Opinion: In Opposition’s Unity Fumble, Maharashtra, Bihar sont la pièce A

Il y a cinq ans, à peu près à la même époque, l’UPA ou United Progressive Alliance était encore vivante et les permutations et combinaisons possibles de l’unité de l’opposition étaient discutées sur divers forums. La question centrale de leur thème de déracinement du Premier ministre Narendra Modi et du BJP au pouvoir était de savoir ce qui se passerait dans l’Uttar Pradesh, où le BJP avait balayé les élections de 2014 à Lok Sabha en remportant 73 des 80 sièges.

Presque tout le monde dans le groupe anti-Modi espérait contre tout espoir – si seulement le Parti Bahujan Samajwadi (BSP) de Mayawati et le Parti Samajwadi de Mulayam Singh Yadav pouvaient se réunir, pensaient-ils, ce serait la fin de la partie pour Modi. Leurs souhaits se sont réalisés et plus encore; non seulement le parti Samajwadi et le BSP, mais le RLD d’Ajit Singh a rejoint cela Gathbandhan (grande coalition). Le Congrès était le partenaire caché, car le SP et le BSP ont annoncé qu’ils ne présenteraient aucun candidat à Amethi et Raebareli contre Rahul Gandhi et Sonia Gandhi. Le Congrès devait rendre la pareille à certains sièges.

Les protagonistes et partisans de ce Gathbandhan, comme aussi de l’UPA, ont déterré un vieux slogan des années 1990, « Mile Mulayam Kanshi Ram Hawa Me Udd Gaye Jai Shri Ram (si Mulayam Singh Yadav et Kashi Ram se donnent la main, ils peuvent battre Jai Shri Ram) » pour essayer de remporter une victoire psychologique sur le BJP et sa base de soutien. Bien sûr, personne ne s’est vraiment soucié de raconter toute l’histoire de la façon dont les deux partis se sont comportés lors des élections à l’assemblée qui ont suivi.

De même au Karnataka, le Congrès et la Janata Dal (laïque), qui avaient formé ensemble un gouvernement, se sont affrontés pour les élections législatives.

Deux formidables combos d’opposition – dans l’État le plus peuplé de l’Inde et dans le seul État du sud où le BJP avait une forte présence.

Amit Shah, alors président du BJP, avait alors déclaré que son parti se battait pour plus de 50% des voix dans chaque circonscription et avait exprimé sa confiance dans la victoire.

On sait ce qui s’est passé en 2019. Dans UP, le BJP a remporté 62 sièges, et deux autres par son allié ; Rahul Gandhi a subi une défaite humiliante dans sa circonscription Amethi et Sonia Gandhi a réussi à s’imposer, avec une marge moindre. Au Karnataka, le BJP a remporté 25 des 28 sièges.

Cette fois-ci, personne ne parle des perspectives d’alliances de l’opposition au sein de l’UP, l’État qui envoie plus d’un septième du total des députés à Lok Sabha. La première famille du Congrès ne montre aucun signe de tentative de récupération d’Amethi. On ne sait pas encore si Sonia Gandhi contestera Raebareli ou passera le relais à Priyanka Gandhi Vadra. Ils savent que ce ne sera pas facile.

On ne parle même pas du Bengale, qui a le troisième plus grand nombre de sièges (42) à Lok Sabha. Le BJP a organisé un spectacle impressionnant en 2019 et s’est imposé comme l’opposition à l’assemblée du Bengale. Mamata Banerjee et le Congrès de Trinamool sont ceux qui parlent le plus, mais le chœur du BJP étant une non-entité – comme on l’a souvent dit à l’approche de 2014 – est absent.

Au lieu de cela, pour les élections de 2024, les projecteurs sont braqués sur le Maharashtra et le Bihar, les deuxième et quatrième en nombre de sièges (48 et 40).

Cela ne veut pas dire que les élections dans d’autres États ne sont pas aussi importantes, car chaque siège compte. Mais il est indéniable qu’en termes d’attention populaire plus large, de formation narrative et de battage médiatique, certains États prennent plus d’importance que d’autres.

Lors des élections de 2019, l’alliance BJP et Shiv Sena a remporté 41 des 48 sièges dans une répétition des résultats de 2014. Au Bihar, le BJP, avec son allié Janata Dal (United) et le parti Lok Janshakti, a remporté 39 des 40 sièges. Le parti RJD de Lalu Yadav a été anéanti et le Congrès n’a pu gérer qu’un seul siège.

Avec le RJD-JD(U)-Congress, ainsi que trois autres partis, réunis, l’opposition a, du moins sur le papier, une alliance très formidable contre le BJP et ses alliés potentiels.

Dans le Maharashtra, la coalition Maha Vikas Agadi contre le BJP semblait également solide comme un roc pour 2024.

Il convient de noter que les élections, comme tout autre combat, se déroulent selon une double stratégie – premièrement, une guerre psychologique contre l’adversaire avant et pendant le combat proprement dit et deuxièmement, les réalités du terrain. Il a été prouvé à maintes reprises que les réalités du terrain sont entièrement différentes de ce que les dirigeants des formations politiques rivales essaient de projeter. Vous souvenez-vous de la célèbre déclaration de Nitish Kumar de 2014 sur les perspectives du candidat du BJP au poste de Premier ministre, Narendra Modi ? ‘Souffleur ki Hawa’, ricana-t-il. En fait, Nitish Kumar a été emporté lors de cette élection par une rafale de Modi.

La vitesse à laquelle les réalités ont changé au cours de la dernière année, au profit du BJP et au détriment de la coalition d’opposition, a stupéfié tout le monde. Premièrement, c’est la rébellion dirigée par Eknath Shinde qui a non seulement évincé les Maha Vikas Aghadi du pouvoir, mais aussi pratiquement paralysé le Shiv Sena d’Uddhav Thackeray. Puis ce fut au tour du suprémo du NCP et de la soi-disant Chanakya de la politique, Sharad Pawar, d’être battu par un coup d’État identique. Son neveu Ajit Pawar et ses proches associés Praful Patel et Chhagan Bhujbal ont mené une révolte contre sa fille Supriya Sule devenant leur patron ultime. Tout le monde sait à quel point Pawar a encore de l’appétit pour reconstruire son parti et affronter Modi.

Nitish Kumar avait, lors de sa campagne pour les élections de 2020 au Bihar, déclaré que ce serait sa dernière élection. Il a essayé de jouer la carte émotionnelle mais les gens n’y ont pas cru et son JD(U) a été réduit au troisième rang de l’assemblée. C’est une autre affaire que le BJP l’a toujours nommé ministre en chef et il continue d’être le même, avec le soutien du RJD et du Congrès. La question est la suivante : les habitants du Bihar, avec la crédibilité de Nitish Kumar en lambeaux, voteront-ils pour une coalition d’opposition pour faire de lui le Premier ministre de l’Inde ? Cela aussi lorsque le parti de Nitish, dans une coalition de sept partis, n’obtiendrait pas plus de 14 ou 15 sièges pour se battre.

Mais alors, à partir de maintenant, le Maharashtra et le Bihar attirent toute l’attention. Ce qui explique pourquoi la rencontre du ministre de l’Union Nityanand Rai avec Chirag Paswan était une si grande nouvelle.

(Sanjay Singh est un journaliste chevronné basé à Delhi)

Avis de non-responsabilité : il s’agit des opinions personnelles de l’auteur.