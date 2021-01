Les lettres étaient un puits sans fin de racisme et de haine, les pages remplies de bile, de rage et même de menaces de mort, tout cela à cause de la couleur de la peau d’Henry Aaron.

La plupart ont été envoyés au cours de sa carrière de baseball, quand Aaron a osé contester le record sacré d’un homme blanc. Mais certains sont venus des années plus tard, quand il a osé défier les politiciens qui continuaient à trafiquer le racisme et le ressentiment des Blancs.

«(Ils) m’ont changé», a-t-il dit un jour.

Et parce qu’ils l’ont fait, il nous a changé.

De nombreux hommages à Aaron, décédé vendredi à 86 ans, se concentreront sur ses réalisations en tant que joueur de baseball, et celles-ci méritent d’être soulignées. Mais il mérite une célébration égale, sinon plus, pour son travail discret en tant qu’icône des droits civiques, son impact devenant plus évident à mesure qu’il s’éloignait du terrain de baseball.

Jackie Robinson a brisé la barrière de couleur de la Major League Baseball en tant que premier joueur noir, et Frank Robinson a été le premier manager noir du match. Aaron n’était pas moins influent. Il a été la première étoile noire d’une équipe professionnelle dans le sud lorsque les Braves ont quitté Milwaukee pour Atlanta en 1966, et sa dignité face aux abus incessants lors de sa poursuite du record de home run de Babe Ruth a ouvert la voie à une plus grande tolérance raciale.

Non pas que ce soit facile, ou une route qu’Aaron voulait prendre. Il a été forcé de voyager avec des gardes du corps en raison des menaces contre lui, et a parlé de s’être faufilé dans et hors des parcs de balle et de rester dans un hôtel séparé du reste des Braves. Ses enfants, sa fille aînée en particulier, devaient bénéficier d’une protection policière.

Les Braves d’Atlanta ont même embauché des officiers hors service pour s’asseoir dans les gradins pour se protéger de quiconque essayait de nuire à Aaron pendant qu’il était dans le champ extérieur.

Bien qu’Aaron soit indigné des abus et du mépris auxquels il a été soumis, il a rarement laissé entendre qu’il jouait. Certains de ses coéquipiers étaient au courant, mais pour le public, il semblait stoïque et inflexible.

Mais son attitude calme n’était pas un signe d’acceptation. Lorsqu’il a finalement révélé toute l’étendue de l’abus, il a clairement expliqué à quel point tout cela était humiliant et les profondes cicatrices qu’il avait laissées.

« Tous ceux-ci ont mis un mauvais goût dans ma bouche, et cela ne disparaîtra pas », a déclaré Aaron au New York Times avant le 20e anniversaire de son 715e circuit. «Ils ont sculpté un morceau de mon cœur.»

Aaron n’a pas partagé sa douleur simplement pour purifier l’air. Il voulait que l’Amérique blanche la reconnaisse et, plus important encore, l’expie. À ce stade, Aaron était devenu une figure bien-aimée de la société américaine. «Hammerin ‘Hank», le roi du home run qui semblait maintenant plus grand que nature – certainement plus grand qu’il ne l’était dans la vraie vie.

Vous ne pouvez pas être fan de baseball et ne pas être fan d’Aaron, et vous ne pouvez pas le faire tout en tolérant le racisme et le sectarisme. Pour certains, cela signifiait tenir compte de leurs propres préjugés, puis les rejeter. Pour d’autres, cela signifiait reconnaître le mal et l’ignorance du racisme.

Quoi qu’il en soit, il a aidé de nombreux Américains à regarder au-delà de la couleur de la peau d’un homme et à voir l’homme lui-même, nous rapprochant un peu plus de l’égalité que ce pays nous a promise. En effet, sans Henry Aaron, disait l’ancien président Bill Clinton en 2009, il n’y a pas de président Barack Obama.

«Nous sommes un pays différent maintenant», a déclaré Clinton à Aaron lors de son 75e anniversaire. « Vous nous avez donné bien plus que ce que nous vous donnerons jamais. »

Aussi reconnaissant qu’il était d’avoir enfin le respect qu’il méritait, Aaron n’avait aucune utilité pour une version aseptisée de la réconciliation raciale. Lorsque les politiciens républicains ont bloqué Obama et ont essayé de traduire leurs préjugés à son égard en politique, Aaron les a appelés. Lorsqu’il a accepté de se montrer en train de se faire vacciner contre le COVID-19 plus tôt ce mois-ci, il l’a fait pour rassurer les Noirs, qui ont des soupçons fondés sur un système médical américain qui a abusé et qui ignore toujours les personnes de couleur.

Il y a près de sept ans, Bob Nightengale de USA TODAY a demandé à Aaron pourquoi, après toutes ces années, il conservait ces horribles lettres.

« Pour me rappeler que nous ne sommes pas si loin de l’époque où je poursuivais le record », a déclaré Aaron à l’époque. «Si vous pensez cela, vous vous trompez. Beaucoup de choses se sont produites dans ce pays, mais nous avons encore beaucoup à faire.

Cela a été rendu clair il y a près de trois semaines, quand une foule de personnes lésées et trompées, presque toutes blanches, ont pris d’assaut le Capitole américain, en colère que «leur» pays leur soit volé. C’était le même vitriol auquel Aaron était trop souvent soumis, et sa mort nous rappelle que son travail n’est pas terminé.

C’est seulement maintenant à nous de le faire. Laissez les livres des records refléter l’impact d’Aaron sur le baseball. Soyons le reflet de son impact sur ce pays.

