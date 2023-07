Opinion: INDE, la mort de l’UPA et un rappel de 2018

Il n’y a pas si longtemps, les intellectuels de gauche et certains dirigeants «centristes» comme Rahul Gandhi parlaient de «deux Indes» – une «Inde» brillante pour quelques privilégiés et le «Bharat» des masses, affligé par la pauvreté et l’arriération. Lorsque cette théorie des « deux Indes » a suscité des critiques, elle a été enterrée.

Le Sangh Parivar et ses sympathisants aimaient appeler notre nation Bharat, tandis que d’autres préféraient l’Inde.

Il était significatif que Rahul Gandhi ait nommé sa récente campagne nationale comme le Bharat Jodo Yatra. Cela a donc semblé un peu ironique lorsque le conclave de 26 partis organisé par le Congrès à Bengaluru a nommé l’alliance INDIA. La logique proposée par le président du Congrès, Mallikarjun Kharge, était que « l’Inde » résonnait dans toutes les régions du pays. C’était l’origine de l’INDE en tant qu’acronyme pour ‘Indian National Developmental Inclusive Alliance’.

Il n’a peut-être pas pensé à ce contre-argument : l’ancien nom de Bharat n’a-t-il pas résonné dans toutes les régions du pays, même après le très médiatisé Bharat Jodo Yatra de Rahul Gandhi ?

Et que se passera-t-il à l’été 2024, si l’alliance des 26 partis perd les élections et que le BJP et la NDA dirigés par le Premier ministre Narendra Modi gagnent, à nouveau ? D’après la popularité actuelle de PM Modi, c’est une grande possibilité l’année prochaine. Imaginez alors comment les médias, en particulier les médias occidentaux, aimeraient un titre de bannière comme – « Modi gagne, l’INDE perd ». Cela aura-t-il l’air correct ?

Pour le Congrès à l’époque de Gandhi en Inde, « l’Inde était Indira et Indira était l’Inde ». Des décennies plus tard, le Congrès, incapable de relever un véritable défi électoral, a proposé l’idée d’une Alliance progressiste unie avec Sonia Gandhi comme présidente. Elle a été une autorité extraconstitutionnelle pendant 10 ans du gouvernement UPA dirigé par Manmohan Singh, avec un grand pouvoir et aucune responsabilité. Même dans le protocole parlementaire, elle jouissait d’un statut spécial en tant que présidente de l’UPA.

Ironiquement, en présence de Sonia Gandhi et Rahul Gandhi, la rencontre de Bengaluru organisée par le Congrès a vu l’enterrement de l’UPA. Finie la primauté du Congrès et de la famille Nehru-Gandhi en formation politique alternée. La nomenclature du groupe d’opposition, INDE, a été proposée par le ministre en chef du Bengale et chef du Congrès de Trinamool, Mamata Banerjee, lors de la réunion. Il s’avère maintenant que la nouvelle nomenclature a été une idée originale de Rahul Gandhi avec des délibérations en bonne et due forme avec Mamata Banerjee, sans prendre en confiance une foule d’autres dirigeants présents à Bengaluru pour la réunion.

Nitish Kumar, qui agissait jusqu’à présent au nom du parti du Congrès pour tendre la main à des dirigeants comme Mamata Banerjee et Arvind Kejriwal en tant qu’architecte en chef de l’unité de l’opposition, a été pris par surprise lorsque le nom INDE a été proposé par le chef du TMC. Nitish et quelques autres se sont opposés à l’idée mais ont été rejetés.

La prochaine réunion de l’alliance INDIA se tiendra à Mumbai et sera accueillie par Uddhav Thackeray. L’alliance aura son propre secrétariat avec 11 membres du comité directeur. Tout cela est bien mais qui sera l’organisateur, le cas échéant ?

Un dirigeant du Congrès qui a assisté à la réunion a déclaré à NDTV que la question n’avait pas été discutée lors de la réunion. Il a même pontifié sur la raison pour laquelle un organisateur était même nécessaire. Le problème n’était que dans les médias, ce n’était pas un problème pour eux. Fondamentalement, l’hôte est l’organisateur, quel que soit l’endroit où se tient la réunion, comme les chaises musicales.

Regardez Nitish Kumar, qui a accueilli le mois dernier la « première » rencontre de l’opposition à Patna. Son empreinte était partout dans la rencontre. Pourtant, à Bangalore, personne ne parlait de lui – ni aucun parti ni aucun média – à l’exception des panneaux publicitaires le ciblant comme « candidat instable au poste de Premier ministre » dans certaines parties de la ville. Il n’était pas sur l’estrade avec quelque quatre douzaines de dirigeants lors de la conférence de presse combinée. Personne ne se souciait de demander pourquoi il n’était pas là. Les dirigeants qui se sont adressés à la conférence de presse ne l’ont pas non plus mentionné. Bien que Kharge ait dit que certains de nos amis devaient partir car ils avaient des vols plus tôt. Ce que Kharge n’a pas dit, c’est que la plupart de ses amis volaient sur des vols charters privés. Même sinon, ils connaissaient très bien l’horaire.

En politique, Charcha, Parcha aur Photo joue un rôle important dans la communication d’un message au grand public et dans le maintien de sa pertinence. Contrairement à Patna, où Nitish Kumar a invité tous les dirigeants (où un Arvind Kejriwal boudeur était parti avant le début de la conférence de presse) à prendre la parole, à Bangalore, seuls Mallikarjun Kharge, Mamata Banerjee, Arvind Kejriwal, Uddhav Thackeray et Rahul Gandhi ont été invités à parler. Les médias ont été invités à poser des questions uniquement à Kharge, cela aussi seulement quatre ou cinq questions consécutives.

Leurs arguments et leur ordre du jour tournaient autour de cinq concepts philosophiques abstraits – 1. Ils se sont réunis pour sauver le pays. 2. Ils se sont réunis pour sauver les habitants de ce pays. 3. Ils se sont réunis pour sauver la Constitution. 4. Modi a détruit le pays et a jeté le discrédit sur le pays. 5. Ils doivent anticiper la volonté populaire et sauver le pays de la dictature de Modi.

Ils semblaient complètement inconscients du fait qu’au cours des cinq dernières années du régime Modi, selon l’indice de pauvreté multidimensionnelle (IPM) des Nations Unies, un dixième de la population, soit environ 13,5 millions de personnes, ont été sortis de la pauvreté. Il y a une classe moyenne et néo-moyenne montante, tout comme une jeune Inde ambitieuse. La coalition d’opposition INDE n’a rien à leur offrir d’autre que de la rhétorique.

Au mépris total des souhaits de Delhi, du Pendjab et du Bengale occidental, la direction du Congrès s’est pliée en quatre pour satisfaire les caprices de Kejriwal et de Mamata Banerjee. Naturellement, Mamata et Kejriwal, par rapport à tous les autres dirigeants présents, semblaient dynamiques.

Si la politique est un jeu de chiffres, alors considérez ceci. Juste au moment où la réunion INDE des 26 partis d’opposition s’est terminée, le Premier ministre Modi a dirigé une réunion de 38 partis de la NDA (Alliance démocratique nationale) dans la capitale nationale, avec le slogan « 25 ans de service ».

Retour en arrière en 2018. Presque le même nombre de dirigeants de l’opposition se sont réunis à Bangalore pour une démonstration de force et d’unité lors de la cérémonie de prestation de serment du gouvernement du Congrès-Janata Dal (séculier).

Le reste appartient à l’histoire.

(Sanjay Singh est un journaliste chevronné basé à Delhi)

Avis de non-responsabilité : il s’agit des opinions personnelles de l’auteur.