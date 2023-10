J’ai rencontré Ibrahim Lafi pour la première fois en 2021. J’étais rentré chez moi, dans la bande de Gaza assiégée, après avoir passé six ans au Royaume-Uni, sans pouvoir y retourner en raison du blocus imposé par Israël.

J’étais stagiaire chez Ain Media, où Ibrahim travaillait également comme journaliste. Depuis, nous avons parlé tous les jours. Il était comme un frère qui me donnait des conseils quand j’en avais besoin. Il a apporté du soleil dans ma vie. Nous avons couvert ensemble l’agression israélienne de 2022 contre Gaza. Il m’a promis que nous ferions ensemble un reportage sur chaque guerre. Il serait le caméraman et moi, le journaliste de télévision. Notre amitié a fait de Gaza, la plus grande prison à ciel ouvert du monde, une ville vaste et pleine de possibilités. Mais maintenant, il est devenu l’actualité dont je dois parler.

Samedi matin, j’étais chez moi à Londres alors que la nouvelle des bombardements israéliens intenses sur Gaza était partout sur mon téléphone. Il y avait plus de 300 messages provenant de différentes discussions de groupe. Je suis allé voir celui où Ibrahim était le plus actif, car nous étions tous habitués à ce qu’il annonce l’actualité avant tout le monde. Il a déclaré : « La situation s’aggrave. Je vais au bureau. Peu de temps après, je lui ai envoyé un texto pour qu’il prenne soin de lui, pour me tenir au courant de sa position et me dire si je pouvais l’aider. Mais je me suis inquiété lorsqu’il n’a pas répondu et il semblait que son téléphone était éteint. Tout en demandant aux autres s’ils avaient entendu quelque chose, un collègue a répondu : « Ibrahim a disparu. »

J’ai appelé tous ceux que je connaissais à Gaza, essayant d’avoir des nouvelles d’Ibrahim. J’ai appelé d’autres journalistes sur place et leur ai demandé s’ils savaient quelque chose. Un journaliste m’a informé que de nombreux journalistes manquaient à l’appel. Quelques minutes plus tard, il m’a dit : « Nous avons trouvé Lafi. » Rien d’autre. C’était le nom de famille d’Ibrahim, mais je ne savais pas si c’était lui. J’avais l’impression que mes poumons s’étaient effondrés alors que j’essayais frénétiquement de découvrir ce qui s’était passé – c’est un sentiment que ressentent de nombreux Palestiniens : ne pas savoir où se trouvent leurs proches à Gaza.

Après de nombreux messages et appels, la nouvelle est arrivée : Ibrahim a été tué. Les missiles israéliens lui ont coûté la vie. Après ça, tout était flou. Tout ce dont je me souviens, c’est que ma mère était au téléphone avec moi et que mes colocataires étaient soudainement dans ma chambre. Je criais, je pleurais et je n’arrivais pas à respirer. Ibrahim, mon meilleur ami, est parti. J’avais l’impression que mon monde était complètement terminé.

De nombreux habitants de Gaza se sont installés là-bas en tant que réfugiés dépossédés des terres où vivent désormais les colons israéliens. Gaza est sous un blocus maritime, terrestre et aérien depuis 2007. Depuis lors, l’armée israélienne a mené plusieurs offensives meurtrières contre la bande de Gaza. Samedi, le Hamas, le parti au pouvoir à Gaza, a lancé des roquettes sur les colonies israéliennes et a réussi à pénétrer dans les colonies entourant la bande. Le Hamas a exécuté attaques qui ont fait 1 200 morts.

Israël a déclaré la guerre à l’enclave assiégée et a ordonné un « siège complet » de la bande de Gaza déjà sous blocus, arrêtant approvisionnements en électricité, carburant, eau et nourriture. Au moins 1 417 Palestiniens ont été tués, dont 447 enfants, et près de 6 300 ont été blessés, selon le ministère palestinien de la Santé.

Lorsqu’Ibrahim a été tué, il portait sa veste et son casque étiquetés « Presse ». Mes collègues qui étaient sur le terrain avec Ibrahim m’ont souligné qu’il n’avait pas été pris dans des affrontements entre combattants palestiniens et soldats israéliens, mais qu’il avait en fait été la cible de bombardements intenses, lorsque deux missiles sont tombés dans la rue où il se trouvait, au poste frontière d’Erez. . Je me sens obligé de l’ériger en « victime parfaite » pour convaincre le monde insensible de son humanité. Mais cela n’a pas d’importance. Que vous résistiez à l’occupation ou que vous vous enfouissiez la tête dans le sable, personne à Gaza n’est en sécurité.

J’ai deux autres collègues, Nidal Alwaheidi et Haitham Abdelwahed, qui sont toujours portés disparus. Samedi également, une équipe de télévision de Sky News Arabia ont rapporté que la police israélienne les avait agressés et endommagé leur équipement. Ces derniers jours, au moins sept journalistes palestiniens ont été tués par les frappes aériennes militaires israéliennes. Mais ce n’est pas la première fois que des journalistes font partie des personnes ciblées à Gaza. En 2021, Israël a bombardé les bureaux de presse internationaux, y compris ceux de Al Jazeera et Associated Press, ainsi que de nombreux autres bureaux de médias palestiniens.

À l’heure actuelle, mes collègues journalistes qui sont encore en vie à Gaza ne se contentent pas de pleurer leurs pairs assassinés, mais se sentent eux-mêmes gravement menacés. La plupart d’entre eux n’ont ni accès à Internet ni à l’électricité. Gaza est confrontée à un black-out médiatique total. Beaucoup de mes amis et de personnes que je connais à Gaza m’ont appelé pour me demander que les journalistes viennent couvrir ce qui se passe dans leurs zones qui sont presque impossibles d’accès en raison des bombardements intenses et aveugles. C’est comme si des quartiers entiers, des âmes innocentes et des rêves étaient anéantis sans que personne ne le sache.

Ma famille et mes amis décrivent Gaza comme complètement méconnaissable et comme ayant été rayée de la carte. L’ONU a a mis en garde contre une crise humanitaire imminente. Si le monde n’agit pas rapidement, nous sommes sur le point de perdre la voix de la vérité, alors que les 2 millions d’habitants de Gaza risquent d’être tués, et ceux qui survivent, d’affronter un avenir terrifiant.

Yara Eid est une journaliste de guerre de 23 ans et défenseure des droits humains originaire de Gaza. @eid_yara