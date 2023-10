Les Américains devraient-ils être punis ou perdre leurs moyens de subsistance pour des propos qu’ils tiennent sur un conflit déchirant qui se déroule à l’autre bout du monde ? Dans un monde idéal où la liberté d’expression est absolue, à moins de prôner la violence, personne ne devrait être licencié pour avoir exprimé une opinion impopulaire.

Mais nous ne vivons pas dans ce monde-là, comme le découvrent certains professionnels aux opinions bien arrêtées et à l’envie irrésistible de les partager sur les réseaux sociaux.

Chroniqueur d’opinion Robin Abcarian

Un jour après les odieuses attaques du Hamas contre des civils israéliens le 7 octobre, l’équipe de basket-ball des Philadelphia 76ers a tweeté un message de soutien à Israël : « Nous sommes aux côtés du peuple israélien et nous nous joignons à lui pour pleurer les centaines de vies innocentes perdues à cause du terrorisme à entre les mains du Hamas.

Jackson Frank, un jeune journaliste sportif embauché en septembre pour couvrir les 76ers pour PhillyVoice, s’y est opposé.

« Ce message est nul ! » Frank a tweeté une citation. « Toujours solidaire avec la Palestine. »

Il a été congédié le jour suivant.

À Los Angeles, Tara Strong, 50 ans, une artiste voix off à succès qui a joué Bubbles dans « Les Super Nanas », Timmy dans « Mes parrains sont magiques » et Melody dans « La Petite Sirène II », entre autres rôles, a été congédié de la série animée « Boxtown » parce que, selon les producteurs, elle faisait la promotion de « messages controversés concernant les peuples de Palestine actuellement touchés par la crise israélo-palestinienne en cours ».

Strong dit qu’elle a été « licenciée parce qu’elle était juive ».

Maha Dakhil, 48 ans, superagent de la Creative Artists Agency, qui représente Tom Cruise, Madonna, Natalie Portman, Anne Hathaway et Reese Witherspoon, a démissionné de ses fonctions de direction après avoir été inondée de critiques pour avoir republié une histoire Instagram du compte Free Palestine. « Vous êtes en train d’apprendre qui soutient le génocide » dit le message, ce à quoi Dakhil a ajouté : « C’est la phrase pour moi. »

Mercredi, le scénariste-producteur Aaron Sorkin, qui travaille avec Dakhil depuis six ans, annoncé qu’il mettait fin à ses relations avec la CAA au profit de son concurrent, William Morris Endeavour.

« Maha n’est pas un antisémite », a déclaré Sorkin dans une déclaration que j’ai trouvée tout à fait raisonnable. “Elle a tout simplement tort.”

Il va sans dire que ces trois carrières seraient totalement intactes sans la tendance des médias sociaux à encourager la chaleur plutôt que la lumière. Franc, dans une interview du journal juif de Philadelphie, The Exponent, a maintenu son tweet. « Je suis fier d’avoir défendu mes valeurs », a-t-il déclaré, ce qui n’est guère rassurant quant à sa capacité à garder ses sentiments personnels personnels, ce qui est généralement une exigence dans notre profession.

Strong a déclaré qu’elle avait à la hâte « aimé » un tweet, puis « ne pas l’avoir aimé » lorsqu’elle l’avait lu en entier et avait réalisé c’était islamophobe. C’est peut-être l’euphémisme de l’année : « Internet est si rapide à identifier les gens et à porter des jugements. »

Dakhil, en revanche, a supprimé son poste et a déclaré : « Je suis désolée pour la douleur que j’ai causée. »

Ce qui constitue un discours acceptable dans un moment aussi tendu que celui-ci est entièrement subjectif. Mais si vous mettez vos patrons en colère, si vous les embarrassez ou si vous discréditez l’organisation pour laquelle vous travaillez, vous risquez d’être licencié – ou peut-être pas.

Prenons par exemple ce qui s’est passé récemment dans le New York Times.

Le journal était le plus important des nombreux médias qui ont alimenté des protestations généralisées dans le monde arabe après avoir rapporté – apparemment à tort – qu’une roquette israélienne était tombée sur un hôpital de Gaza. Quelques jours plus tard, le Times défendait sa décision de réembaucher un pigiste palestinien à Gaza. Le photojournaliste Soliman Hijjy avait été licencié l’année dernière après que sa publication antisémite sur Facebook en 2012 ait été soulignée par un groupe de surveillance des médias pro-israélien. Le message présentait une photo falsifiée d’Hitler prenant un selfie, sous lequel Hijjy a écrit en arabe, “Comme tu es génial, Hitler.”

Gilad Erdan, ambassadeur d’Israël auprès de l’ONU, a tweeté, “Le @NY Times vient de réembaucher un NAZI. Laissez cela pénétrer.

Impossible, pensais-je. Après tout, il s’agit d’une agence de presse qui expulsé un des meilleurs éditeurs après que la section Opinion qu’il a supervisée a publié un essai du sénateur MAGA Tom Cotton (R-Ark.) appelant à une réponse militaire aux troubles dans les villes américaines lors des manifestations Black Lives Matter de 2020. Comment diable pourrait-il se permettre d’être associé à un fan d’Hitler ?

Le Times a dû décider – inexplicablement, étant donné son normes professées des médias sociaux – qu’un journaliste bien informé sur le terrain dans la guerre à Gaza valait la critique qu’il recevrait inévitablement.

Dans une déclaration au New York Post, un représentant anonyme du New York Times a déclaré que la société avait pris « diverses mesures » pour garantir que Hijjy ne violerait pas les normes du Times à l’avenir. “M. Hijjy a suivi ces étapes et a maintenu des normes journalistiques élevées », a déclaré le Times. « Il a accompli un travail important et impartial au prix de grands risques personnels à Gaza pendant ce conflit. »

Pendant ce temps, les républicains de MAGA, toujours prêts à s’opposer à la Constitution américaine, appellent à répression de la liberté d’expression d’étudiants pro-palestiniens. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a ordonné aux universités d’État d’interdire les étudiants pour la justice en Palestine, un groupe vieux de plusieurs décennies qui possède des sections sur les campus universitaires à travers le pays, alléguant qu’il soutient le terrorisme. Le chancelier du système universitaire de l’État de Floride a menacé les responsables des écoles qui ne fermaient pas les sections de « mesures d’emploi et de suspensions négatives nécessaires ».

Écoutez, je suis sûr que nous avons tous l’impression qu’une partie de ping-pong se joue dans nos têtes et dans nos cœurs sur ce qui se passe en Israël et à Gaza.

Le carnage et la terreur infligés aux civils israéliens et la prise d’otages par le Hamas sont un crime monstrueux qu’aucun contexte historique ne justifie. Les quelque 220 personnes toujours retenues en otages par le Hamas doivent être libérées.

Et même si les représailles contre le Hamas dans la bande de Gaza par les Forces de défense israéliennes peuvent être compréhensibles au niveau instinctif, leur exécution est moralement indéfendable. Non pas parce qu’Israël n’a pas le droit de détruire le Hamas – c’est bien le cas – mais parce que le meurtre et les souffrances de milliers de civils palestiniens, dont environ la moitié sont des enfants, constituent également un affront à l’humanité.

Les êtres humains raisonnables et compatissants peuvent avoir ces deux pensées. Si vous ressentez le besoin de dire le contraire, sachez simplement que – de manière juste ou injuste – vous pourriez finir par en payer le prix.

@robinkabcarian