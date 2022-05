Opinion: De nombreux Philippins ne se souviennent peut-être pas de la règle effrayante de Ferdinand et Imelda Marcos – mais je le fais

Note de l’éditeur: David A. Andelman, contributeur de CNN, deux fois lauréat du Deadline Club Award, est chevalier de la Légion d’honneur française, auteur de “A Red Line in the Sand: Diplomacy, Strategy, and the History of Wars That Might Still Happen” et de blogs à Andelman Unleashed. Il était auparavant correspondant du New York Times et de CBS News en Europe et en Asie. Les opinions exprimées dans ce commentaire sont les siennes. Voir plus d’opinions sur CNN.





Les Philippines votent pour un nouveau président et le favori pour remplacer Rodrigo Duterte est Ferdinand Marcos Jr. – mieux connu sous le nom de «Bongbong». Il est le fils unique de Ferdinand et Imelda Marcos, les dictateurs notoires qui ont pillé la nation de milliards de dollars, laissé une trace de torture et d’abus d’opposants politiques, et sont devenus internationalement reconnus pour leur extravagance et leur cupidité avant d’être évincés par un coup d’État sanglant. en 1986.

Même si la plupart des Philippins vivants aujourd’hui ne se souviennent pas à quoi ressemblaient ces jours – la moitié de la population du pays avait moins de 8 ans lorsque les parents de Marcos ont été évincés – je m’en souviens certainement. C’étaient des jours de vin et de roses et une kleptocratie presque sans précédent – une grande partie de la tristement célèbre collection de 3 000 chaussures d’Imelda se trouverait maintenant dans un musée de Manille.

Les histoires d’extravagance et de corruption de la famille Marcos sont légendaires, et en tant qu’ancien journaliste de la région, j’ai ma juste part. En octobre 1976, le FMI/Banque mondiale a tenu sa réunion annuelle à Manille. Pour se préparer, les Marcos ont organisé un boom de la construction sans précédent – ​​14 nouveaux hôtels de classe internationale en à peine autant de mois. Lors d’une cérémonie d’inauguration pour l’hôtel Plaza de 700 chambres, 2 000 invités ont eu droit à des tables gémissant sous des hors-d’œuvre.

Des amis et des parents de la famille étaient propriétaires de ces hôtels, la plupart construits avec des capitaux gouvernementaux qui ne correspondaient pas aux priorités des Philippines les plus désespérément pauvres.

Pendant ce temps, les Philippines avaient reçu une subvention de la Banque mondiale pour reconstruire des parties du bidonville voisin de Tondo à Manille, l’un des pires d’Asie. Ces fonds avaient disparu – et Robert McNamara, ancien secrétaire américain à la Défense et alors directeur de la Banque mondiale arrivait en ville.

Imelda, gouverneur de la région métropolitaine de Manille, a simplement ordonné que le bidonville soit démoli et pavé, avec 60 familles transportées sur un terrain vacant à 20 miles de la capitale, où elles avaient été jetées dans un grand champ.

J’ai découvert le stratagème malveillant. McNamara était furieux, Imelda ne m’a jamais pardonné. Le jour où mon histoire a été publiée, j’ai été envoyé pour couvrir un coup d’État en Thaïlande, alors que des milliers de familles philippines restaient dans les limbes – certaines dans d’autres parties de Tondo, d’autres très loin dans la périphérie de Manille. Aujourd’hui, Tondo reste l’un des bidonvilles les plus pauvres d’Asie. Et le jeune Marcos a peu dit au cours de sa campagne, ce qui suggère qu’il fera beaucoup pour changer cela, juste l’une des nombreuses conséquences toxiques du règne de ses parents.

À travers tout cela, Bongbong a eu une éducation choyée et dorée. Imelda – aujourd’hui âgée de 92 ans – soutient toujours les ambitions de son fils avec inébranlabilité, quoique discrètement ces derniers temps. Dindo Manhit, PDG du Stratbase ADR Institute, un groupe de réflexion politique de premier plan aux Philippines, m’a dit qu’Imelda avait “disparu du public”.

Beaucoup de gens croient encore que la famille Marcos se souciait des gens ordinaires. Bongbong joue là-dessus, fort. Et certains experts pensent qu’Imelda voit Bongbong mettre fin à la recherche continue des vastes fonds qu’ils avaient volés et à la peine de prison qui pourrait encore l’attendre.

Comment un autre Marcos est-il même possible dans cette démocratie que les Philippins ont eu du mal à maintenir, même il y a 40 ans, lorsque j’ai commencé à rendre compte de sa politique en tant que chef du bureau de l’Asie du Sud-Est pour le New York Times. La nation a été formée en 1946 après l’indépendance des États-Unis qui l’avaient libérée de la brutale domination japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale.

Cette fois, au moins, Bongbong et son équipe semblent tirer quelques pages directement du livre de jeu MAGA de Donald Trump. “C’est la montée des médias sociaux”, m’a dit Manhit lors de notre conversation téléphonique depuis Manille. “Aux Philippines, la deuxième source d’information – après la télévision, plus que n’importe quel journal grand format, plus que la radio – est Facebook et YouTube”, a-t-il déclaré.

“C’est de la propagande à sens unique”, a ajouté Manhit, et chaque fois qu’un média tente de qualifier les commentaires de Bongbong d’étranges, ses partisans qualifient simplement cette “fausse nouvelle”. Semble familier?

Que les années vénales et violentes du règne des parents de Bongbong aient été tout sauf des temps paisibles remplis de prospérité et de loi et d’ordre est simplement crié comme faux.

Maintenant, la prochaine génération du clan Marcos parle vaguement, comme Bongbong l’a dit dans une interview avec CNN Philippines, des plans pour parvenir à l’unité – « les prix et les emplois. Emplois, emplois, emplois. Des prix, des prix, des prix.

Bongbong a tenté de faire en sorte que sa famille – qui, sous les parents de Ferdinand et Imelda, ait régné pendant 21 années brutales et corrompues de 1965 à 1986 – revienne maintenant au pouvoir en se liant étroitement à Duterte, toujours très admiré, en faisant appel à la fille du président Sarah en tant que colistier à la vice-présidence.

Et le jeune Marcos a fait de son mieux pour réhabiliter la mémoire de ses parents, décrivant son père comme un “génie” dans une interview de CNN Philippines. Ceci, malgré la réalité de la loi martiale, imposée par Ferdinand Marcos en 1972, lorsque des dizaines de milliers de personnes ont été arrêtées et détenues, et des milliers d’autres torturées, disparues de force et tuées, selon Amnesty International.

À l’étranger, Marcos est considéré comme s’orientant vers la Chine – sa première visite après son entrée dans la course l’automne dernier était à son ambassade. La Chine continue de déployer ses muscles dans la mer de Chine méridionale voisine. L’opinion publique, qui penche fortement vers les États-Unis et l’Australie, pourrait agir comme un frein, et en effet dans certaines de ses dernières remarques, Bongbong semble avoir tempéré ses commentaires publics.

Certaines questions critiques demeurent. Quelle part de cette inclinaison loin de la Chine est pour le spectacle ? Mais surtout, l’administration Biden tolérerait-elle le même niveau d’abus ou d’excès de type Marcos qu’une succession de présidents américains l’a fait pendant les deux décennies où ses parents étaient au pouvoir et qui se sont étendues à l’époque de la guerre du Vietnam ?

Cela a permis aux États-Unis de maintenir une base aérienne majeure à Clark Field aux Philippines, où j’ai couvert l’arrivée de milliers d’évacués dans les derniers jours de la guerre du Vietnam en 1975, et une installation navale à Subic Bay. La surveillance américaine des deux installations a pris fin après la fin du règne de Marcos.

Aujourd’hui, les États-Unis ont rattaché leurs priorités stratégiques asiatiques à l’Australie, avec des milliards de dollars d’accords de défense. Mais un gouvernement philippin sympathique pourrait être un atout des plus précieux dans la région – à condition que les coûts ne soient pas trop élevés ni pour l’Amérique ni pour le peuple philippin.