Opinion : il est temps que les démocrates suppriment définitivement le plafond de la dette

L’Amérique a toujours eu des dettes depuis l’entrée en vigueur de la Constitution. Mais ce n’est qu’en 1917 qu’il a eu une « limite d’endettement ».

Comme c’est souvent le cas au cours des deux dernières décennies, sinon plus, la dette publique n’est un problème que lorsqu’il y a un démocrate à la Maison Blanche. Malgré la suspension du soi-disant « plafond de la dette » à trois reprises pendant le mandat de Trump à la Maison Blanche, les républicains s’opposent désormais à l’augmentation du plafond pour permettre au gouvernement d’emprunter pour payer ses factures ; prétendument parce que les démocrates contrôlent la Maison Blanche.





Il y a beaucoup de confusion sur ce qu’est réellement la « limite d’endettement », alors voici la définition directement tirée du site Web du département du Trésor américain. Ça dit:

« La limite d’endettement est le montant total d’argent que le gouvernement des États-Unis est autorisé à emprunter pour faire face à ses obligations légales existantes, y compris les prestations de sécurité sociale et d’assurance-maladie, les salaires des militaires, les intérêts sur la dette nationale, les remboursements d’impôts et d’autres paiements. Ce que la limite d’endettement ne fait pas, c’est autoriser de nouveaux engagements de dépenses. Il permet simplement au gouvernement de financer les obligations légales existantes que les Congrès et les présidents des deux partis ont fait dans le passé. (auteur gras)

La limite d’endettement initiale a été promulguée en 1917 pendant la Première Guerre mondiale et a connu quelques changements au fil des ans, mais au lieu d’un mécanisme créé pour des raisons fiscales, il est devenu un gourdin politique pour les républicains pendant la présidence de Barack Obama. L’actuel chef de la minorité sénatoriale, Mitch McConnell, s’est vanté sous l’administration Obama que le plafond de la dette (limite) était un «otage méritant une rançon» pour obtenir les réductions drastiques des dépenses intérieures que les républicains, qui étaient en minorité, convoitaient.

Pas si surprenant, l’utilisation de la limite d’endettement comme otage a pris fin brutalement lorsque Trump était au pouvoir et à la place, la limite d’endettement a été suspendue trois fois. Cela est vrai même si la plus forte augmentation de la dette nationale est survenue au cours de la Trump et l’ère républicaine à hauteur d’au moins 8 300 milliards de dollars en seulement quatre ans. Et une grande partie de cette augmentation était due aux réductions d’impôts non financées de 1,2 billion de dollars de l’ère Trump bénéficiant principalement aux entreprises et aux riches.

Il convient de noter que la nécessité de l’augmentation actuelle de la limite d’endettement est de payer les réductions d’impôts de l’ère Trump et Bush, les deux guerres étrangères de l’administration Bush, les soins aux vétérans de ces deux guerres et les excursions de golf de Trump ; en plus des coûts récurrents de plusieurs autres administrations.

Même si l’idée d’une limite d’endettement est prétendument légale, en tant que construction du Congrès, elle est contraire au libellé explicite du 14e Amendement, Section 4. Que section dit, en partie:

« La validité de la dette publique des États-Unis, autorisée par la loi… ne sera pas remise en cause. »

Il est raisonnable de conclure que, puisque les républicains ont la responsabilité d’autoriser par la loi une grande partie des dette publique, refuser d’augmenter ou de suspendre la limite de la dette pour rembourser cette dette simplement parce qu’un démocrate est à la Maison Blanche équivaut à remettre en question une grande partie de la dette publique qu’ils ont créée.

Maintenant qu’il y a une majorité démocrate dans les deux chambres du Congrès et un démocrate à la Maison Blanche, les républicains sont soudainement des faucons fiscaux et refusent de faire ce qu’ils font généralement lorsqu’une administration républicaine existe. Mitch McConnell dit qu’il est de la seule responsabilité des démocrates de relever le plafond de la dette car ils sont le parti majoritaire. Cependant, il a l’intention de faire obstruction à toute augmentation que ces mêmes démocrates au pouvoir souhaitent mettre en œuvre. Cela ne laisse aux démocrates que deux options raisonnables.

Comme de nombreux experts en conviennent, la chose raisonnable à faire est soit de suspendre la limite de la dette, soit de l’abolir complètement pour empêcher les républicains de « remettre en question » la dette publique qu’ils ont créée. Pendant qu’ils y sont, les démocrates doivent à la majorité des Américains qui les ont élus de mettre un terme brutal à l’obstruction systématique et d’effacer la capacité des républicains à gouverner en tant que parti minoritaire. Tout le concept d’exiger une « majorité qualifiée » (60 voix au Sénat) pour adopter un projet de loi, ou un budget, est contraire à la notion de règle de la majorité.

Pour le dire dans le langage courant, les démocrates doivent « former une paire » et mettre un terme à la capacité de McConnell à diriger la nation à partir de la position d’un parti minoritaire. Mitch McConnell est une véritable merde et sa capacité approuvée par les démocrates à gouverner comme un dictateur doit être mise à mort.

Il est probable que McConnell créerait en fait une crise budgétaire majeure en bloquant une hausse du plafond de la dette malgré les avertissements sévères de toutes les parties selon lesquels le pays ferait défaut sur ses dettes – des dettes que McConnell, Trump et les républicains ont créées pour rendre les riches plus riches et empêcher les entreprises de contribuer au bien public.