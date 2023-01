Opinion : Gautam Adani contre-attaque. Peut-il gagner la guerre des perceptions ?

Gautam Adani, le magnat attaqué par un vendeur à découvert basé à New York, a surpassé son accusateur 4:1 : La réfutation publiée par son groupe dimanche soir en Inde compte 413 pages. Les allégations de Hindenburg Research concernant la manipulation du cours des actions et la fraude comptable figuraient dans un rapport de 106 pages, qui a maintenant été dénoncé par le conglomérat comme “rien de moins qu’une fraude calculée sur les valeurs mobilières en vertu de la loi applicable”. La réponse, étayée par l’affirmation selon laquelle le groupe peut exercer des recours, est-elle aussi lourde que volumineuse ? Peut-être que cela n’a pas vraiment d’importance.

En effet, le sort du vaste empire commercial d’Adani sera décidé par ce qui ressemble à une erreur d’arrondi pour l’un des hommes d’affaires les plus riches du monde : dans l’offre publique en cours de 200 milliards de roupies (2,5 milliards de dollars) du fleuron du groupe, de grands investisseurs phares ont déjà été a attribué environ 60 milliards de roupies d’actions à l’extrémité supérieure de la fourchette de prix par action de 3 112 roupies à 3 276 roupies. Mais à la suite du rapport Hindenburg, l’action d’Adani Enterprises Ltd. a plongé de près de 20 % sur deux jours de bourse la semaine dernière et a clôturé à un peu plus de 2 761 roupies vendredi. (Les actions ont augmenté de 10% lors des premiers échanges à Mumbai lundi.)

En d’autres termes, l’entreprise demande aux investisseurs d’acheter quelque chose qui est disponible sur le marché à moindre coût. Les institutions et les particuliers fortunés pourraient malgré tout récupérer les quotas qui leur ont été attribués, un échec de la vente d’actions pourrait ébranler la confiance des investisseurs en Inde et causer d’énormes dommages collatéraux au reste de leur portefeuille. La seule circonscription qui reste à convaincre est le commerce de détail, qui doit mettre en place 70 milliards de roupies, soit moins d’un milliard de dollars.

Même s’il y a quelques petits investisseurs qui veulent se décider après avoir digéré les réponses d’Adani aux 88 questions posées par le vendeur à découvert, il y a de fortes chances qu’ils ne le puissent pas. Du moins pas d’ici mardi, à la clôture de l’offre publique en Inde. Ils doivent faire un acte de foi en ignorant le prix battu. Ils supposeront que les investisseurs professionnels, les analystes et les médias évaluent les preuves. Mais avec Hindenburg qui propose une autre note, dans laquelle il dit qu’Adani n’a pas répondu spécifiquement à 62 de ses 88 questions, il y a tout simplement trop d’informations à traiter rapidement. Cela obligera les gens à juger la situation en fonction de leurs convictions politiques antérieures. “La fraude ne peut pas être masquée par le nationalisme”, déclare Hindenburg. Le nationalisme, cependant, peut changer la bataille de la perception. Et c’est ce qui compte en ce moment.

Si les souscriptions arrivent et que la vente d’actions se termine, le milliardaire indien assiégé a le temps de respirer pour sortir le short. La plupart des acteurs du marché indien avec qui j’ai parlé au cours du week-end pensent que les engagements de financement finiront par se concrétiser. Adani, au dernier décompte, valait personnellement environ 93 milliards de dollars. Comme l’a dit un investisseur chevronné sur les marchés indiens lors d’une conversation téléphonique, “Comment Adani peut-il être le magnat des affaires le plus puissant du pays et ne pas réussir à lever moins d’un milliard de dollars ? Je peux avoir l’une de ces deux opinions, pas les deux.”

Pourtant, c’est une situation délicate : Adani a démenti les informations selon lesquelles il envisageait de prolonger l’offre publique ou de baisser le prix d’émission. Ces tactiques pourraient avoir des ramifications au-delà des marchés boursiers. L’homme d’affaires de l’État d’origine du Premier ministre Narendra Modi, le Gujarat, est un énorme investisseur dans les ports, les aéroports, les routes, les centres de données, les silos de stockage de céréales et les fermes solaires de l’Inde. Le gouvernement de New Delhi, qui cherche à donner un dernier coup de pouce aux infrastructures dans le budget annuel de mercredi, devrait repenser sa stratégie économique avant les élections générales de l’année prochaine si les opposants politiques se jettent sur Modi. Si l’offre d’actions échoue (ou même vacille), il pourrait y avoir un tollé public au sujet de l’enchevêtrement des banques publiques et de l’assureur-vie du pays dans la dette et les capitaux propres d’un magnat à fort effet de levier.

Avec tant de choses à faire sur une seule vente d’actions, il est facile de comprendre pourquoi Hindenburg a rendu public son rapport la semaine dernière. On ne sait pas à quel point les positions courtes sont importantes et qui est derrière elles. Le rapport de Hindenburg révèle seulement qu’ils sont à l’étranger dans “des obligations négociées aux États-Unis et des dérivés non négociés en Inde, ainsi que d’autres titres de référence non négociés en Inde”. Cela aussi est une stratégie intelligente. En Inde, tout pari sur la chute du cours d’une action doit être mis en œuvre en empruntant des actions : les soi-disant ventes à découvert nues ne sont pas autorisées. Les directions d’entreprise peuvent choisir des paris baissiers et les éliminer. Conserver une position pendant une durée indéterminée par le biais de produits dérivés locaux pourrait également être d’un coût prohibitif.

Les choses peuvent être beaucoup plus faciles si, par exemple, un grand family office basé à l’étranger décide de mettre de l’argent réel derrière le rapport de Hindenburg en dehors de l’Inde. Il pourrait être vendu à découvert via un swap de rendement total libellé en dollars provenant du pupitre de négociation d’une banque internationale de taille moyenne. (Les grandes institutions financières ne voudront peut-être pas mettre en péril leurs franchises indiennes pour des accords sur mesure comme ceux-ci qui pourraient contrarier le régulateur en Inde).

Quel que soit le modus operandi derrière les ventes à découvert, jusqu’à présent, cela semble fonctionner : le groupe a perdu 50 milliards de dollars en valeur boursière en deux jours de bourse. La chute de la semaine dernière de ses obligations en dollars s’est accélérée lundi matin. De toute évidence, les négociants en obligations ne sont pas entièrement convaincus par la réponse du groupe Adani. Ou peut-être que le marché des titres à revenu fixe évalue également la vente d’actions nationales, le seul domino qu’Adani ne peut pas laisser tomber. Toutes les armes sont légitimes dans ce qui s’annonce comme une bataille épique pour l’opinion publique – y compris la surcharge d’informations.

(Andy Mukherjee est un chroniqueur de Bloomberg Opinion couvrant les entreprises industrielles et les services financiers. Il était auparavant chroniqueur pour Reuters Breakingviews. Il a également travaillé pour le Straits Times, ET NOW et Bloomberg News.)

Avis de non-responsabilité : il s’agit des opinions personnelles de l’auteur.

