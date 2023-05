Opinion: la candidature présidentielle de Ron DeSantis marque le début de la fin de ses aspirations nationales

WASHINGTON –

Le gouverneur Ron DeSantis le rend officiel. Son entrée dans la course à la Maison Blanche a mis des mois à se préparer. Mercredi, assis aux côtés du milliardaire mercuriel Elon Musk, le chef de l’exécutif du troisième État a annoncé, via Twitter, qu’il serait candidat à l’investiture présidentielle républicaine.

Le voyage politique de l’ancien député d’arrière-ban du Congrès et des républicains du Tea Party atteint son apogée. L’annonce très attendue de DeSantis oppose maintenant le guerrier de la culture à son ancien mentor politique, l’ancien président Donald Trump. Une bataille qui verra l’ancien « mini-moi » de Trump succomber aux attaques politiques flétries et aux questions et critiques incessantes de son programme d’extrême droite en tant que gouverneur de Floride.

À la suite de sa victoire écrasante à la réélection il y a à peine cinq mois, DeSantis surfait sur une vague d’élan avant le concours de nomination. Un sondage en février 2023 avait le gouverneur en tête du champ républicain, qui comprenait Donald Trump, 40-31. Pourtant, alors que tous les yeux regarderont la rencontre avec le fondateur de Tesla et SpaceX, le dernier sondage de CBS News le montre derrière Donald Trump de 36 points parmi les électeurs primaires républicains.

Pour aggraver les choses, un certain nombre de républicains de haut niveau ont vivement réprimandé le gouverneur de Floride pour sa bataille inexplicable avec le géant mondial des médias, The Walt Disney Company, au sujet de la loi « Don’t Say Gay » de Floride. Autrefois considéré comme l’héritier présomptif de Trump et le chouchou de la classe des donateurs, Ron DeSantis boitille maintenant dans la bataille pour l’investiture de 2024.

Les campagnes présidentielles américaines ne sont pas pour les âmes sensibles. Les projecteurs nationaux brûlants se sont avérés aveuglants pour certains. Confrontés aux exigences impitoyables et aux attentes punitives d’un électorat capricieux et de médias trop zélés, certains aspirants présidentiels notables se sont effondrés. Le plaidoyer d’applaudissement de Jeb Bush ; le cri d’Howard Dean ; et la séance photo (littéralement) de Michael Dukakis ne sont qu’un (petit) cadre d’anciens espoirs qui ont marché sur la corde raide du candidat – seulement pour subir le moindre faux pas et tomber au bord du chemin.

Ajoutez à ce mélange combustible, un ex-président dont l’amour pour les combats avec des concurrents correspond à son appétit insatiable pour l’attention et les résultats peuvent être désastreux. Le cimetière politique est jonché des épithètes de ceux qui ont cherché à atteindre la plus haute fonction du pays pour voir ces ambitions coupées, écrasées et brûlées.

Ron DeSantis est le dernier concurrent dans ce qui devient rapidement un champ GOP bondé. Cependant, avant que le lancement ne puisse commencer, sa candidature implose déjà. La capacité du gouverneur à faire passer la Floride d’un État clé du champ de bataille à un bastion du conservatisme MAGA a fait de lui le chouchou du GOP. De plus, une identité politique façonnée et moulée à l’image de Donald Trump dépourvue des travers personnels sordides et scandaleux semblait destinée à la grandeur politique.

Les chefs de parti et la classe aisée ont oint DeSantis pour l’avenir du parti sans vérifier pleinement la capacité du gouverneur à résister à la pression intense d’un long combat politique meurtrier. Maintenant, les chuchotements sont devenus plus forts et les lacunes du gouverneur, passées sous silence lors de sa déroute de réélection au poste de gouverneur, sont maintenant pleinement exposées sous le regard national.

Dans cette photo d’archive du 31 juillet 2020, le gouverneur de Floride Ron DeSantis, à gauche, écoute le président de l’époque, Donald Trump, parler lors d’une table ronde sur l’épidémie de coronavirus et la préparation aux tempêtes au Pelican Golf Club à Belleair, en Floride (AP Photo/Patrick Sémansky)

Encore plus troublant pour le gouverneur et ses alliés, Donald Trump est parfaitement conscient des lacunes politiques de DeSantis, y compris ses positions officielles en tant que législateur national appelant à l’abolition de la sécurité sociale, ainsi que son inconfort flagrant à s’engager dans la politique de vente au détail. . Trump est un maître du caractère et de l’assassinat politique. En fait, il a déjà commencé une campagne précise et stratégique pour abattre systématiquement son ancien protégé avec plus de 13 millions de dollars américains dépensés en publicités d’attaque directe contre DeSantis.

L’élève, qui pensait pouvoir déjouer le professeur, apprend à la dure. L’enseignant contrôle toujours la classe. des lois draconiennes sur l’avortement ; interdictions de livres ; les attaques contre les immigrés ; règlements laxistes sur les armes à feu; tous destinés à capturer la base MAGA avec un mouvement impénitent vers la droite. Seulement pour se heurter à la perplexité des électeurs des élections générales et à l’ambivalence des électeurs de MAGA désireux de soutenir une troisième candidature Trump.

TRUMP EN AVANT MÊME EN FLORIDE

Comme le montrent clairement les sondages, c’est toujours Trump qui domine la salle. Donald Trump, et non Ron DeSantis, détient la majorité des mentions, même des politiciens de Floride. L’ancien commandant en chef inculpé transforme habilement ses déboires juridiques en triomphes politiques et peut toujours gagner le cycle de l’actualité même sans commander la chaire de l’intimidateur. Le maître, le parti laissé pour mort, renaît et DeSantis, son fier élève autrefois, tremble devant sa présence.

Chaque crise, débâcle ou calamité, Trump a adroitement utilisé à son avantage. Chaque moment critique le sépare davantage du champ des candidats potentiels. Pendant ce temps, pour chaque politique d’extrême droite; chaque combat politique contre l’éveil ; chaque événement manufacturé signalé pour évoquer la force, n’a vu que les numéros de sondage DeSantis continuer à cratère. La dernière décision de Disney d’arrêter un projet de développement d’un milliard de dollars américains et l’avis de voyage de la NAACP sont des exemples flagrants de l’incapacité de DeSantis à transformer ces embarras politiques en or de campagne.

Ron DeSantis a très bien porté le mantra du guerrier de la culture et l’a utilisé à bon escient. La Floride est clairement un bastion républicain. Ses politiques de droite MAGA ont contribué à enhardir et à renforcer les efforts continus de la droite pour remodeler le paysage politique tant au niveau des États qu’au niveau fédéral. Maintenant, alors que le gouverneur se lance dans une course à la Maison Blanche, lui et ses alliés espèrent (contre tout espoir) que ses nombreuses batailles contre la gauche, contre la presse et contre le wokeism l’ont préparé aux combats ardus et exténuants sur le horizon.

Pour atteindre son objectif, il devra se retrouver face à face avec l’ex-président éprouvé au combat qui adore le combat et un média truculent déterminé à tester son courage. Cependant, si le passé est un prologue, le camp DeSantis et ceux qui le voient comme le porte-drapeau d’un GOP post-Trump seront ébranlés lorsque la poussière sera retombée.