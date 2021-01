Les deux entraîneurs accomplis de la NBA ont passé les quatre dernières années à critiquer le président Donald Trump pour sa rhétorique conflictuelle et raciste.

Au fil du temps, l’entraîneur des San Antonio Spurs Gregg Popovich et l’entraîneur des Golden State Warriors Steve Kerr ont fustigé Trump pour sa gestion de la pandémie de coronavirus, pour avoir incité à une émeute au Capitole et pour avoir fréquemment réprimandé les athlètes professionnels qui protestent contre le racisme systémique.

Maintenant que Joe Biden a été inauguré et que Trump a quitté la Maison Blanche, quel changement vous attend?

« Je ne sais pas. On verra. De toute évidence, le président Biden a un gros travail à faire. Mais le grand essaie vraiment de calmer le pays et de calmer une grande partie de cette colère et, espérons-le, d’unifier les gens », a déclaré Kerr avant le match de mercredi contre les Spurs. «Il y a beaucoup de travail à faire, et ce n’est pas que lui. Il est de la responsabilité de chacun de bien se traiter les uns les autres avec empathie, respect et courtoisie. Espérons que son exemple puisse amener d’autres personnes à emboîter le pas. Mais il y a toute une série de problèmes à résoudre. Il a beaucoup de travail devant lui.

Il y a en effet beaucoup de travail.

Plus de 400 000 personnes sont mortes du virus et le déploiement du vaccin a récemment commencé. Plus de 12,6 millions de personnes sont au chômage. Après les manifestations de Black Lives Matter qui ont dénoncé les fusillades policières ou les meurtres de Noirs non armés, Biden devrait essayer de promulguer des réformes importantes pour réduire le racisme systémique dans les forces de l’ordre, la justice pénale, l’éducation et le secteur privé.

Bien que le Parti démocrate ait une majorité à la fois à la Chambre et au Sénat, on s’attend à ce qu’il fasse face à un Parti républicain résistant qui a principalement approuvé les politiques économiques, étrangères et d’immigration de Trump et minimisé sa rhétorique.

Pas étonnant que Popovich ait dit: « Je ne sais pas tout à fait ce qui pourrait arriver » avec Biden comme président et Kamala Harris comme vice-président. Mais Popovich a maintenu la confiance que «le président Biden et le vice-président Harris feront tout ce qu’ils peuvent pour en faire un pays meilleur pour tous les meilleurs citoyens afin de nous faire avancer et d’essayer de nous rapprocher de cet objectif ultime d’une union plus parfaite.»

La raison de l’optimisme de Popovich? Il a souligné leur rhétorique unificatrice qui, selon lui, reflète également leur caractère.

«C’est un homme honnête qui se soucie vraiment des gens. Je pense que c’est énorme », a déclaré Popovich à propos de Biden. «Je crois aussi qu’il comprend le concept de service avant soi. Je pense qu’il a le courage de comprendre qu’il a d’impressionnantes responsabilités qu’il honorera et qu’il veut le poste. Il veut faire ce travail.

Popovich et Kerr ont regardé des parties de l’inauguration mercredi avant et après les tournages du matin de leurs équipes. En raison de cette occasion historique, les Warriors prévoient de porter des maillots sur le thème d’Oakland contre San Antonio en clin d’œil aux racines de la ville natale de Harris.

Reste à savoir si Popovich et Kerr continuent de s’exprimer sur la politique pendant l’administration Biden. Popovich a déclaré qu’il avait principalement gardé ses opinions sur le racisme, la justice sociale et la guerre en Irak privées, à part avoir des discussions internes avec son équipe. Mais avant l’élection de Trump en 2016, l’entraîneur a parlé des mots et des politiques de division de Trump. Kerr et d’autres ont emboîté le pas.

« Je ne pense pas que je me serais jamais senti à l’aise de parler jusqu’à l’exemple de Pop », a déclaré Kerr. «Je pense qu’il m’a donné, ainsi qu’à beaucoup de gens, le courage de parler quand nous sentions que nous avions quelque chose à dire qui pourrait être utile ou important. Je ne me souviens pas que beaucoup d’entraîneurs se soient prononcés sur des questions politiques et sociales au cours de ma carrière de joueur. Faisant partie de ce mouvement que vous voyez et que nous avons vu au cours de la dernière décennie en particulier dans le sport, je pense que Pop est l’une des figures clés pour y contribuer.

