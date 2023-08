Opinion: De Chandrayaan, de sorcières et de femmes demandant la lune

Les femmes appartiennent à la lune et vice versa. Alors que le monde ralentit dans un halètement collectif pour assister à l’atterrissage historique de Chandrayaan-3, laissez ceci être une introduction sur la façon dont les femmes à travers le temps et l’espace ont été liées au corps céleste. Croyez-moi, ça va au-delà Chaand sa roshan chehra…

Les femmes ont souvent été décrites comme exigeant toujours la lune, dans le folklore, la littérature et la culture pop. Vous souvenez-vous de Rhett Butler réprimandant Scarlett O Hara dans Autant en emporte le vent ? Ou Madhuri Dixit croonant »Mujhko Chaand laake do… » dans un mauvais film hindi ? Ritu Karidhal Srivastava, le scientifique de l’ISRO à la tête de la mission historique de l’Inde sur la Lune, a recherché la même chose.

La lune est l’espace de confort des femmes, une chambre utopique à part entière, et l’imagerie dramatique souvent répétée de femmes s’échappant vers ce corps céleste est utilisée à la fois pour dépeindre la descente des femmes dans la folie ou leur défi aux restrictions patriarcales. De multiples vagues de féminisme nous ont éduqués à dénoncer l’existence de sorcières agitatrices de chaudrons, bien que des femmes continuent d’être tuées si elles sont soupçonnées d’être des sorcières. Tout cela a pu se produire parce que le défi des femmes, leurs revendications et leurs poursuites de connaissances interdites menacent le patriarcat. Au lieu de céder le pouvoir en cessant d’être les gardiens du savoir, il est beaucoup plus facile pour les hommes de vilipender les demandes des femmes comme des demandes impossibles, comme vouloir la lune.

Dans la plupart des cultures, il existe des liens entre le cycle lunaire et le système reproducteur des femmes. De nombreuses entreprises en profitent désormais en utilisant différents noms pour la lune pour marquer leurs produits d’hygiène menstruelle – Mooncup, MeLuna, Lena, Lunette et bien d’autres. La recherche scientifique, cependant, a encore du mal à prouver de manière concluante toute synchronisation démontrable. Mais cela n’empêche pas l’idée que l’humeur des femmes est gouvernée par la lune et que la nuit de pleine lune est la nuit de la femme hystérique. Une femme assertive est une femme hystérique. Une femme vocale est une femme « hormonale ». Et parce que l’hystérie (pensez à des mots comme luna-cy, luna-tic) et les hormones seraient affectées par la lune.

Les femmes sont les créatures de la lune.

Artémis et Diane de la mythologie gréco-romaine sont les divinités lunaires qui régissent également la nature sauvage, l’espace invaincu au-delà de la civilisation. Isis, la déesse égyptienne de la lune, est aussi la déesse de la magie, encore une fois un domaine au-delà de la rationalité. Les femmes sont donc la créature de la nature, tandis que les hommes continuent d’être les produits de la culture – pour reprendre le binaire de Rousseau. Les femmes sont difficiles, les hommes sont faciles, les femmes les Ténèbres, les hommes la Lumière. Et quand les femmes opèrent à la lumière – le clair de lune – elles transgressent les sorcières qui menacent l’ordre de la société. Les femmes de la lune – les soi-disant sorcières – ont été parmi les premières dissidentes du patriarcat.

Contre le domaine peuplé d’hommes de la science et de la connaissance «rationnelle» qui interdisait activement l’entrée des femmes, les femmes ont créé l’univers lunaire de l’intuition, de la camaraderie et de la dissidence – un espace partagé pour le sang, le lait et les larmes. Le regard romantique des poètes a essayé de rendre service aux femmes en utilisant la lune pour glorifier leur physiologie. Le tempérament des femmes est passé au second plan et leur beauté était liée à la lune. La bien-aimée est devenue la lune : lumineuse mais douce, ludique mais apaisante, et mystique mais soumise. Patriarcat bénin.

Mais pourquoi parler de ces choses maintenant ? N’avons-nous pas suffisamment progressé ? N’y a-t-il pas l’égalité des sexes tout autour de nous ? Que veulent les femmes de plus ? Qu’en est-il des droits des hommes ? Pour en revenir à la mission lunaire de l’Inde, l’ISRO n’est-il pas un triomphe de la participation des femmes ? Les femmes scientifiques n’ont-elles pas été le visage de multiples projets spatiaux et de missiles dans le passé ?

Parce que les femmes n’ont pas besoin d’être associées à la lune si elles ne peuvent pas y atterrir.

Parce qu’il a même fallu plus d’un demi-siècle à la NASA pour recruter une femme, Christina Koch, pour se rendre sur la lune après l’atterrissage de Neil Armstrong.

Parce que la célébration des femmes scientifiques par l’ISRO fait pâle figure face au fait que l’organisation n’a jamais eu de femme à la tête.

Car malgré l’existence de femmes pilotes de chasse en Inde, aucune d’entre elles n’a été recrutée pour sa mission Gaganyaan.

Car le brûlage des sorcières est encore une réalité dans de nombreux villages indiens. Parce que les tabous menstruels finissent toujours par tuer les femmes.

« Parce que nous avons fait don de nos bijoux pour le tabernacle (et par nous j’entends des femmes et par femmes j’entends des allégories)

La lune nous a été assignée.

Pas une lune, notre lune, notre petite lune argumentative.

Mer de crise et tout – la vieille «pierre à soulever» traînant les vagues sur les cailloux depuis la nuit des temps.

58% des femmes disent ‘prenez ce qu’on vous donne, de peur qu’elles ne nous assignent un corps céleste encore plus petit.' »

L’extrait ci-dessus est tiré du poème « Moon Myth » d’Ella Frears.

(Nishtha Gautam est un auteur et universitaire basé à Delhi.)

Avis de non-responsabilité : il s’agit des opinions personnelles de l’auteur.