Opinion: De nouvelles révélations montrent pourquoi Clarence Thomas doit partir

L’épouse militante de Clarence Thomas, Ginni, est à nouveau dans l’actualité pour ses activités entourant l’attaque terroriste de Trump contre le Capitole américain dans une tentative d’insurrection contre le gouvernement des États-Unis, le même gouvernement pour lequel Thomas est censé agir en tant que juge pour le plus haut tribunal de la terre.

Cette fois, nous avons appris via CNN que Ginni Thomas a également envoyé un SMS à l’ancien chef d’état-major de Trump et organisateur du coup d’État, Mark Meadows, à propos d’un autre ami républicain qui avait allégations de fraude électorale, tout en exhortant Meadows à se battre pour renverser l’élection.

Cet ami est Connie Hair, chef de cabinet du représentant républicain Louie Gohmert du Texas, que Ginni et Clarence ont vu lors de sorties sociales.



Bien sûr, c’est assez faux, mais bien sûr, avec cette foule, c’est bien pire. « À peu près à la même époque, le patron de Hair, Gohmert, a déposé ou soutenu deux poursuites contestant l’élection qui ont finalement abouti devant la Cour suprême. »

Le tribunal a finalement refusé d’entendre ces affaires. Mais la question continue de mettre en lumière le manque de surveillance de la Cour suprême, un problème qui ne fera que devenir plus urgent compte tenu de deux des juges non qualifiés et non contrôlés de Trump (Barrett et Kavanaugh).

Comme indiqué plus haut dans ces pages, afin de maintenir la légitimité et la fiabilité du tribunal, « La norme en matière de conflits est qu’un juge ou un avocat évitera les affaires chaque fois qu’ils ont un conflit d’intérêts direct ou des affaires dans lesquelles il y a même l’apparence d’un conflit d’intérêts ».

Oui, l’apparence seule est cause de récusation. Et en effet, de nombreux experts juridiques ont suggéré que Thomas devrait envisager de se récuser. Il y a eu beaucoup de bruit sur le fait que Ginni a le droit de faire ce qu’elle veut, mais non seulement ce n’est pas le premier tour pour ces deux-là en termes d’activisme de Ginni ayant un impact sur des cas actuels comme Ginni choisissant les nominés SCOTUS de George W. Bush avec un groupe d’activistes conservateurs Héritage comme son mari Clarence a entendu Bush V Gore, mais nous parlons d’une tentative meurtrière de renverser le gouvernement américain.

On parle de trahison, ou à tout le moins de trahison du fondement même du concept de démocratie. Clarence Thomas est marié à quelqu’un qui cherche activement à prendre le pouvoir du parti gagnant dans ce qui a été surnommé « le plus sûr de l’histoire américaine » par les experts.

De plus, une enquête publiée en février 2022 a révélé que Clarence Thomas avait violé les directives éthiques et était inapte à son poste.

La réalité brutale est que nous n’avons pas « l’état de droit » avec une Cour suprême qui n’applique pas la loi de manière impersonnelle et avec des juges qui ne sont pas soumis aux mêmes règles. Sans un État de droit fort, nous n’avons pas de démocratie solide. Le maintien d’un État de droit légitime est une lutte permanente, ce n’est pas quelque chose que nous établissons puis laissons de côté et cela continue sans effort.

Le fait même que Clarence Thomas ne pense pas qu’il devrait se récuser des affaires dans lesquelles sa propre femme joue un rôle militant nous informe qu’il n’est pas capable de s’autoréguler et que la Cour n’est pas capable d’imposer les exigences éthiques les plus élémentaires au juges individuels.

Candidat au Congrès américain pour le premier district du Congrès du Minnesota Richard W. Painter, également professeur de droit et f

ancien avocat en chef de l’éthique de la Maison Blanche de 2005 à 2007, tweeté «Le Comité judiciaire de la Chambre devrait enquêter pour savoir si le juge Thomas a violé la loi fédérale sur la récusation des juges en participant à une affaire impliquant une assignation à comparaître du Congrès couvrant les textes de sa femme à la Maison Blanche le 6 janvier. Si tel est le cas, il devrait être destitué. « Seul un imbécile donnerait à un groupe de personnes le pouvoir sur la vie d’autres personnes ainsi qu’un mandat à vie, puis les laisserait établir leurs propres règles de comportement dans leurs fonctions. La Constitution contient une clause d’impeachment. Le Congrès doit ouvrir une enquête.

La Constitution stipule que les juges «doivent occuper leurs fonctions pendant la bonne conduite». Le seul juge à être destitué était le juge associé Samuel Chase en 1805, pour conduite arbitraire et oppressive. La Chambre des représentants a destitué Chase, mais il a été acquitté par le Sénat.

Et tout comme la destitution de Chase, nous sommes confrontés à une situation similaire maintenant. Ça prend vote aux deux tiers au Sénat condamner et nous savons tous que les républicains de la Chambre et du Sénat ne traiteront pas cette question de manière impartiale ou même avec amour pour ce pays.

Le Parti républicain moderne est un parti au pouvoir uniquement. Leurs seules valeurs sont de s’emparer du pouvoir de toutes les manières possibles, puis de le conserver. Fini le parti « petit gouvernement », « fiscal conservateur », « loi et ordre ». Maintenant, il fonctionne essentiellement comme un mélange entre une secte et une famille mafieuse.

Même si cela n’ira nulle part, cela établirait dans l’esprit du public pourquoi des lois doivent être adoptées régissant la conduite des juges de la Cour suprême et pourquoi les sièges doivent être à durée limitée au lieu d’une nomination à vie. Le pouvoir absolu corrompt absolument et tout ça.

De plus, une enquête du Congrès pourrait bien plaider en faveur de l’ajout de juges à SCOTUS. La commission bipartite de la Maison Blanche du président Biden a convenu que le Congrès avait le pouvoir légal d’élargir la Cour suprême, bien qu’elle prévienne qu’elle pourrait être considérée comme partisane – une pilule amère s’il en est. Ils ont déterminé que l’ajout de sièges serait « susceptible de saper, plutôt que de renforcer, la légitimité de la Cour suprême et son rôle dans le système constitutionnel ». C’était en octobre 2021, avant que la Russie n’envahisse l’Ukraine et avant que l’implication plus profonde de Ginni et Clarence Thomas dans l’insurrection ne soit révélée.

Mais cela soulève la question, est-il partisan de vouloir l’état de droit et d’être chargé de le rétablir après plus d’une décennie de républicains refusant de faire leur travail pour le peuple et militarisant à la place Citizens United à tel point que notre pays est essentiellement géré pour le bénéfice et le plaisir des sociétés et des personnes riches ? Est-il maintenant partisan de se tenir AVEC les États-Unis d’Amérique, contre les traîtres qui ont comploté depuis de hautes fonctions pour les renverser ?

Bien que l’élargissement de la cour puisse sembler partisan sans contexte, avec le contexte, ce n’est certainement pas une indulgence partisane, mais une nécessité si nous voulons avoir une Cour suprême légitime. Et si cela ne peut être fait, à tout le moins la Cour suprême doit être tenue aux mêmes directives éthiques que les tribunaux inférieurs.

Le premier avril 2022, 17 organisations ont demandé aux commissions judiciaires de la Chambre et du Sénat d’enquêter sur Thomas pour faute.

Clarence Thomas ne devrait pas siéger à la Cour suprême, et c’est une sous-réaction de suggérer qu’il devrait se récuser. Painter a absolument raison, Thomas mérite d’être destitué pour cela. Lui et sa femme ont rendu possible une attaque scandaleuse contre les idéaux fondateurs de notre pays et ont tenté de voler une élection pour un aspirant dictateur de style fasciste.

Il ne s’agit pas des positions horriblement nocives et grossières de Clarence (il est contre l’égalité des droits pour les femmes, alias le féminisme, par exemple, mais il faut s’y attendre avec quelqu’un dont le code d’éthique personnel est si moralement en faillite). Il s’agit de protéger notre système de gouvernement et de faire respecter la loi.