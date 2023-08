Opinion: Dans un débat sans confiance, des signes que le BJP est ébranlé

Une question fondamentale que l’on peut se poser dans le contexte de la récente motion de censure au Parlement est de savoir pourquoi nos responsables de la Constitution ont choisi une forme parlementaire de démocratie pour l’Inde. La réponse simple est qu’il s’agissait d’une tentative de rendre l’exécutif responsable devant le peuple par l’intermédiaire du parlement, qui reflète la volonté souveraine du peuple. C’est pourquoi l’opposition a réussi à forcer le Premier ministre Narendra Modi à s’exprimer sur le Manipur, où prévaut depuis plus de trois mois une situation proche de la guerre civile. Le Premier ministre, connu pour s’être exprimé sur diverses questions, est resté silencieux sur le Manipur.

Lors de cette session parlementaire, l’opposition a demandé que Manipur soit discuté et que le Premier ministre fasse une déclaration. Le gouvernement était prêt à discuter de Manipur en vertu de la règle 176 pour une discussion de courte durée, mais l’opposition a insisté sur le fait que Manipur était trop grand, que toutes les affaires devraient être suspendues pour une discussion en vertu de la règle 267 et que le Premier ministre devrait parler au nom du gouvernement.

En raison du conflit entre l’opposition et le gouvernement, plusieurs jours de parlement ont été anéantis. Lorsque l’opposition s’est rendu compte que le gouvernement n’accepterait pas leur demande, elle a choisi la voie d’une motion de censure dans laquelle le premier ministre doit obligatoirement s’exprimer à la fin. En effet, c’est ce qui s’est passé. Le premier ministre a dû répondre et il a parlé du Manipur. Dans ce contexte, l’opposition pourrait crier victoire.

Mais ce que l’opposition a réellement gagné de l’ensemble de l’exercice est un sujet de débat. Le Premier ministre a saisi l’occasion de renverser la situation sur l’opposition, l’a insultée, a tenté de dépeindre les partis comme des bons à rien et s’est vanté que son troisième mandat consécutif était assuré.

Cependant, il est important de comprendre que ce n’est pas une mince affaire pour l’opposition de forcer le Premier ministre, qui était silencieux sur Manipur, à parler et à le rendre responsable devant le peuple indien. N’oublions pas que cela s’est produit à un moment où de sérieuses questions sont soulevées par des critiques et des sympathisants qui affirment que la démocratie indienne n’est plus aussi solide qu’elle l’était et qu’elle s’est transformée en une « autocratie électorale ».

On pourrait bien soutenir que l’opposition n’a pas fait ses devoirs et n’a pas réussi à mettre le gouvernement sur le tapis. En raison du manque de coordination entre les différentes composantes de l’alliance INDIA, la charge de l’opposition a été désorganisée et n’a pas pu dénoncer efficacement la mauvaise gestion du centre et du gouvernement de l’État.

Ce qui a cependant été ignoré, c’est que si l’opposition était si faible et sans inspiration – comme le projette une section des médias télévisés – alors pourquoi le Premier ministre a-t-il dû passer plus de 70 % de son discours à ridiculiser l’opposition ?

Je ne me souviens pas d’un discours plus terne de la part d’un premier ministre sur le sol de la maison. Le Premier ministre Modi avait l’air fatigué et son discours était laborieux, jusqu’à ce que l’opposition sorte en signe de protestation. Après le débrayage de l’opposition, le premier ministre a soudainement retrouvé son mojo, mais il était alors trop tard. La seule explication à passer autant de temps sur le Congrès et l’opposition serait qu’il n’est plus confiant pour les élections législatives de 2024, et le regroupement soudain de 26 partis politiques l’a pris par surprise.

Il n’était pas tenu de mentionner la rencontre de Bengaluru de l’opposition où le nom INDIA a été choisi pour l’alliance. Il a déclaré que les derniers rites de l’UPA avaient été exécutés pour tromper le peuple indien. À son avis, c’est un effort pour cacher leurs péchés et tromper les gens pour s’emparer du pouvoir. Il a averti que les gens ne devraient pas oublier que ce sont eux qui ont pillé le pays dans le passé. Il s’est vanté que son gouvernement gagnerait à nouveau la majorité et qu’il était destiné à faire de l’Inde la troisième plus grande économie du monde – comme, en 9 ans, il a fait de l’Inde non seulement l’économie à la croissance la plus rapide, mais aussi la cinquième.

C’est ainsi que le Premier ministre Modi a donné le ton pour l’élection nationale de 2024. Il a utilisé le parlement pour construire un récit pour l’élection. Il avait trois composantes principales.

Premièrement, le Premier ministre est conscient que le Congrès, avec 12 millions de votes et une part de vote de 19% à travers le pays, est le seul parti avec une empreinte dans toute l’Inde et le potentiel d’émerger comme une alternative au BJP au Centre. Dix ans, c’est assez long pour que l’opposition au pouvoir se construise contre n’importe quel gouvernement. Donc, pour contrer cela, il est important pour lui de discréditer le Congrès et de tuer toute possibilité qu’il pose un défi sérieux, en particulier dans le nord et l’ouest de l’Inde où le BJP et le Congrès sont des rivaux directs.

Deuxièmement, historiquement, chaque fois qu’une opposition fragmentée s’est réunie, cela a créé des problèmes pour le parti au pouvoir. Par le passé, le Congrès a souffert, et le BJP sait qu’avec 37% des voix, il est lui aussi vulnérable. Par conséquent, le Premier ministre a passé un temps considérable à se moquer de l’INDE et à rappeler aux gens que le nom de l’INDE, bien qu’il paraisse pieux, est une alliance opportuniste de partis et de dirigeants corrompus qui se sont réunis pour satisfaire leurs intérêts personnels. Leur slogan – « pour sauver la démocratie, sauver la Constitution et sauver l’idée de l’Inde » – n’était qu’un écran de fumée pour s’emparer du pouvoir, a-t-il déclaré.

Troisièmement, si le Premier ministre a investi beaucoup de temps à peindre une image négative de l’opposition, il s’est également projeté comme quelqu’un qui est axé sur le développement et le seul à rendre l’Inde encore plus belle. Il a expliqué comment, au cours de son mandat, la stature de l’Inde avait explosé à l’échelle mondiale. L’Inde, a-t-il dit, n’est plus un jeu d’enfant.

Le débat au parlement a également assuré que l’opposition, contrairement à 2019, est déterminée et que le combat pour 2024 ne sera pas facile pour le BJP.

La critique féroce de Rahul Gandhi est un avertissement. Son attaque contre le nationalisme est une tentative de faire comprendre au peuple que les affirmations du gouvernement selon lesquelles il est l’incarnation du nationalisme sont creuses, une tactique d’accaparement des voix, et que leur engagement envers « Bharat Mata » est dépourvu de tout éveil spirituel. C’est juste une excuse pour utiliser des citoyens innocents à des fins électorales. Il sera intéressant de voir quelle forme prendra cette guerre dans les mois à venir. Ce qui est certain, c’est que cette fois, l’élection aura tous les atours d’un film à succès. Ce que nous avons vu au parlement n’était que le teaser.

(Ashutosh est l’auteur de « Hindu Rashtra » et l’éditeur de satyahindi.com.)

