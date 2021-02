Note de l’éditeur: Pendant le Mois de l’histoire des Noirs, avec la série 28 Black Stories en 28 jours, USA TODAY Sports examine les problèmes, les défis et les opportunités auxquels les athlètes noirs et les officiels sportifs sont confrontés après le calcul de la course par la nation en 2020.

Doug Williams, le premier quart-arrière noir à avoir jamais joué dans un Super Bowl, et l’un des rares dirigeants de l’équipe noire, se demande pourquoi la NFL a encore du mal à embaucher des entraîneurs en chef noirs. Sa réponse est directe, véridique et importante à entendre.

David Culley des Texans était le seul entraîneur noir embauché ce cycle, tandis que l’un des candidats les plus qualifiés des entraîneurs, le coordinateur offensif de Kansas City, Eric Bieniemy, qui en est à son deuxième Super Bowl consécutif, ne l’était pas.

« La réponse est que vous pouvez presque directement tracer une ligne entre ce qui s’est passé le 6 janvier (lorsque les extrémistes ont attaqué le Capitole), à ​​travers le mouvement Black Lives Matter, au manque d’entraîneurs noirs », a déclaré Williams à USA TODAY Sports. « Qui a pris la décision de laisser les gens émeuter au Capitole alors qu’ils auraient pu être arrêtés? Pourquoi Black Lives Matter a-t-il été déclaré violent alors que ce n’était clairement pas le cas? Qui a pris la décision de ne pas embaucher (plus d’un) entraîneur-chef noir? Il y a un thème central à tout cela.

«Ce que je veux dire, c’est que le racisme systémique a un impact sur tous les aspects de la société. Le racisme systémique est la raison pour laquelle les émeutiers blancs pourraient faire ce qu’ils ont fait sans se faire tuer par la police. Le racisme est la raison pour laquelle certaines personnes décrivent Black Lives Matter comme violent alors qu’ils ne le sont pas. Le racisme aussi fait partie de la pensée de certains propriétaires lorsqu’ils embauchent des entraîneurs en chef. Le racisme fait partie de tous les aspects de la vie américaine. «

« Le problème n’est pas le leadership de la ligue », a déclaré Williams. « Je pense que (le commissaire) Roger Goodell et (le vice-président exécutif des opérations de football) Troy Vincent font de leur mieux. Mais leurs mains sont liées. C’est sur les propriétaires. Il y en a qui ont apparemment encore du mal à passer la couleur de la peau. d’un candidat. Ce sont 32 entités et toutes n’ont pas l’esprit ouvert. «

Alors que nous entrons dans la semaine du Super Bowl 55, deux histoires sur la course et le football se croisent à nouveau: le quart-arrière de Kansas City, Patrick Mahomes, est l’un des rares quarterbacks du Black Super Bowl de l’histoire; et l’autre histoire est Bieniemy, l’un des esprits les plus intelligents du jeu, à nouveau exclu du cycle de recrutement de l’entraîneur-chef.

Williams est parfait pour discuter de ces deux sujets. Il est entré dans l’histoire au Super Bowl 22 en jouant pour Washington contre les Broncos de Denver. Après sa carrière de joueur, Williams a commencé à entraîner, puis est devenu un cadre de front office. Il est maintenant le vice-président senior du développement des joueurs à Washington.

Dans la NFL, Williams est la royauté. Ce qu’il dit compte. Beaucoup d’entre vous seront d’accord, certains ne le seront pas, mais l’exactitude de ses propos est indéniable.

On a également demandé à Williams si nous avions finalement atteint le point où nous n’avions pas besoin de parler du fait que les quarterbacks sont noirs dans le Super Bowl. Avant même que la question ne soit terminée, Williams rejette poliment la prémisse.

« Nous allons toujours parler de race et de quart-arrière noirs », a déclaré Williams, « parce que c’est l’Amérique, et la race compte toujours en Amérique. »

Après Williams, les équipes ont finalement, sinon lentement, ouvert leur esprit sur les joueurs noirs en tant que quarts. Il a ouvert la porte à des lanceurs du Super Bowl tels que Cam Newton, Russell Wilson, Colin Kaepernick, Donovan McNabb, Steve McNair et maintenant Mahomes à deux reprises.

Jimmy Giles, qui a joué avec Williams alors qu’ils étaient tous les deux à Tampa Bay, et a été intronisé dans la promotion 2021 du Black College Football Hall of Fame, a déclaré dans une récente interview que les quarterbacks noirs « ont une dette de gratitude envers Doug parce qu’il a changé le façon… et la nation, en fait… a vu des quarts noirs dans cette ligue.

«Il n’y a pas un jour qui passe sans que je ne pense» à son jeu dans le Super Bowl, a déclaré Williams en 2018. «Pas pour ce que cela signifiait pour Doug Williams mais parce que c’était bien plus que Doug Williams. Cela signifiait beaucoup pour beaucoup d’autres personnes. Tous les angles politiques, ce que les gens diraient en fonction de ce que je faisais, je savais tout cela en entrant dans le jeu. Mais j’ai essayé de ne pas me mettre au-dessus de l’équipe et de faire tout pour Doug Williams.

«J’ai réalisé que quoi qu’il arrive, j’allais faire partie de l’histoire des Noirs. Pour moi, la meilleure façon de parler de l’histoire des Noirs était que l’équipe gagne le match. Je ne voulais pas faire partie de l’histoire des Noirs et me faire botter le (juron). C’est pourquoi je me suis toujours souvenu du fait que les Redskins ne m’avaient pas amené à San Diego juste pour montrer leur quart-arrière noir. Je suis allé à San Diego en tant que quart partant des Redskins. Et j’y suis allé pour gagner.

Williams a déclaré que la raison pour laquelle plus de quart-arrière noirs sont maintenant dans la ligue et ont donc plus d’occasions de jouer dans le Super Bowl, c’est parce que la mentalité des équipes a changé. Franchement, la propriété et les front-offices sont devenus moins racistes une fois qu’ils ont vu que les quarts noirs pouvaient les aider à gagner.

« La mentalité et les croyances concernant les quarts noirs ont quelque peu changé une fois que les quarts noirs ont commencé à gagner », a déclaré Williams. « Mais nous avons dû surmonter beaucoup de choses. Nous avons dû surmonter tous les stéréotypes qui n’avaient pas d’impact sur les quarts blancs. »

Williams a fait cela et a inspiré d’autres à faire de même.