Cette fois, James Harden ne fit pas la moue. Il a souri. Il n’a pas immédiatement hissé des tirs à 3 points de manière isolée. Il a d’abord installé ses coéquipiers.

Il y a moins d’une semaine, Harden a exercé une pression supplémentaire sur les Houston Rockets pour l’échanger en remettant en question le niveau de talent de l’équipe et en considérant ses problèmes comme irréparables. Samedi, Harden a reçu ce qu’il voulait. Lors de son premier match avec les Brooklyn Nets, Harden a aidé les Nets à une victoire de 122-15 sur Orlando Magic en devenant le septième joueur de l’histoire de la NBA à enregistrer un triple doublé à ses débuts avec une équipe: 32 points sur 8 sur 8. 18 tirs, 14 passes décisives et 12 rebonds en 40 minutes.

« Je suis un hooper. Je suis très altruiste », a déclaré Harden. « Je suis prêt à faire tout ce qu’il faut pour gagner. »

Ceux dans les cercles de la NBA ne décriraient pas Harden de cette façon. Alors qu’il menait les Rockets à sept apparitions en séries éliminatoires et à trois finales de la Conférence de l’Ouest, Harden a remporté trois titres marquants grâce à un style unique. Il a dominé dans l’isolement. Il a chassé les fautes en se dirigeant vers le panier. Et il a cloué des 3 points de recul.

Parfois, cela a conduit au succès. Parfois, cela a conduit à des tensions au milieu des départs de Dwight Howard, Chris Paul et Russell Westbrook. Donc, avec Harden rejoignant deux autres joueurs vedettes de Kevin Durant et Kyrie Irving à Brooklyn, Harden a fait un effort concerté pour jouer un match d’équipe.

En partie à cause de cette approche, les Nets ont vu Durant (42 points), Joe Harris (17) et Jeff Green (10) marquer également à deux chiffres.

« James a joué de la même manière qu’il a toujours joué », a soutenu Durant. « Il a joué de la même manière qu’il jouait à Houston en maniant le basket-ball et en étant un gardien de passe-premier essayant de donner bonne mine à ses gars. »

En toute honnêteté, Harden a récolté en moyenne 6,3 passes décisives par match à sa 12e saison et a mené la ligue en passes décisives en 2016-2017 avec 11,2. Mais Harden a passé la plupart de son temps à Houston à l’isolement qui s’est terminé par le levage de trois points ou la conduite vers le panier, ce qui a souvent entraîné des voyages vers la ligne des lancers francs.

Harden l’a toujours fait avec Brooklyn. Mais il n’a tenté un pas en arrière à 3 points avant le troisième quart-temps. Il était resté trop occupé à mettre en place Durant, lançant des lobs à DeAndre Jordan et donnant à Harris un regard grand ouvert.

« J’ai tellement de dimensions dans mon jeu. Habituellement, je prends juste ce que la défense me donne », a déclaré Harden. «Je joue le jeu correctement, au moins j’essaie de chaque possession et de prendre tout ce que la défense m’a donné. Le basket-ball trouve de l’énergie et trouve des gens qui apportent une bonne énergie et un bon esprit. C’est ce que j’ai essayé d’apporter au match ce soir. «

C’est ce que Harden a apporté malgré ne pas encore s’entraîner avec les Nets après avoir passé son vendredi physique. C’est ce que Harden a apporté malgré un début de saison hors de forme après avoir raté le début du camp d’entraînement au milieu de ses frustrations avec les Rockets. Et c’est ce que Harden a apporté après avoir seulement appris les ensembles de base de l’attaque des Nets.

« Il a manifestement connu un début de saison étrange, une année d’arrêt-départ, il n’est pas encore dans sa meilleure condition. Donc, pour lui, faire autant de choses sur le terrain de basket ce soir était incroyable », a déclaré l’entraîneur des Nets, Steve Nash. « C’est super d’en avoir un à son actif et pour lui de sentir ses coéquipiers et le bâtiment. Mais nous continuerons à construire. Mais il était incroyable pour un gars qui essaie juste de se mettre en forme. »

Tout ne s’est pas déroulé dans le sens de Harden. Nash pensa que Harden avait presque enregistré un quadruple double avec neuf chiffres d’affaires. Bien que Nash ait cru que cela provenait du fait de jouer avec une nouvelle équipe, Harden a soutenu que ces erreurs reflétaient « moi étant altruiste et moi essayant d’impliquer les gars. »

Une fois que Kyrie Irving revient et partage les touches et les coups, Harden aura-t-il la même attitude?

« Je suis tellement excité que Ky revienne. C’est un élément clé de ce que nous essayons de faire », a déclaré Harden. « La chimie, plus vite nous pourrons construire cela, plus tôt nous pourrons être sur le terrain ensemble, ça va être des heures effrayantes. »

Irving a raté les cinq derniers matchs pour des raisons personnelles non révélées. La NBA lui a également infligé une amende de 50000 dollars pour avoir enfreint les protocoles de santé et de sécurité de la ligue. Bien que la NBA l’ait autorisé à mettre fin à sa quarantaine et à revenir dans l’équipe samedi, les Nets l’ont retenu dans l’espoir de s’entraîner avant de jouer.

Alors que Harden a alimenté l’attaque lourde des Nets samedi, Nash est resté conscient qu’un nouveau processus d’intégration aurait lieu. Brooklyn a vu de première main comment Harden peut réussir dans un uniforme des Nets avec des passes et des scores équilibrés. Les Nets n’ont pas encore vu comment Harden fera cela avec Irving sur le sol également.

« Nous allons devoir continuellement trouver comment tout cela fonctionne au meilleur niveau avec la norme la plus efficace et efficiente. Mais jeter Kyrie dans le mélange nous rend meilleurs », a déclaré Nash. « C’est un bon problème de devoir trouver où ils peuvent coexister à leur plus haut niveau et standard. Je pense que cela prend du temps. Cela va être un ajustement pour tout le monde. Mais c’est un problème incroyable à avoir et quelque chose que nous adorerons essayer. déchiffrer. «

Les Nets pourraient commencer à résoudre ce casse-tête dès lundi contre les Milwaukee Bucks. Pour l’instant, Harden a offert une première impression prometteuse et a fait le premier pas vers la ponctuation de la semaine qui comportait également un vilain départ des Rockets.

« C’était incroyable. J’espère que vous pouvez le dire à mon sourire et à mon jeu », a déclaré Harden. « Je suis juste enthousiasmé par l’opportunité. C’est une organisation incroyable de haut en bas. Pour moi, je dois aller là-bas et être le meilleur James Harden que je dois être. Ensuite, de bonnes choses vont arriver. »

Suivez l’écrivain USA TODAY NBA Mark Medina sur Twitter, Facebook et Instagram.