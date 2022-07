Opinion : Il n’y a pas deux “côtés” au droit pour les femmes et les filles de vivre

Facebook



Les extrémistes religieux anti-liberté qui ont imposé leur religion à tout le pays ont déjà du mal à expliquer leurs convictions anti-avortement à la dure lumière de la réalité.

Il n’y a pas deux côtés à la liberté

Dans leur effort pour se distancer du résultat de leurs lois anti-avortement, les médias de droite et les politiciens comme le représentant Jim Jordan ont sali la victime de viol de l’Ohio, âgée de dix ans, qui a dû se rendre dans l’Indiana pour se faire avorter et son médecin. .

Leur prémisse était qu’aucun enfant de dix ans n’aurait besoin d’un avortement. L’histoire est absurde, nous ont-ils assuré ! Des mensonges, disaient-ils. Le sale boulot des militants !

Professeur de droit et ancien avocat en chef de l’éthique de la Maison Blanche sous George W. Bush Richard Peintre a dit de la théorie catholique de l’origine de la vie humaine, “Rien n’est plus pernicieux et dangereux pour la liberté que la loi enracinée dans la théorie plutôt que dans les faits.”

Et c’est exactement le problème avec l’ensemble du cadre anti-avortement et le cadre des arguments étant deux « côtés » : l’avortement ne devrait pas être légal parce que ces personnes prétendent qu’elles se préoccupent du moment où la vie commence n’est pas un débat légitime, car il n’est pas enracinée dans la science ou la médecine. Nous connaissons le moyen d’arrêter les avortements – Obamacare a prouvé qu’un accès abordable au contrôle des naissances réduit les avortements.

Les médias et les républicains ont affirmé que le médecin de l’Ohio qui a soigné la victime de viol âgée de 10 ans était un activiste pour le discréditer

Définir le médecin comme un « activiste » établit une fausse prémisse qui légitime immédiatement le « débat » sur la question de savoir si les femmes et les filles devraient ou non avoir le droit de vivre grâce à une intervention médicale.

Lorsque les médias qualifient ce sujet de “côtés”, c’est très dangereux, car cela permet de croire facilement que les deux “côtés” ont du mérite, même si un “côté” cherche à prendre le pouvoir sur le corps d’étrangers et à mettre leur vie en danger.

Les seuls côtés qu’il peut y avoir lorsqu’il s’agit de la loi sont ceux qui sont fondés sur des preuves. Si la religion de quelqu’un l’amène à croire contre toute évidence que le café est une violation de la vie, alors il est libre de ne pas boire de café. Ils ne devraient pas être libres de rendre le café illégal pour tout le monde. Pris à première vue, nous sommes gouvernés par des superstitions irrationnelles et un vérificateur des faits de tout le monde devrait avoir un problème avec cela.

Personne n’a établi que les personnes qui s’opposent à la liberté de la moitié du pays se soucient réellement de la vie. Nous avons des montagnes de preuves du contraire, en fait. Avons-nous vraiment deux « faces » ? Il s’agit plus d’une prise de pouvoir d’un côté. Et tandis que les militants sur le terrain pourraient penser qu’ils se soucient profondément de cela (et pourtant, d’une manière ou d’une autre, ils ne se soucient pas d’impliquer le gouvernement dans l’aide une fois que le bébé est né), l’avortement en tant que question de sortie du vote a été initialement conçu par les dirigeants du Parti républicain comme un outil de sortie du vote pour les candidats et les politiques impopulaires.

C’est pourquoi il s’effondre à l’examen. Nous les voyons déjà reculer dans cette affaire, prétendant maintenant qu’ils se sont fait prendre en mentant à propos de cette jeune fille que ce qu’elle a eu n’était pas un avortement. Mais bien sûr, ça l’était.

Les républicains mentent carrément. C’est exactement ce qu’est l’avortement. Aussi, le viol des jeunes filles n’est pas rare. L’avortement des jeunes victimes de viol n’est pas rare. Plaider contre l’avortement, c’est plaider pour forcer les victimes de viol de 10 ans à accoucher, ce que l’ONU considère comme une violation des droits de l’homme. https://t.co/wiwY6ptVAC – Sarah Reese Jones (@PoliticusSarah) 14 juillet 2022

Et encore une fois, nous rencontrons le problème logique des croisés anti-avortement. Si l’avortement était un meurtre, il ne serait jamais acceptable. Pourtant, il n’est pas moralement acceptable pour la plupart des pays de forcer une fillette de 10 ans à donner naissance au bébé de son violeur. Nous ne forçons pas les hommes à donner leurs organes aux personnes qui en ont besoin contre leur gré. Nous ne pouvons tout simplement pas avoir des naissances forcées dans un pays libre.

Ceux d’entre nous qui vivent dans un espace où nos vies entrent en contact avec les soins médicaux connus sous le nom d’avortement – via la grossesse extra-utérine d’une amie qui l’a presque tuée, une autre amie qui a été violée et qui avait besoin d’un avortement, une autre qui ne voulait pas avoir un bébé encore, un membre de la famille évangélique qui avait besoin d’un avortement parce que ses parents pensaient qu’elle était vierge, et ainsi de suite – je sais déjà que ce n’est pas rare. Il s’agit de soins médicaux courants pour le viol et l’inceste, qui ne sont pas non plus rares. Être une femme dans ce pays est semé d’embûches. Si cela ne nous arrive pas, nous en sommes témoins ou connaissons quelqu’un à qui cela s’est produit.

Les organisations médiatiques américaines (privilégiées, urbaines, riches, bulle) traitent les femmes qui protestent contre le renversement de Roe comme des militantes scandaleuses, comme des personnes intrinsèquement biaisées et décalées. Ces manifestants sont en fait des citoyens qui s’opposent aux excès du gouvernement qui ont volé leur liberté personnelle. Ce sont, oserais-je le dire, des patriotes.

Il n’est pas biaisé de vouloir vivre en liberté

Est-ce biaisé de vouloir vivre et avoir la liberté ? Était-ce partial de s’opposer à l’esclavage ? Si nos journaux pensent qu’ils ne devraient pas être du « côté » des droits fondamentaux de l’homme, nous avons des problèmes bien plus importants.

Nous devons renverser cette pensée, car il devrait être évident que les personnes qui veulent forcer d’autres personnes à subir des conditions médicales dangereuses afin d’apaiser des croyances religieuses que la personne à risque pourrait même ne pas partager sont le problème : elles veulent infliger quelque chose à d’autres personnes prétendument libres.

Les médias ne devraient pas aider les fanatiques religieux à imposer leur volonté mortelle

L’avortement était initialement illégal par souci pour la femme car il était plus dangereux que la grossesse. À l’époque de Roe, l’avortement était une procédure beaucoup plus sûre, un fait que certains juges ont pris en considération, comme si la vie des femmes comptait. Quelle drôle d’idée.

Nous sommes maintenant à un endroit où la sécurité des femmes et des filles n’est pas du tout prise en compte. Nous « débattons » des « côtés » de notre droit de vivre. A qui faire confiance dans ce montage ? Certainement pas les femmes et les filles. N’est-ce pas pratique.

Les personnes qui forcent des naissances à d’autres citoyens cherchent à retirer le droit de vivre à d’autres citoyens. Cela n’égale pas l’autre “côté”, qui cherche le droit de prendre ses propres décisions pour son propre corps.

Qui pense que le viol et la grossesse à 10 ans sont rares ? Il est navrant de voir les médias favoriser involontairement cette maltraitance des femmes et des filles, car le scénario semble trop impossible à croire pour celles qui ne peuvent pas tomber enceintes.

Les militants derrière ces lois meurtrières ne veulent pas parler de la réalité de la fréquence des viols et des abus, ni discuter de la façon dont la grossesse peut être mortelle. Au lieu de cela, ils cherchent à se présenter comme les arbitres moraux de femmes en colère et égoïstes qui ne veulent pas assumer la responsabilité de leurs choix. La réalité bien trop courante d’une victime de viol âgée de dix ans qui a besoin d’un avortement ne correspond pas à ce récit. Ou appellerions-nous cela un “point de discussion”.

Les médias ne devraient pas aider les militants religieux zélés à imposer leur volonté meurtrière aux filles et aux femmes parce qu’ils sont mal informés de la réalité de la nécessité de l’avortement.