Ne soyons pas trop époustouflés par la façon dont les Rams de Los Angeles ont frappé les Patriots de la Nouvelle-Angleterre jeudi soir au SoFi Stadium.

Oui, la victoire 24-3 à Inglewood, en Californie, a fourni un certain degré de rédemption pour Sean McVay, Jared Goff et les Rams, qui ont été dépassés par Bill Belichick et les Patriots lors d’une défaite 13-3 au Super Bowl LIII la dernière fois. ces escouades ont fait face.

Et la performance de jeudi reflétait la croissance que McVay, son quart-arrière et son alignement remanié dans son ensemble ont réalisé au cours des deux saisons depuis. Ils sont physiques des deux côtés du ballon. Ils sont bien équilibrés. Ils imposent leur volonté aux adversaires. Le demi offensif recrue Cam Akers et la ligne des Rams ont entaillé la Nouvelle-Angleterre pour 171 verges au sol, et la défense a mutilé l’attaque des Patriots.

Cette équipe de Los Angeles pourrait être encore meilleure que cette équipe du Super Bowl de 2018.

Mais le résultat de jeudi en dit beaucoup plus sur la mesure dans laquelle les Patriots de Belichick ont ​​décliné après une intersaison qui a vu Tom Brady s’envoler pour Tampa Bay et huit joueurs – dont le gardien Patrick Chung et le secondeur Dont’a Hightower – se sont retirés en raison de problèmes de COVID-19.

Avec la défaite, les Patriots ont chuté à 6-7. Ce n’est pas seulement la première fois en 18 ans qu’ils perdent sept matchs ou plus en une saison, mais aussi la première fois depuis cette campagne de 2002, la Nouvelle-Angleterre ne remportera pas de victoires à deux chiffres.

Une autre séquence impressionnante est également sur le point de se rompre. Avec une victoire contre Pittsburgh dimanche, Buffalo peut décrocher le titre de l’AFC Est, mettant fin au règne de 11 ans de la Nouvelle-Angleterre.

Le calendrier indique que trois matchs restent, mais les Pats sont terminés.

À certains moments cette saison, nous pensions que Belichick, avec toutes ses connaissances infinies en football et ses compétences d’entraînement magistrales, serait en mesure de positionner cette équipe pour le succès. Parfois, cette équipe a montré des flashs qui nous ont fait croire qu’elle pourrait peut-être dépasser les attentes.

Mais en réalité, toutes les verrues ont été exposées cette saison, et jeudi soir, a simplement affirmé à quel point cette équipe des Patriots était mal construite.

Nous pouvons tous admettre maintenant que l’expérience Cam Newton ne s’est pas déroulée comme espéré. Quand il a signé avec la Nouvelle-Angleterre à la fin de l’été, cela ressemblait à un mariage céleste. Newton avait une puce sur l’épaule après son renvoi des Panthers de la Caroline. Belichick avait une puce sur l’épaule pour se demander s’il serait capable de gagner sans Brady. Newton et Belichick avaient besoin l’un de l’autre.

Au début de cette saison, il semblait que Newton permettrait à Belichick et Josh McDaniels de renommer l’offensive derrière ses capacités à double menace. Mais pendant une grande partie de l’automne, Newton (le MVP de la ligue 2015) a ressemblé à une coquille de lui-même, ne livrant que deux matchs de 300 verges et une seule autre sortie de plus de 200 verges par la passe. Il n’a rassemblé que cinq touchés par rapport à 10 interceptions. Il a enregistré 11 touchés rapides, mais les Patriots ont eu besoin de beaucoup plus.

Les Patriots sont devenus une équipe de course puissante avec Newton à la barre. Mais cette attaque est tout sauf puissante, et le jeu de McDaniels dans la zone rouge est devenu sans imagination et inefficace.

Mais vous ne pouvez même pas tout mettre sur Newton. Oui, sa précision a parfois été un problème. Mais la Nouvelle-Angleterre n’a aucun talent révolutionnaire au receveur large. Et il manque une menace de capture de passe à l’extrémité serrée (une position qui a servi de couverture de sécurité à Newton pendant son séjour en Caroline).

McDaniel peut organiser des receveurs ouverts d’une ligne de 20 verges à une ligne de 20 verges. Mais une fois que le champ se rétrécit, les Patriots sont coulés à cause du manque de taille et d’explosivité du poste. Il n’y a personne qui peut gagner des affrontements en 1 contre 1. Pendant des années, cette équipe n’a pas réussi à identifier, à recruter et à développer des talents chez un receveur large. Brady a relevé et masqué les carences à cette position. Mais maintenant, avec le futur Hall of Famer disparu, l’ineptie de la Nouvelle-Angleterre a été amplifiée.

Malgré son banc au quatrième quart, Belichick a déclaré après le match que Newton restait le partant. Pourtant, il semble hautement improbable que Newton revienne pour une autre saison à Foxborough, Massachusetts.

Belichick s’est hérissé à l’idée d’apporter un changement à Jarrett Stidham (le choix de quatrième ronde 2019 d’Auburn, dont les entraîneurs seraient réputés). Mais il serait logique de lui donner une chance de montrer s’il est une option viable pour l’avenir.

À ce jour, Stidham n’a pas vraiment impressionné pendant le service sur place qu’il a reçu en six matchs en deux saisons. Il a complété 50% de ses passes pour deux touchés, 199 verges et quatre interceptions. Mais qu’est-ce que les Pats ont à perdre?

Cela ressemble presque à un enterrement. Mais il pourrait être prématuré de déclarer que la dynastie des Patriotes s’est complètement effondrée.

Cela reste une équipe bien entraînée. Il manque cruellement de talents qui font la différence. Le retour de visages familiers sur la défense et les acquisitions intelligentes dans le draft et l’agence libre pourrait revigorer la franchise. Il sera intéressant de voir quelles options de quart-arrière se présentent dans le libre arbitre ou dans le commerce (l’ancien Patriot Jimmy Garoppolo pourrait-il devenir disponible?).

Un rebond rapide n’est pas hors de question.

Mais pour l’instant, il est temps de coller une fourchette dans cette équipe des Patriots. Ils sont loin de cette célébration du Super Bowl LIII. Nous savons cela. Les Rams ont simplement confirmé jusqu’où les puissants étaient tombés.

Suivez Mike Jones de USA TODAY Sports sur Twitter @ByMikeJones et écoutez le podcast Football Jones sur iTunes.

