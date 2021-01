Les vils appels téléphoniques et les courriers haineux se sont déversés dans les bureaux des Atlanta Braves, jonchés d’épithètes laides et de connotations raciales.

Ils rabaissaient, ridiculisaient et insultaient, exigeant que l’organisation prenne des mesures contre Hank Aaron.

Ce n’était pas 1974, l’année où Aaron a battu le record du circuit de Babe Ruth.

C’était en 2014, après une interview que j’ai faite avec Aaron pour commémorer les 40 ans de son disque.

Nous avons parlé pendant une heure ce jour-là au stade approximatif de ce moment historique et des raisons pour lesquelles il a sauvé tout le courrier haineux de sa poursuite de Ruth – voulant être rappelé de la haine qui existe toujours.

Il n’a jamais reproché à Barry Bonds d’avoir éclipsé son record, mais pensait qu’il devrait y avoir des astérisques sur les plaques des futurs membres du Temple de la renommée qui utilisaient des médicaments améliorant la performance. Il était bouleversé par le manque de diversité dans le baseball majeur, ses frustrations ne diminuant jamais.

Et, oui, nous avons aussi parlé de politique.

«Beaucoup de choses se sont produites dans ce pays», a déclaré Aaron, plusieurs années après que Barack Obama est devenu le premier président noir du pays, «mais nous avons encore beaucoup à faire. Il n’y a pas grand-chose qui a changé.

« Nous pouvons parler de baseball. Parler de politique. Bien sûr, ce pays a un président noir, mais quand vous regardez un président noir, le président Obama se retrouve avec le pied coincé dans la boue de tous les républicains avec la façon dont il est traité. .

« Nous avons évolué dans la bonne direction et il y a eu des améliorations, mais nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir dans le pays. La plus grande différence est qu’à l’époque ils avaient des cagoules. Maintenant, ils ont des cravates et des chemises empesées. »

Eh bien, le tollé était énorme à Atlanta, et j’ai été horrifié de voir les gens se moquer d’un homme qui est si aimé non seulement pour ses réalisations, mais pour sa classe et son comportement.

Il ne traitait pas le parti républicain de raciste, mais était simplement frustré pour Obama, dont la famille était devenue proche au fil des ans.

J’ai pris le téléphone, j’ai appelé Aaron chez lui et je me suis excusé abondamment.

«Pour quoi?» Dit Aaron. «Je n’ai rien dit que je ne voulais pas dire. Les gens ont besoin d’entendre ces choses. »

Remarquablement, rien n’a secoué cet homme. Et il parlait alors qu’il était tellement plus facile et confortable de se taire.

La conversation a eu lieu deux ans après que Trayvon Martin, un adolescent noir non armé, ait été tué en Floride.

C’était cinq mois avant que Michael Brown ne soit tué à Ferguson, dans le Missouri, six ans avant que Breonna Taylor ne soit tuée dans son appartement à Louisville, Ky., Et George Floyd à Minneapolis.

Et bien sûr, des années étaient avant la violente insurrection au Capitole américain il y a quelques semaines à peine.

Aujourd’hui, 16 jours après que l’État de Géorgie a voté pour son premier sénateur noir, et deux jours après l’investiture historique du président Joe Biden et du vice-président Kamala Harris, Aaron est décédé vendredi matin dans sa maison d’Atlanta.

Aaron avait 86 ans, mais le moment était magnifique et complètement inattendu.

Des amis proches l’ont vu et lui ont parlé il y a quelques jours à peine. Il a été filmé il y a deux semaines à la Morehouse School of Medicine en train de se faire vacciner contre le COVID-19, répondant à la demande de l’école aux dirigeants noirs des droits civils et humains d’aider à combattre l’hésitation des minorités et des communautés de couleur. Il avait annoncé les lauréats annuels du prix Hank Aaron en décembre.

Maintenant, nous y voilà.

Il y avait le manager d’Atlanta, Brian Snitker, qui pleurait lors d’un appel vidéo. Le manager des Houston Astros, Dusty Baker, qualifie Aaron de la plus grande influence de sa vie en dehors de son père. L’ancien voltigeur et diffuseur d’équipe Brian Jordan a déclaré qu’il avait signé en tant qu’agent libre avec Atlanta simplement à cause d’Aaron. La communauté du baseball, des anciens coéquipiers d’Aaron à l’ancien commissaire Bud Selig, en passant par le Hall of Famers, tous racontant leurs histoires préférées.

«Il avait cette aura autour de lui», a déclaré Chipper Jones, membre du Temple de la renommée. «Il était en paix constante alors qu’il avait probablement le droit d’être militant, en colère et méfiant envers tous ceux avec qui il entrait en contact.

«Il ne l’a jamais été. Il avait toujours ce doux sourire. J’ai toujours eu cette paix autour de lui. »

Ce sera son héritage, sachant que si un homme de sa grandeur avait une raison d’être amer, c’était Aaron.

On se souviendra peut-être à jamais de lui comme de l’homme qui a battu le record de Ruth, mais quiconque a eu la chance de le connaître, ou même de lui parler, comprend qu’il incarnait l’excellence et la classe.

«C’était la meilleure personne que j’ai jamais connue, et la personne la plus vraie et la plus honnête que j’aie jamais connue», a déclaré Baker, qui a été élevé par Aaron en tant que jeune joueur de baseball avec Atlanta. «Il m’a appris comment être un homme et comment être un fier afro-américain. Il m’a appris à quel point il était important de redonner à la communauté et il m’a inspiré à devenir entrepreneur.

«Hank a eu un impact sur ma vie, ma famille et mon monde, sur et hors du terrain. »

Je voyais Aaron chaque été à Cooperstown lors de la cérémonie d’intronisation au Temple de la renommée, et peu importe si c’était dans le hall de l’hôtel Otesaga à Cooperstown, ou marcher sur scène pendant la cérémonie, ou le cocktail traditionnel la veille de la cérémonie. , personne n’était plus vénéré.

Il recevrait les ovations les plus fortes des fans.

Il aurait le plus de Hall of Famers autour de sa table à la réception.

Partout où il allait, Jones a dit: «C’était comme regarder Dieu passer.

Aaron parlait souvent de sa vénération pour Jackie Robinson, et tout comme la stature d’Aaron augmentait d’année en année, il voulait aussi s’assurer de laisser son propre héritage.

«Il m’a marqué non seulement en tant que joueur de baseball», a déclaré Aaron à propos de Robinson, «mais en tant qu’être humain. Il était plus qu’un joueur de baseball. C’était quelqu’un qui savait quel était le sort de la plupart des Noirs au baseball. Il est passé du terrain de jeu à aider les gens à se rendre compte que même s’il était capable de jouer au baseball, le baseball devait encore faire quelque chose pour les minorités.

«Dr. [Martin Luther] King se battait pour l’égalité des droits dans un domaine, et Jackie se battait pour l’égalité des droits dans un autre. »

Et Aaron se battait toujours aussi, dénonçant le racisme et les injustices, disant qu’il était fier d’être américain, mais qu’il voulait juste tellement plus pour ce pays.

«Il n’a jamais manqué une occasion de diriger», a déclaré Obama dans un communiqué, se souvenant de la récente vaccination publique d’Aaron auprès des leaders des droits civiques.

La stature d’Aaron a augmenté de façon exponentielle après la fin de sa carrière de joueur, avec Selig, l’un de ses amis les plus proches, aidant Aaron à devenir plus à l’aise en public pour partager ses pensées et sa vision de ce pays.

« Hank Aaron n’était pas seulement l’un des plus grands joueurs de baseball », a déclaré Ken Burns, le célèbre réalisateur de documentaires, « mais était aussi un héros remarquable dont la persévérance et la patience face à un racisme indicible témoignent de l’esprit humain. »

C’est ce dont je me souviendrai le plus d’Aaron, de la classe et de l’éloquence d’un homme qui a été si gravement lésé et maltraité dans la vie, mais qui a refusé de laisser l’ignorance et le sectarisme l’empêcher de partager ses pensées et ses vues les plus intimes sur le monde qui l’entoure.

La tristesse immédiate est accablante et à un moment donné, j’arrêterai de me pencher sur l’après-midi, j’ai eu la chance d’être avec un héros américain, qui n’avait pas peur de porter son âme.

Mais, mec, l’héritage de Henry Louis Aaron va vivre pour toujours.