Opinion: La bravoure implacable des manifestants iraniens est un test moral pour le monde occidental

Note de l’éditeur: Frida Ghiti, (@fridaghitis) ancien producteur et correspondant de CNN, est chroniqueur sur les affaires mondiales. Elle est contributrice d’opinion hebdomadaire à CNN, chroniqueuse au Washington Post et chroniqueuse à la World Politics Review. Les opinions exprimées dans ce commentaire sont les siennes. Voir plus d’opinion sur CNN.





Le 40e jour après la mort de Mahsa Amini alors qu’elle était sous la garde de la police des mœurs intrusive du régime iranien, les protestations déclenchées par sa mort se sont encore plus généralisées, plus provocantes, plus déterminées.

Ils ont également renforcé l’impératif moral pour le reste du monde d’en faire plus.

Dans le lieu de naissance d’Amini à Saqqez, où la jeune femme de 22 ans également connue sous le nom de Zhina est maintenant enterrée, des milliers de personnes ont défié la police et se sont avérés marquer une journée importante dans le processus de deuil, alors même que les forces de sécurité tiraient à balles réelles et lacrymogènes pour les arrêter.

Des manifestations ont également eu lieu dans de nombreuses autres villes : à Ispahan, des femmes ont agité des foulards noirs en l’air en scandant « Azadi, Azadi ! (« Liberté, liberté !) en persan. À Chiraz, les jeunes femmes marchaient avec confiance sur les trottoirs de la ville sans voile, leurs cheveux coulent dans les airs en violation de la loi iranienne. À Amol, où les autorités ont déjà tiré et tué des manifestants, des hommes et des femmes non armés ont marché directement vers les forces de sécurité armées, se sont agenouillés, ont levé les mains et se sont déclarés prêts à mourir pour leur cause.

Si la mort d’Amini est devenue le déclencheur de ce soulèvement, c’est le foulard obligatoire, ou hijab, qui en est devenu le symbole, tant sa démêlée avec la police des mœurs était si familière à tant de femmes. Elle se rendait à Téhéran depuis sa ville natale dans la région kurde d’Iran le mois dernier lorsqu’elle a été arrêtée pour ne pas avoir porté correctement son hijab – une expérience dégradante familière aux femmes iraniennes qui sont régulièrement harcelées pour des infractions vestimentaires mineures. Les autorités ont affirmé plus tard qu’Amini était décédé d’une maladie alors qu’il se trouvait dans un “centre de rééducation”. Sa famille dit qu’elle était en parfaite santé.

Dans les semaines qui ont suivi, le régime a tué des centaines de manifestants pacifiques, parmi lesquels de nombreux enfants et de jeunes femmes idéalistes.

L’une des adolescentes dont la bravoure et la mort sont devenues un cri de ralliement est Nika Shahkarami, une adolescente de 16 ans qui a disparu le mois dernier après avoir agité son hijab en l’air lors d’une manifestation à Téhéran, puis mis le feu à un autre foulard devant une petite foule.

Nika s’est avérée morte plus tard. Bien que le gouvernement iranien et les médias d’État aient affirmé que sa mort n’avait rien à voir avec le soulèvement, une enquête de CNN a trouvé une vidéo et des témoignages montrant qu’elle avait été pourchassée par des milices Basiji en civil – des forces de sécurité utilisées par le régime pour réprimer les manifestants – à la suite de sa protestation. Des témoins oculaires ont déclaré à CNN avoir vu Nika parmi des groupes de manifestants arrêtés plus tard dans la nuit. C’était la dernière fois qu’elle a été vue, quelques jours avant que son corps battu ne soit rendu à sa famille en deuil. À présent sa mère aussi rallie des manifestants.

Le courage des Iraniens, jeunes et moins jeunes, qui risquent tout pour avoir une chance de liberté, défie les prédictions d’observateurs étrangers blasés. Rappelant les précédentes manifestations ratées, beaucoup ont soutenu que la force de celle-ci, avec ses cris “Femmes, vie, liberté”, n’était guère plus qu’un mirage condamné des médias sociaux.

Mais les protestations persistent. Sept semaines plus tard, ils ont duré plus longtemps que n’importe quel soulèvement depuis que la révolution de 1979 a renversé le régime Pahlavi et porté au pouvoir la théocratie d’aujourd’hui. Et ces manifestations sont différentes de leurs prédécesseurs. En 2009, le Mouvement Vert soutenu un candidat réformateur. En 2019, des manifestants ont dénoncé des conditions économiques difficiles.

Cette fois, les femmes, et les hommes qui les ont rejoints, crient, “Mort au dictateur.” Il ne s’agit pas de réforme. Il s’agit d’un changement fondamental.

Soyons honnêtes. Dès le premier jour des manifestations, cela a été inspirant, mais aussi terrifiant à regarder. Nous avons vu de quoi la République islamique est capable. Nous craignons pour la sécurité de ces braves gens, et il peut sembler irresponsable de les encourager. Les chances, après tout, sont contre eux. Et pourtant, ils ont fait le choix de continuer le combat. Ils méritent notre solidarité.

Comme l’a déclaré un groupe de 12 femmes ministres des Affaires étrangères dans une déclaration du 26 octobre, « nous avons l’obligation morale » de soutenir ce mouvement dirigé par des femmes. Mais les gens qui réclament leur liberté en Iran ont besoin de plus qu’un soutien symbolique – même si les symboles comptent.

Les États-Unis et les autres puissances occidentales se sont toujours inquiétés de soutenir les manifestants iraniens, car le régime considère déjà ceux qui s’opposent à eux comme des outils de l’Occident. L’administration Obama a permis à de telles préoccupations de museler sa réponse lors des manifestations de 2009. L’administration Biden essaie de ne pas commettre la même erreur – déjà, Washington s’est prononcé à plusieurs reprises en faveur du mouvement de protestation. Mercredi, le département d’État a annoncé de nouvelles sanctions contre les Iraniens impliqués dans la répression des manifestations.

C’est un bon début. Quiconque – responsables du régime, milices Basiji, corps des gardiens de la révolution iraniens – impliqué dans l’écrasement des manifestations devrait être interdit d’entrer aux États-Unis. D’autres pays devraient emboîter le pas.

Mais beaucoup plus peut être fait.

L’Allemagne a annoncé cette semaine que, compte tenu de la situation, il pourrait y avoir pas de “business as usual” avec l’Iranlançant une réponse diplomatique de grande envergure qui comprend un examen des relations commerciales et financières bilatérales, un soutien aux organisations non gouvernementales surveillant les crimes contre les manifestants et des protections élargies pour les «Iraniens particulièrement vulnérables», entre autres efforts.

Les États-Unis, leurs autres alliés, les démocraties du monde entier et tout pays qui rejette les actions du régime devraient se joindre à l’isolement diplomatique de l’Iran. Les relations diplomatiques doivent se poursuivre, mais tant que l’Iran tue des manifestants, les relations doivent se dégrader. Et l’Iran doit être expulsé de la Commission de l’ONU sur le statut des femmes. Sa présence là-bas est une parodie.

Ensuite, il y a la question de l’accord nucléaire abandonné de 2015 – le Plan d’action global conjoint, ou JCPOA – que l’administration Biden s’efforce de rétablir. Actuellement, les négociations pour relancer l’accord, conçu pour retarder la capacité de l’Iran à fabriquer une arme nucléaire, sont bloquées parce que l’Iran ne cesse de faire monter les enchères. Le secrétaire d’État Anthony Blinken a déclaré qu’il ne prévoyait pas de retour au JCPOA à «court terme». Une telle formulation signifie probablement que l’objectif de le faire revivre n’est pas complètement mort.

Les États-Unis et leurs alliés veulent empêcher l’Iran d’avoir l’arme nucléaire, un objectif irrécusable. Mais le redémarrage de l’accord pourrait rapporter des centaines de milliards de dollars au régime qui tue actuellement des manifestants pacifiques, arme la Russie avec des drones tueurs utilisés pour massacrer des Ukrainiens innocents et continue de soutenir des groupes terroristes à travers le Moyen-Orient. À tout le moins, la sagesse de relancer l’accord nucléaire doit être réévaluée.

La bravoure implacable des femmes iraniennes, du peuple iranien, est un test moral opportun pour le reste du monde. Ils méritent plus qu’ils n’ont reçu.