en Israël, n’avions pas besoin de preuves de la brutalité insensée de son régime djihadiste.

Mais le meurtre, la torture, la décapitation et le viol sauvages et de sang-froid de plus de 1 400 Israéliens, ainsi que l’enlèvement brutal de 222 autres perpétrés par les terroristes du Hamas le 7 octobre ont révélé au monde la cruauté crue des dirigeants de nos voisins et de leurs acolytes.

Le monde libre et sa communauté technologique voient désormais la véritable nature du Hamas exposée et ont une appréciation viscérale de la menace qu’il représente – comme l’EI et Al-Qaida avant lui – non seulement pour Israël mais, si on le laisse s’envenimer, pour la démocratie, la liberté et le progrès technologique dans toute la région.

Israël s’est retiré de Gaza en 2005, dans l’espoir que la fin de l’occupation déclencherait un processus de réconciliation. Après avoir remporté les élections palestiniennes en 2006, le Hamas a renversé ses rivaux lors d’un coup d’État violent et sanglant en 2007 et, à la place de la démocratie, a imposé une dictature théocratique dirigée par un conseil religieux obscur et renforcée par des milliers de milices armées et de police secrète.

Au lieu de consacrer les énormes sommes d’aide étrangère prodiguées à Gaza à l’éducation, au bien-être et à la technologie, le gouvernement du Hamas a pillé les maigres ressources de sa propre population, détournant des milliards en armes, roquettes, explosifs et bunkers souterrains renforcés, qu’il a utilisés pour lancer des tirs répétés. des attaques transfrontalières contre des civils israéliens qui sont restées largement ignorées en dehors du pays.

Jusqu’au 7 octobre.

Tout le monde en Israël connaît quelqu’un qui a été assassiné, torturé, blessé ou enlevé ce jour-là.

Eyal Waldman, fondateur de Mellanox de Nvidia, a perdu sa fille Danielle et son partenaire Noam qui ont été abattus lors du festival de musique Supernova, où quelque 260 fêtards innocents ont été massacrés de sang-froid. Mon ami Izhar Shay, leader de la communauté high-tech d’Israël et ancien ministre de la science et de la technologie, a perdu son fils Yaron, qui a été tué alors qu’il défendait héroïquement une communauté du sud d’Israël contre l’attaque du Hamas. Le neveu de mon collègue d’OurCrowd, Or Angrest, et le fils de mon ami Jon Polin, fondateur d’Abe’s Market, font partie des 222 Israéliens kidnappés par le Hamas et emmenés à Gaza.

Pendant ce temps, les startups israéliennes ressentent l’effet du fait que 10 à 25 % de leur personnel est appelé en service de réserve, tandis que les fondateurs, les investisseurs en capital-risque et les ingénieurs qui n’ont pas été appelés contribuent en donnant des fonds pour aider à équiper les réservistes avec un meilleur équipement. et organisent un soutien aux personnes qui ont perdu des membres de leur famille lors des attaques.

Comme je l’ai observé lors du déclenchement de l’invasion de l’Ukraine par la Russie l’année dernière, le choix auquel était alors confronté le monde libre était entre l’Ukraine, une jeune nation nouvellement démocratique dotée d’un secteur technologique agile dirigé par des entreprises de renommée mondiale et un écosystème hébergeant certaines des startups. les meilleurs ingénieurs du monde contre la Russie, une dictature corrompue et kleptocratique déterminée à ramener la région dans un passé sombre et brutal.

Le contraste frappant entre Israël et le Hamas est tout aussi clair, et la communauté technologique mondiale a choisi de se ranger du côté des forces de la démocratie et du progrès.

Qui est qui

Un Who’s Who de 800 sociétés de capital-risque a signé une déclaration commune soutenant Israël et appelant la communauté mondiale des investisseurs à soutenir l’écosystème technologique du pays, qui représente près de 20 % de son produit intérieur brut et 50 % de ses exportations.

Lors des appels aux résultats, les PDG d’entreprises américaines ont exprimé leur ferme soutien à Israël, UBS, Jefferies, Stifel, Goldman Sachs et Delta Air Lines annonçant tous des millions de dollars d’aide aux organisations caritatives israéliennes pour aider les victimes des atrocités du Hamas. En Israël, Mobileye, JFrog et Overwolf ont dirigé des entreprises technologiques collectant des dons pour aider les communautés israéliennes détruites près de Gaza. Sundar Pichai, PDG de Google, Mark Zuckerberg, PDG de Meta, Tim Cook, PDG d’Apple, Andy Jesse, PDG d’Amazon, et Satya Nadella, PDG de Microsoft, ont tous condamné l’attaque du Hamas.

La communauté technologique mondiale est également entrée en action pour affronter Paddy Cosgrove, qui a été contraint de démissionner de son poste de PDG du Web Summit après qu’Intel, Meta et Google ont annulé leur participation, ainsi que plusieurs intervenants, sponsors et entreprises en réponse à ses commentaires ignobles minimisant les horreurs. perpétrés par le Hamas.

Et puis est arrivé le président américain Joe Biden. Pendant des décennies, les États-Unis et Israël entretiennent une relation très particulière à plusieurs niveaux, partageant des valeurs, une culture, une défense, une technologie et un tourisme. Mais le leadership franc et clairvoyant de Joe Biden depuis le 7 octobre a élevé le lien à un tout autre niveau. Commençant par un rare discours de la Maison Blanche, suivi par le déploiement de porte-avions américains sur les côtes méditerranéennes d’Israël et culminant par son arrivée courageuse en Israël au milieu des attaques à la roquette depuis Gaza, Biden ressemblait plus à un prophète de l’Ancien Testament qu’à un moderne. homme politique, faisant entendre sans équivoque son autorité morale en appelant le monde à choisir entre le bien et le mal.

« Je viens en Israël avec un seul message : vous n’êtes pas seuls », nous a dit Biden à Tel Aviv. “Tu n’es pas seul. Tant que les États-Unis resteront debout – et nous le resterons pour toujours – nous ne vous laisserons jamais seuls. »

« Le 7 octobre, qui était une fête juive sacrée, est devenu le jour le plus meurtrier pour le peuple juif depuis l’Holocauste. Cela a fait remonter à la surface des souvenirs douloureux et des cicatrices laissées par des millénaires d’antisémitisme et de génocide du peuple juif », a-t-il déclaré, capturant les sentiments de tous les Juifs que je connais. « Le monde regardait alors, il savait, et il n’a rien fait. Nous ne resterons pas les bras croisés et ne ferons plus rien. Ni aujourd’hui, ni demain, ni jamais.

La visite de Biden a profondément trouvé un écho auprès des Israéliens ordinaires. Une personne que je connais le regardait en direct à la télévision avec un groupe de commandos endurcis dans une base militaire israélienne, où tous les soldats présents dans la pièce étaient réduits aux larmes.

Le leadership de Biden et les visites parallèles du président Macron de France, du chancelier Scholz d’Allemagne, du premier ministre Sunak de Grande-Bretagne, du premier ministre Rutte des Pays-Bas, du premier ministre Mistotakis de Grèce, du président Christolidoulides de Chypre, de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et du premier ministre Le ministre Meloni d’Italie a eu un impact au-delà de la politique.

Pour les Juifs d’Israël et du monde entier, le déchaînement sadique du Hamas le 7 octobre a réveillé les sombres souvenirs des pogroms européens, de la Nuit de Cristal et de l’Holocauste, lorsque les Juifs sans défense se sentaient abandonnés et seuls. Cette fois, alors que la terreur barbare ravageait nos amis et voisins, nous n’étions pas seuls. Nous sentions le monde libre à nos côtés. Même le président ukrainien Zelensky a pris le temps d’exprimer sa totale solidarité avec les victimes des atrocités du Hamas.

L’effet Biden ne concernait donc pas seulement l’aide financière et l’assistance militaire – même si nous avons immédiatement compris son importance lorsque les forces américaines ont abattu trois missiles de croisière et plusieurs drones dirigés vers Israël par les forces soutenues par l’Iran au Yémen.

Cette fois, contrairement à l’histoire juive précédente, Biden et les autres dirigeants sont venus en personne nous assurer que les jours de l’abandon étaient révolus.

Amitié

Dans la démonstration la plus belle et la plus émouvante que j’ai jamais vue de notre monde super-connecté, la communauté technologique mondiale a haut et fort délivré le même message. Ce n’est pas seulement une question d’argent. Il s’agit du profond soutien, du sentiment et de l’amitié que la nation des startups d’Israël ressent avec la communauté technologique du monde entier et qui, à nos heures les plus sombres, s’est avéré être plus que de simples mots.

L’écosystème technologique d’Israël est unique. Plus de 80 % des investissements dans la technologie israélienne proviennent de l’étranger – que ce soit par le biais d’investisseurs individuels, de family offices, d’institutions et de sociétés de capital-risque investissant directement dans des startups, ou par le biais de sociétés multinationales acquérant ou investissant dans des startups israéliennes. Je ne peux pas penser à un autre écosystème technologique qui ne trouve pas 80 % ou plus de son financement au niveau national. C’est l’inverse de la pyramide normale.

Cette profondeur stratégique mondiale est l’atout d’Israël. Les investisseurs affluent vers Israël parce que nous offrons d’excellents rendements et certaines des meilleures technologies au monde. Mais nous sommes également en première ligne d’une lutte pour l’avenir, dans un combat à mort contre un mal qui pourrait détruire tout ce que nous avons accompli.

Avec le soutien de la communauté technologique mondiale et des principales démocraties du monde, nous savons que nous gagnerons et poursuivrons notre mission de construire l’écosystème d’innovation israélien qui promet un monde meilleur pour tous.

Jon Medved est le fondateur et PDG de Notre foulela plateforme mondiale d’investissement en actions basée à Jérusalem.

Son article est apparu pour la première fois sur LinkedIn