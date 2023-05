Opinion: J’ai félicité Sonia Gandhi pour le Karnataka il y a 5 mois

C’était le 13 décembre 2022. Sonia Gandhi se tenait à quelques mètres de là, juste à l’extérieur de la porte 12 du parlement. La cérémonie solennelle annuelle d’hommage aux neuf personnes tuées dans l’attaque meurtrière contre le Parlement il y a 21 ans vient de se terminer. Certains députés retournaient à leurs voitures, tandis que certains d’entre nous se dirigeaient vers le hall central pour une tasse de thé rapide.

Au passage de Mme Gandhi, nous avons échangé nos vœux de Noël à l’avance et j’ai dit : « Félicitations ». Gracieuse comme toujours, elle a répondu: « Merci beaucoup. » Avec un sourire enjoué, je lui ai demandé : « Pour quoi je vous félicite, Madame ? ». Elle a répondu: « Notre victoire dans l’Himachal Pradesh, bien sûr ». (Le Congrès venait de remporter les élections de l’Himachal). « Non, » dis-je, « Ce sont des félicitations d’avance pour les résultats des élections du Karnataka! ». Rayonnante, elle a chuchoté : « Ne le dites pas trop fort, les élections au Karnataka sont encore dans plusieurs mois et les membres de mon parti pourraient devenir trop confiants ».

C’était il y a cinq mois. Je ne suis pas psephologue mais permettez-moi de me donner une tape dans le dos pour l’appeler correctement. En janvier 2023, j’écrivais : « C’est aussi une condition importante, presque nécessaire, pour que le Congrès remporte les élections du Karnataka en 2023. Elles vont. Une victoire dans l’État du sud en 2023 sera juste le tonique dont l’opposition a besoin avant 2024. »

Maintenant que nous avons un nouveau gouvernement au Karnataka, nous entendons trois refrains communs du BJP. Premièrement, c’était une élection d’État, pourquoi blâmer Modi pour la perte ? Deuxièmement, l’élection du Karnataka s’est déroulée sur des questions locales et non nationales. Troisièmement, ces résultats auront peu d’impact sur 2024.

1. « C’était une élection d’État, pourquoi blâmer Modi pour la perte? »

Premier ministre Narendra Modi : 19 rassemblements, six roadshows

Ministre de l’intérieur Amit Shah : 16 rassemblements, 15 roadshows

Président du BJP JP Nadda : 10 rassemblements, 16 roadshows

La ministre du Développement de la femme et de l’enfant, Smriti Irani : 17 rassemblements, deux tournées de présentation

Ministre en chef de l’Uttar Pradesh : neuf rassemblements, trois tournées de présentation

Ministre en chef de l’Assam : 15 rassemblements, une tournée de présentation

Vice-ministre en chef du Maharashtra : 13 rassemblements

Les estimations suggèrent que le BJP a organisé plus de 9 000 rassemblements et 1 300 roadshows lors de la préparation des élections au Karnataka. Modi était le visage de la campagne. Des publicités pleine page présentaient son mugshot fleurissant du lotus. Le modèle a échoué au Bengale en mai 2021. Karnataka était une émission télévisée répétée.

2. « L’élection du Karnataka s’est déroulée sur des questions locales et non nationales »

Le chômage est un problème national. La concorde sociale est un enjeu national. La hausse des prix est un problème national. Faire de multiples promesses en matière de gouvernance et les rompre est un enjeu national.

Partout en Inde, une jeune étudiante poursuivant ses études doit avoir la liberté de porter les vêtements dans lesquels elle est le plus à l’aise. Partout en Inde, vous ne pouvez pas dicter aux citoyens comment s’habiller, quoi manger et qui aimer. Partout en Inde, solliciter des votes au nom de la religion est inacceptable. Pas étonnant que quelqu’un ait plaisanté, « double moteur » est en réalité un « moteur à problèmes ».

Le chômage et la hausse des prix étaient parmi les problèmes les plus importants au Karnataka (les deux autres étaient l’harmonie sociale et la non-performance générale). Selon le Centre de surveillance de l’économie indienne (CMIE), le taux de participation au travail des jeunes du Karnataka était de 13 % contre 18 % pour l’ensemble de l’Inde. L’État se classe 17e parmi 22 États majeurs dans l’indice d’inégalité entre les sexes. Ainsi, nous ne sommes pas surpris que lors des récentes élections, seules 10 femmes aient remporté sur 224 sièges à l’Assemblée. Sur les 28 sièges du Lok Sabha, l’État ne compte que trois femmes députées.

Trois jours avant le jour du vote, le Congrès a publié une annonce d’une page entière dans les journaux locaux avec le titre : « Ils ont volé l’État, ils ont volé vos économies. L’annonce soulignait comment les prix des produits essentiels comme le riz, le lait, le blé, les œufs, l’essence, les bouteilles de GPL, avaient grimpé en flèche entre 2014 et 2023. Une communication simple et efficace. Aucun nombre de portraits multiples sortant de pétales ne pourrait battre cela.

3. « Ces résultats auront peu d’impact sur 2024 »

Il existe suffisamment de données pour suggérer que les gens votent un peu différemment entre les élections d’État et les élections de Lok Sabha (nationales). Mais il serait inexact de dire que les modèles de vote sont complètement contraires les uns aux autres. Le Karnataka et le Bengale ne sont pas des valeurs aberrantes. En l’espace de deux ans, le Premier ministre a mené la campagne dans les deux États. Le BJP a été complètement vaincu. Permettez-moi de sortir mon cou psephologique une fois de plus et de prédire que plus tard cette année, M. Modi essaiera une fois de plus. Télangana. Le résultat pour le BJP sera tout aussi calamiteux.

(Derek O’Brien, député, dirige le Congrès de Trinamool au Rajya Sabha)

Recherche complémentaire : Ayashman Dey

Avis de non-responsabilité : il s’agit des opinions personnelles de l’auteur.