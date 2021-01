ARLINGTON, Texas – Il y a rarement un seul moment dans un match de football qui capture si parfaitement la différence entre les deux équipes sur le terrain, une image instantanée qui décrit si complètement ce qu’une équipe fait à tout un sport.

Quand le demi offensif de l’Alabama, Najee Harris, a skié hors du gazon au stade AT&T au premier quart vendredi, franchissant la tête d’un demi de coin de Notre Dame en route vers un autre gros gain, un autre score rapide, une autre performance de l’Alabama qui a fait un dur le jeu semble ridiculement facile, il n’y avait qu’une seule conclusion à tirer.

Personne d’autre dans le football universitaire ne peut voler aussi haut.

À l’heure actuelle, il n’y a rien d’inhabituel ou de surprenant à propos d’un autre voyage en Alabama au match de championnat national le 11 janvier dans le sud de la Floride. Après la victoire 31-14 de Crimson Tide sur Notre Dame en demi-finale des éliminatoires de football universitaire, l’Alabama sera là pour la huitième fois en 14 ans sous Nick Saban.

Mais que fait cette version de l’Alabama et comment le fait-il? Pas normal; pas normal du tout.

Il ne suffisait pas à Nick Saban de dominer le football universitaire pendant plus d’une décennie. Il est parti et a piraté le sport, brisé la matrice et atteint le nirvana avec une équipe dont le meilleur est peut-être le meilleur qui ait jamais existé.

Cet Alabama ne s’impose pas physiquement aux matchs de football autant qu’il les traverse, osant ses adversaires atteindre un niveau auquel ils n’ont jamais joué auparavant, puis le maintenir pendant 60 minutes sans se tromper. L’Alabama, quant à lui, peut décoller à l’altitude de croisière et y rester aussi longtemps qu’il le souhaite. Le jeu devient serein face à la tension.

L’Alabama n’est pas imbattable. Il peut y avoir des accalmies et des défaillances, des occasions de casser la porte. Notre-Dame s’est glissée vers elle pendant quelques minutes vendredi au début de la seconde mi-temps alors que c’était un match 21-7 avant que le stress d’essayer de jouer au football parfait pendant si longtemps ne devienne trop. Dans le championnat SEC, nous avons vu la Floride essayer de le transformer en match de tennis où un botté de dégagement était comme une pause de service. Cela n’a finalement pas fonctionné non plus.

Nous découvrirons dans 10 jours si Clemson ou l’état de l’Ohio peuvent maintenir le type de niveau qu’il faudra pour battre réellement l’Alabama, pas simplement rester avec eux pendant un demi ou trois quarts. Mais aussi talentueuses que soient ces équipes, elles risquent de se heurter au même problème: pour l’Alabama, tout est simplement plus facile.

C’est le luxe de son offensive, qui a des engrenages en plus de dimensions impossibles à expliquer. La vitesse pure de DeVonta Smith, qui était presque toujours ouverte contre Notre Dame et a fait des captures même quand il ne l’était pas, totalisant sept pour 130 verges et trois touchés. La durabilité et la physicalité de Harris, qui a laissé les fans haletants à la rediffusion de son obstacle sur le tableau de bord ici même une heure après que cela se soit produit. Le froid absolu du quart Mac Jones, qui semble impossible à mettre mal à l’aise. Et le plan du coordinateur Steve Sarkisian, qui sait quand il est temps d’accélérer et de partir.

Notre Dame a eu la bravade de prendre le ballon en premier dans cette demi-finale, dans l’espoir de faire un saut sur le Crimson Tide. Au lieu de cela, c’était 14-0 en Alabama après deux possessions, 12 jeux offensifs et 176 verges. À un moment donné à la fin de la première mi-temps, l’Alabama totalisait en moyenne 14,4 verges par match d’un autre monde, un nombre qui a finalement été ramené à 7,95 encore absurde.

Et il ne s’agissait même pas de Notre-Dame jouant mal ou n’appartenant pas aux Playoffs comme certains critiques hurleront après une deuxième défaite en demi-finale au cours des trois dernières années. Les Fighting Irish appartenaient et ont pour la plupart fait ce qui était nécessaire pour limiter l’attaque de l’Alabama avec un jeu de course efficace et des entraînements gourmands en temps.

Cela n’avait pas d’importance parce que l’Alabama est totalement insensible et insensible à tout ce qu’il a affronté cette saison. Comme peu d’autres équipes dans l’histoire du football universitaire, le Crimson Tide a le luxe de savoir que ses options sont infinies et que son meilleur est intouchable.

Avec Saban adoptant ce système offensif et recrutant cette profondeur de compétences, tout le paradigme du sport a été bouleversé alors même que les résultats semblent si normaux. Une fois de plus, l’Alabama a sauté sur tout le monde.