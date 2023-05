Opinion: En tant que petit-fils de C Rajagopalachari, mes questions sur l’histoire de Sengol

Aidé par une vidéo réalisée par le gouvernement, le ministre de l’Intérieur Amit Shah a présenté le L’histoire de « Sengol » à la nation lors d’une conférence de presse. Il l’a fait peu de temps avant l’inauguration prévue le 28 mai du nouveau bâtiment du parlement.

Selon l’histoire, Mountbatten, le dernier vice-roi britannique mais aussi l’homme invité par les dirigeants de l’Inde sur le point d’être libre à rester gouverneur général, a demandé à Jawaharlal Nehru s’il y avait une cérémonie indienne appropriée de transfert de pouvoir. Nehru, selon l’histoire, a à son tour demandé l’avis de Chakravarti Rajagopalachari (1878-1972), mieux connu sous le nom de Rajaji, qui était l’un des principaux collègues de Nehru dans le gouvernement intérimaire (1946 à août 1947) et plus tard, le successeur de Mountbatten à la tête du pays. Gouverneur général (1948-1950). Après des recherches approfondies, Rajaji, dit-on, a recommandé une ancienne pratique de l’ancien royaume Chola du sud de l’Inde consistant à remettre un sceptre orné de bijoux, le Sengol, à un nouveau dirigeant, ainsi que des conseils pour être juste.

En conséquence, l’histoire continue, Rajaji a demandé à un bijoutier bien connu de Chennai de préparer un sceptre approprié, qui a ensuite été transporté par avion à Delhi par un groupe de chefs religieux de la région de Thanjavur au Tamil Nadu et présenté, lors d’une cérémonie appropriée, à -être-Premier Nehru à sa résidence, 17 York Road, à 22h45 le 14 août 1947. C’était apparemment peu de temps avant que Nehru prononce son célèbre discours Tryst with Destiny à minuit.

Un rapport en L’Hindoucependant, suggère que le Sengol a d’abord été donné à Mountbatten, qui l’a transmis à Nehru.

Divers rapports indiquent qu’un prêtre senior a remis le sceptre à Mountbatten, puis l’a repris. Il était saupoudré de gangajal ou de l’eau sacrée du Gange, apportée en procession au Premier ministre Nehru et qui lui a été remise, selon les rapports.

Lorsque le Premier ministre Modi a appris l’histoire de Sengol (a déclaré M. Shah), il a voulu que le sceptre soit localisé. Après une recherche, il a été trouvé (a déclaré M. Shah) dans la section Nehru du musée d’Allahabad et amené à Delhi. Maintenant, un nouveau groupe de dirigeants hindous du Tamil Nadu présentera ce sceptre au Premier ministre Modi, qui le transmettra au président de la Lok Sabha, Om Birla, pour une installation permanente dans la nouvelle chambre de la Lok Sabha.

Amit Shah a déclaré que le Premier ministre Modi voulait que cela soit fait pour montrer les continuités dans la grande et longue histoire de l’Inde, ainsi que les liens entre le nord et le sud du pays.

Si j’ai le droit de faire un commentaire personnel avant de faire quelques remarques plus larges, permettez-moi, en tant que petit-fils et biographe de Rajaji, d’affirmer qu’avant que les rapports de la conférence de presse du ministre de l’Intérieur Shah ne paraissent dans les médias, je n’avais jamais entendu parler du prétendu rôle de Rajaji dans le Histoire de Sengol. Étant donné que l’histoire de 1947 est nouvelle pour beaucoup, et pas seulement pour moi, j’espère que les documents confirmant les rôles dans l’histoire attribués à Mountbatten, Nehru et Rajaji seront rendus publics dès que possible. Ce serait bon pour la crédibilité du gouvernement.

La vidéo que M. Shah a publiée contient une scène où Nehru est drapé et oint par des chefs religieux ainsi que plusieurs scènes où Nehru et Rajaji discutent de la question d’une cérémonie de transfert de pouvoir. Tous les téléspectateurs ne reconnaîtront pas que les scènes ne sont que des mises en scène d’acteurs d’aujourd’hui. En fait, un grand nombre de téléspectateurs de la vidéo aujourd’hui et à l’avenir peuvent supposer qu’ils regardent une véritable cérémonie religieuse et de véritables conversations entre Nehru et Rajaji.

Pour la vidéo, ne pas avertir les téléspectateurs qu’ils regardent des actes et non des enregistrements historiques est une grave tache. Dans cette vidéo réalisée par le gouvernement, quelques photographies fixes de cette époque sont entrecoupées de textes législatifs, ce qui ajoute à la possibilité que les textes législatifs soient considérés comme des documentaires.

Supposons qu’il puisse être établi que dans la nuit du 14 août 1947, une délégation de chefs spirituels respectés a rendu visite à Nehru à ce qui était alors le 17 York Road à New Delhi et y a célébré une cérémonie religieuse. Cela n’en ferait pas une cérémonie officielle, encore moins une cérémonie d’État.

Du plus humble chaprasi pour le Premier ministre, le vice-président et le président, un fonctionnaire est aussi un individu. En tant qu’individus et à domicile, les titulaires d’une fonction publique peuvent pratiquer ou autoriser les rituels de leur choix. Cependant, en tant que fonctionnaires et en public, ils sont tenus par notre Constitution de s’abstenir de promouvoir toute religion ou de mépriser toute religion.

Toute cérémonie au domicile privé d’un fonctionnaire, aussi élevée soit-elle, n’est pas une cérémonie d’État ni une cérémonie nationale.

Enfin, donner à ce Sengol une place permanente à l’intérieur de la chambre de la Lok Sabha serait-il fidèle à la lettre et à l’esprit de la Constitution ?

(Rajmohan Gandhi a reçu le Sahitya Akademi Award pour son ‘Rajaji : A Life’ en 2001)

Avis de non-responsabilité : il s’agit des opinions personnelles de l’auteur.